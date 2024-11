Caicedo làm lu mờ Casemiro, Ugarte

Với giá 115 triệu bảng, Caicedo từng đối mặt với áp lực khổng lồ khi gia nhập Chelsea. Ban đầu, phong độ kém thuyết phục khiến anh hứng chịu không ít người nghi ngờ về khả năng thành công tại Stamford Bridge. Tuy nhiên, sau hơn một mùa giải, tiền vệ người Ecuador chứng tỏ sự đầu tư vào anh là hoàn toàn xứng đáng, đặc biệt qua màn trình diễn xuất sắc trước Manchester United.

Tại Old Trafford, Caicedo ngoài bàn gỡ hòa còn cho thấy sự toàn diện. 60 lần chạm bóng, chuyền chính xác 84%, 1 đường chuyền tạo cơ hội, 2/3 đường chuyền dài chính xác, 1 cú sút trúng đích, 2/3 pha rê bóng thành công, thắng 8/16 pha tranh chấp tay đôi và 100% không chiến, 2 lần phá bóng, 1 lần cắt bóng và 3 pha tắc bóng là những thông số ấn tượng của Caicedo.

Những gì Caicedo thể hiện làm lu mờ Manuel Ugarte và Casemiro của Manchester United. Dù rằng HLV tạm quyền Ruud van Nistelrooy sử dụng hai cầu thủ thiên về khả năng đánh chặn, họ vẫn bất lực trong việc giúp "Quỷ đỏ" làm chủ hàng tiền vệ. Đó là vì Caicedo quá hay.

Cựu ngôi sao Brighton cho thấy mình là “chìa khóa” ở tuyến giữa Chelsea. Khả năng phòng ngự mạnh mẽ, kết hợp cùng những đóng góp chất lượng trong khâu tấn công, giúp anh trở thành cầu thủ hay nhất trận đấu này và nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn.

Mùa này, Caicedo duy trì phong độ cao, giúp anh đứng đầu Ngoại hạng Anh ở nhiều chỉ số phòng ngự quan trọng như tổng số lần tắc bóng và cắt bóng (51 lần), số lần tắc bóng thành công cao nhất, tỷ lệ thắng tranh chấp tay đôi 61% và số lần cắt bóng nhiều nhất trong một trận đấu (7 lần ở trận gặp Newcastle).

Màn trình diễn hay của Caicedo không đến một cách dễ dàng. Anh mất khoảng 18 tháng để thích nghi và thể hiện hết khả năng tại Chelsea. Một phần quan trọng trong sự phát triển này là sự điều chỉnh trong hệ thống chiến thuật và kết hợp với các đồng đội mới.

Việc Romeo Lavia hồi phục chấn thương và trở lại ở vị trí tiền vệ trung tâm giúp Caicedo thoải mái chơi bóng. Lavia đảm nhiệm vai trò hỗ trợ phòng ngự, tạo điều kiện để Caicedo không phải gánh trách nhiệm quá lớn, qua đó có thể tập trung vào lối chơi của mình.

Với phong độ xuất sắc, Caicedo dần chứng minh khoản đầu tư 115 triệu bảng là hoàn toàn hợp lý. Từ những pha tắc bóng, cắt bóng đến đóng góp tấn công, Caicedo ngày càng khẳng định mình là trụ cột không thể thiếu trong đội hình Chelsea. Anh mang lại sự an toàn và là nguồn cảm hứng giúp đội bay cao ở Premier League với vị trí thứ 4, vượt mặt Arsenal.

