Arsenal bấp bênh trước biến cố lớn

Sự ra đi của Edu là cú sốc cho Arsenal, đồng thời tạo ra khoảng trống lớn trong bộ máy lãnh đạo. HLV Arteta sẽ phải đối mặt với thách thức mới trong việc duy trì sự ổn định.

Trong lúc Arsenal đang nỗ lực bám đuổi cuộc đua giành ngôi vô địch Premier League, tin tức về sự ra đi của Giám đốc Thể thao Edu giáng xuống như một cú sốc. Quyết định này gây hoang mang về tương lai của Arsenal và đẩy Mikel Arteta vào thế khó. Vậy động thái này có ý nghĩa gì cho cả đội bóng và HLV trưởng?

Sự ra đi gây nhiều nghi vấn

Câu hỏi đặt ra không chỉ là lý do Edu ra đi, mà còn là điều gì đã thay đổi trong thời gian ngắn để đưa đến quyết định này. Chưa đầy hai tháng trước, khi Arteta gia hạn hợp đồng vào tháng 9, trên trang chủ của Arsenal xuất hiện dòng chữ: “Hợp đồng mới của Mikel mang lại sự ổn định và định hướng rõ ràng khi chúng ta hướng tới những đỉnh cao mới”.

Người phát ngôn cho câu nói này chính là Edu. Nhưng giờ đây, ông quyết định rời đội bóng, khiến “sự ổn định” và “định hướng mới” trở nên lung lay hơn bao giờ hết.

Edu được cho là đang hướng đến Nottingham Forest để tham gia vào hệ thống đa câu lạc bộ của ông chủ Evangelos Marinakis, người sở hữu Olympiacos và Rio Ave. Dù thay đổi là điều khó tránh khỏi trong bóng đá, việc ra đi của Edu vào thời điểm này không khỏi khiến người hâm mộ và nội bộ câu lạc bộ lo lắng về tương lai của đội bóng.

Arsenal khẳng định Mikel Arteta sẽ có tiếng nói lớn trong việc chọn người thay thế Edu, điều này chứng tỏ niềm tin mà đội bóng dành cho HLV người Tây Ban Nha. Dẫu vậy, sự ra đi của Edu không thể phủ nhận đã khiến nội bộ đội bóng rơi vào thế thiếu cân bằng.

Từ khi gia nhập Arsenal năm 2019, Edu luôn là cộng sự thân cận của Arteta. Ảnh: Reuters.

Từ khi gia nhập Arsenal năm 2019, Edu luôn là cộng sự thân cận của Arteta, hỗ trợ ông trong quá trình tái cấu trúc đội hình. Cả hai cùng nhau xây dựng một Arsenal mới, loại bỏ những cầu thủ đắt đỏ và kém hiệu quả như Aubameyang và Mesut Özil, đồng thời tập trung vào các tài năng trẻ như Martin Odegaard, Declan Rice, và Bukayo Saka.

Edu không chỉ là một cố vấn chuyên môn mà còn đóng vai trò như một đối tác thân thiết với Arteta, tạo nên sự hài hòa giữa phong cách mềm mỏng của ông và sự quyết đoán của Arteta. Việc thiếu đi một người đồng hành như Edu chắc chắn là một mất mát cho Arteta và đội bóng trong hành trình hiện tại.

Arsenal vẫn có đội ngũ lãnh đạo dày dặn kinh nghiệm, bao gồm Giám đốc Điều hành Richard Garlick và phó Chủ tịch điều hành Tim Lewis, để duy trì sự ổn định. Tuy nhiên, mất mát lớn nhất có lẽ đến từ sự thiếu hụt đồng thuận trong nội bộ.

Trước đó, sự ra đi của CEO Vinai Venkatesham - người có mối quan hệ tốt với Edu - đã tạo ra một khoảng trống lớn. Tin đồn cho rằng Edu từng có tham vọng đảm nhận vị trí CEO này, nhưng với việc Garlick tiếp quản nhiều trách nhiệm điều hành, điều này có lẽ đã khiến Edu không còn cảm thấy mình có vị trí vững chắc trong đội ngũ lãnh đạo.

Những xáo trộn này có thể là lý do khiến Edu lựa chọn rời khỏi Arsenal, tạo nên một sự dịch chuyển quyền lực đáng chú ý trong bộ máy quản lý của câu lạc bộ.

Sau gần năm năm dẫn dắt Arsenal, thành tích của Arteta mới chỉ có một chức vô địch FA Cup. Ảnh: Reuters.

Quyết định ra đi của Edu không thể đến vào thời điểm khó khăn hơn, khi Arsenal hiện xếp thứ năm trên bảng xếp hạng và kém Liverpool - đội dẫn đầu - đến 7 điểm. Nếu Arsenal muốn giành chức vô địch, họ sẽ phải vượt qua một khoảng cách lớn nhất từng có tại giai đoạn này trong mùa giải.

Chấn thương của các cầu thủ, đặc biệt là đội trưởng Odegaard, cũng khiến Arteta gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, những đội bóng lớn thường phải biết cách vượt qua thử thách, và đối thủ của Arsenal là Manchester City cùng Liverpool cũng đang chịu những tổn thất tương tự.

Chờ Arteta vượt khó

Sau gần năm năm dẫn dắt Arsenal, thành tích của Arteta mới chỉ có một chức vô địch FA Cup. Mặc dù đội bóng tiến bộ rõ rệt dưới thời ông và từng là đối thủ chính của Man City, sự thiếu hụt danh hiệu vẫn là một thực tế không thể phủ nhận, đặc biệt khi Arsenal đầu tư hơn 600 triệu bảng vào đội hình từ năm 2019. Arteta giành cúp FA với đội hình mà ông thừa hưởng, còn hiện tại ông làm việc với một đội hình do chính ông và Edu xây dựng.

Trong thời gian gần đây, có những tiếng nói bày tỏ hoài nghi về Arteta, dù người hâm mộ thường xuyên đến sân Emirates vẫn chưa mất niềm tin vào ông. Tuy nhiên, sự ra đi của Edu - người từng được Arteta coi là “nhân tố cực kỳ quan trọng” - chắc chắn khiến Arsenal đối diện với những thách thức lớn. Động thái này không chỉ là một mất mát cá nhân mà còn gia tăng áp lực lên Arteta và đội bóng.

Sự rời đi của Edu mang đến cho Arsenal một bài toán nan giải. Khi Arsenal chuẩn bị đối đầu với Inter Milan tại Champions League, Arteta sẽ phải giải quyết những lo lắng về sự thiếu hụt nhân sự trong bộ máy quản lý. Sự vắng mặt của Edu không chỉ là vấn đề về chiến lược mà còn tạo ra thử thách tâm lý cho đội bóng.

Mọi ánh mắt giờ đây sẽ đổ dồn về cách Arteta xử lý tình huống này, khi ông phải chứng minh rằng mình có thể vượt qua khó khăn và giữ cho Arsenal trên đà tiến lên.