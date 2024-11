Biến động lớn ở Arsenal

Arsenal đang đối mặt với thách thức không nhỏ khi Giám đốc Thể thao Edu chuẩn bị chia tay câu lạc bộ.

Edu sắp rời Arsenal.

Daily Mail cho biết Arsenal sắp ra thông báo chia tay Edu sau những cuộc thảo luận giữa đôi bên trong thời gian gần đây. Lý do chưa được làm rõ. Một nguồn tin cho biết đây là sự thay đổi trong cơ cấu lãnh đạo của CLB.

Tờ báo Anh nhận định HLV Mikel Arteta đã mất đi một cộng sự đắc lực trong đội ngũ quản lý CLB. Edu cũng từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng ông tự hào vì đã hỗ trợ Arteta "thay đổi cách nhìn của người hâm mộ về CLB".

Kể từ khi đảm nhận vị trí Giám đốc Thể thao của Arsenal vào năm 2019, Edu trở thành nhân tố quan trọng trong hành trình chuyển mình của CLB. Với sự am hiểu sâu sắc về "Pháo thủ" và những gì CLB cần, Edu được đánh giá cao về năng lực quản lý và được lòng người hâm mộ.

Cựu danh thủ người Brazil có công đưa Martin Odegaard và Declan Rice về sân Emirates. Dưới sự dẫn dắt của Edu, Arsenal có sự bứt phá mạnh mẽ trong công tác tuyển dụng. "Pháo thủ" mang về những cầu thủ chất lượng và giúp đội bóng cải thiện đáng kể thành tích trên sân cỏ.

Raul Sanlleh, cựu Giám đốc Bóng đá của Arsenal, từng phấn khích khi Edu gia nhập CLB: "Chúng tôi rất vui mừng khi Edu đến đây. Anh ấy có kinh nghiệm tuyệt vời và giàu kiến thức chuyên môn về bóng đá. Quan trọng nhất là Edu là một người mang trong mình tinh thần Arsenal".

Khi còn thi đấu, Edu được HLV Arsene Wenger chiêu mộ và từng góp mặt trong đội hình bất bại của Arsenal ở mùa giải 2003/04, bên cạnh những tên tuổi lớn như Dennis Bergkamp, Patrick Vieira và Martin Keown.

Sự rời đi của Edu chắc chắn sẽ để lại khoảng trống lớn trong cấu trúc của Arsenal. HLV Arteta sẽ phải nỗ lực nhiều hơn để duy trì đà phát triển hiện tại của CLB.