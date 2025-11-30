Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Arsenal bị 10 người Chelsea cầm hòa

  • Chủ nhật, 30/11/2025 23:34 (GMT+7)
Rạng sáng 1/12, Arsenal được chơi hơn người từ phút 38 nhưng chỉ có trận hòa 1-1 trên sân nhà của Chelsea ở vòng 13 Premier League.

Ngay từ những phút đầu, bầu không khí derby đã làm nóng sân đấu khi cả hai đội đều tung ra những pha bóng quyết liệt. Chelsea hưng phấn sau chiến thắng vang dội trước Barcelona tại Champions League, trong khi Arsenal cũng đầy tự tin vì vừa đánh bại Bayern Munich.

Cơ hội đầu tiên thuộc về Bukayo Saka, nhưng cú dứt điểm hiểm hóc của anh bị thủ thành Robert Sanchez xuất sắc cản phá. Chelsea sau đó đáp trả bằng pha sút xa của Enzo Fernandez, buộc David Raya phải trổ tài.

Bước ngoặt đến ở phút 38, khi Moises Caicedo nhận thẻ đỏ trực tiếp vì pha vào bóng thô bạo với Mikel Merino. Đây đã là lần thứ 7 Chelsea nhận thẻ đỏ mùa này. Dù thiệt quân, đội chủ nhà vẫn đứng vững trước sức ép từ đại kình địch, đặc biệt khi Sanchez tiếp tục cứu thua trước cú cứa lòng của Martinelli ngay trước giờ nghỉ.

Arsenal anh 1

Thẻ đỏ của Caicedo khiến Chelsea mất thế chủ động.

Sang hiệp hai, Chelsea bất ngờ mở tỷ số ở phút 48. Từ quả đá phạt của Reece James, Trevoh Chalobah bật cao đánh đầu vào góc gần, khiến Raya bất lực.

Tuy nhiên, ưu thế của "The Blues" không kéo dài. Phút 59, từ đường chuyền của Saka, Mikel Merino tung cú sút chìm hiểm hóc hạ gục Sanchez, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Arsenal anh 2

Chalobah mở tỷ số đầy bất ngờ từ một quả phạt góc.

Arsenal sau đó liên tục gia tăng sức ép nhưng Chelsea vẫn kiên cường chống đỡ. "Pháo thủ" suýt giành 3 điểm ở cuối trận khi Viktor Gyokeres khiến Raya phải cứu thua thêm một lần nữa.

Kết quả hòa 1-1 là xứng đáng cho nỗ lực của cả hai đội. Chelsea vươn lên thứ 3, kém Arsenal 6 điểm, trong khi thầy trò Mikel Arteta giữ vững ngôi đầu và duy trì khoảng cách an toàn 5 điểm với Man City.

