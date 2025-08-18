Arsenal chơi chiêu láu cá với MU

Arsenal tận dụng luật mới để gây sức ép lên thủ môn Altay Bayindir trong trận thắng 1-0 ở vòng 1 Premier League mùa 2025/26 vào đêm 17/8.

Cầu thủ Arsenal liên tục áp sát Bayindir.

Khoảnh khắc thú vị nhiều lần được người hâm mộ phát hiện khi theo dõi trận đấu tại Old Trafford. Mỗi khi Bayindir có bóng, cầu thủ Arsenal sẽ lao vào hòng gây sức ép, khiến thủ môn của đội chủ nhà không thể đưa bóng lên ngay lập tức.

"Pháo thủ" dường như muốn tận dụng luật mới được áp dụng tại Premier League kể từ mùa giải năm nay, đó là nếu thủ môn giữ bóng trên tay quá 8 giây, đối thủ sẽ được hưởng phạt góc. Trọng tài chính Simon Hooper dường như đã nhận ra chiêu trò của Arsenal. Ông liên tục nhắc cầu thủ đội khách giữ khoảng cách đủ xa để Bayindir đưa bóng nhập cuộc.

Với Arsenal, mỗi quả phạt góc sẽ là một cơ hội ghi bàn rõ rệt. Theo thống kê từ Opta, thầy trò HLV Mikel Arteta ghi đến 31 bàn thắng từ các quả phạt góc tại Premier League kể từ đầu mùa giải 2023/24, nhiều hơn 11 bàn so với đội đứng thứ hai là Liverpool. Ở chiều ngược lại, MU là đội để thủng lưới nhiều bàn từ chấm phạt góc nhất (23 lần).

Arsenal chứng tỏ thế mạnh bằng việc giành 2 chiến thắng trước MU, lần lượt vào cuối năm 2024 (2-0) và ở vòng 1 giải Ngoại hạng Anh 2025/26 (1-0). Cả 3 bàn của đội bóng Bắc London đều xuất phát từ những pha phạt góc, thời điểm hàng thủ "Quỷ đỏ" lộ rõ điểm yếu trong khâu phòng ngự bóng bổng.