Arsenal cân nhắc bổ nhiệm sếp cũ của MU

Arsenal đang gấp rút tìm kiếm người thay thế Edu Gaspar ở vị trí Giám đốc thể thao trước khi mùa giải 2024/25 khép lại.

Ashworth có thể tái xuất trong vai trò Giám đốc Thể thao ở Arsenal.

Theo The Athletic, "Pháo thủ" đang làm việc tích cực phía để xác định ứng viên phù hợp, nhằm đảm bảo quá trình chuyển giao diễn ra suôn sẻ. Trước đó, Edu Gaspar nộp đơn từ chức vào tháng 11/2024, khiến vị trí Giám đốc thể thao bị bỏ trống. Jason Ayto, trợ lý của Edu, tạm thời tiếp quản vai trò này.

Arsenal chuẩn bị danh sách rút gọn những ứng viên tiềm năng, trong đó Dan Ashworth, cựu Giám đốc Thể thao của Manchester United được đánh giá cao. Người đàn ông 53 tuổi bị Sir Jim Ratcliffe và tập đoàn INEOS sa thải chỉ sau 5 tháng kể từ khi gia nhập MU từ Newcastle vào mùa hè năm ngoái.

Dù gắn bó với MU chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Ashworth vẫn được đánh giá cao như một trong những Giám đốc thể thao xuất sắc. Arsenal được cho là tin tưởng vào khả năng của ông trong việc nâng tầm đội bóng.

Ngoài Ashworth, danh sách còn có những cái tên đáng chú ý như Andrea Berta (Atletico Madrid), Roberto Olabe (Real Sociedad) và Thiago Scuro (Red Bull Bragantino). Trước đó, Luis Campos (PSG) cũng được đồn đoán liên hệ với Arsenal, nhưng theo The Athletic, Giám đốc người Bồ Đào Nha không nằm trong kế hoạch của CLB.

Edu cập bến Arsenal năm 2019 với tư cách là Giám đốc kỹ thuật đầu tiên trong lịch sử đội bóng và có vai trò quan trọng trong việc bổ nhiệm Mikel Arteta làm HLV trưởng. Đến năm 2022, ông được thăng chức lên Giám đốc thể thao, trước khi quyết định ra đi vào cuối năm 2024.

Việc Arsenal nhắm đến một Giám đốc thể thao mới trước khi mùa giải hiện tại kết thúc cho thấy đội bóng quyết tâm đặt nền móng vững chắc cho kế hoạch dài hạn, đặc biệt là trong công tác chuyển nhượng và phát triển chiến lược thể thao.

Siêu máy tính dự đoán khả năng vô địch Champions League của các đội Siêu máy tính dự đoán Liverpool có cơ hội vô địch Champions League cao nhất với 17.2%. Barcelona, Arsenal và Inter Milan bám sát trong cuộc đua.