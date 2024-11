Caicedo ghi bàn là đòn giáng mạnh vào Manchester United

Dù tạm quyền, Ruud van Nistelrooy mang lại chút khởi sắc, nhưng những hạn chế về chất lượng đội hình và sự lãng phí trong tuyển dụng của Manchester United hiện lên rõ rệt khi Moises Caicedo - một cầu thủ từng trong tầm ngắm của “Quỷ đỏ” - ghi bàn thắng san bằng tỷ số bằng cú volley đẹp mắt.

Trận đấu này không chỉ là một cuộc đọ sức đơn thuần, mà còn mở ra nhiều góc nhìn về tương lai của Manchester United dưới thời Ruben Amorim, người sẽ kế nhiệm chiếc ghế HLV. Dù Amorim chưa có mặt trực tiếp trên sân, trận đấu này chắc chắn giúp ông hình dung được thách thức lớn đang chờ mình.

Manchester United từng có cơ hội sở hữu Caicedo vào năm 2021 khi cầu thủ này vẫn còn khoác áo Independiente del Valle ở Ecuador, và mức giá để chiêu mộ khi đó chỉ khoảng 4,5 triệu bảng. Tuy nhiên, đội bóng quyết định từ bỏ thương vụ, và Caicedo sau đó gia nhập Brighton, phát triển nhanh chóng và chuyển sang Chelsea với mức giá kỷ lục 115 triệu bảng. Tại trận đấu ở Old Trafford, Caicedo cho thấy rõ giá trị của mình khi kiểm soát tuyến giữa Chelsea và áp đảo bộ đôi đắt giá của "Quỷ đỏ" là Casemiro và Manuel Ugarte.

Trận đấu này nhấn mạnh một vấn đề lớn của Manchester United: các bản hợp đồng không đạt kỳ vọng. Casemiro vẫn là một trong những tiền vệ đẳng cấp nhưng bắt đầu cho thấy sự sa sút trong khâu phòng ngự. Trong khi đó, Ugarte - một cầu thủ đầy tiềm năng mà "Quỷ đỏ" chi rất nhiều tiền để chiêu mộ - lại tỏ ra lạc lõng, không theo kịp tốc độ và thiếu sự quyết liệt trong những thời điểm quyết định. Một khoảnh khắc điển hình là khi Ugarte quay lưng để Cole Palmer khống chế bóng, dẫn đến cơ hội nguy hiểm của Chelsea mà Pedro Neto tận dụng để tung cú sút suýt chút nữa thành bàn.

Với Ruben Amorim - người từng làm việc cùng Ugarte tại Sporting, việc hồi sinh tiền vệ này sẽ là một trong những nhiệm vụ lớn. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha phải tìm cách khơi dậy khả năng của Ugarte để biến anh thành một nhân tố có thể thay đổi trận đấu, nếu không muốn thấy CLB tiếp tục lãng phí tiềm năng và tài chính.

Trận đấu tại Old Trafford có phần sôi nổi nhưng lại không mang đến sự hài lòng cho người hâm mộ. Dù có những pha bóng nguy hiểm và vài cơ hội đáng chú ý, cả hai đội dường như thiếu đi sự sắc bén trong các pha phối hợp.

Manchester United không tạo được cảm giác họ là một đội bóng mạnh mẽ, có tổ chức và đủ khả năng giành chiến thắng. Thay vào đó, đội chủ nhà cho thấy một màn trình diễn nhạt nhòa, thiếu điểm nhấn và đọng lại chỉ là một trận hòa không mấy hấp dẫn.

Trong bối cảnh này, nhiều ý kiến cho rằng Manchester United có lẽ nên cân nhắc đưa Amorim về sớm hơn, thay vì chờ đợi dịp FIFA Days tháng 11. Trận hòa trước Chelsea đẩy "Quỷ đỏ" xuống vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với chỉ 12 điểm sau 10 trận, và đây cũng là khởi đầu tệ nhất của họ kể từ mùa giải 1986/87, khi Ron Atkinson bị sa thải và Sir Alex Ferguson bắt đầu viết nên lịch sử tại Old Trafford.

Liệu Amorim có thể tạo nên dấu ấn của riêng mình như Ferguson hay không vẫn còn là một câu hỏi lớn, nhưng rõ ràng ông phải đối diện với một đội hình không đồng đều và thiếu ổn định.

Chelsea đang trong quá trình tái thiết dưới thời HLV Enzo Maresca, song vẫn thể hiện sự tiến bộ và đồng bộ. Dù có lúc thiếu hiệu quả, lối chơi của “The Blues” mang lại cảm giác liền mạch và có tổ chức hơn so với Manchester United. Dưới bàn tay của Maresca, Chelsea - đội bóng có độ tuổi trung bình trẻ nhất giải - đã dần hình thành bản sắc và hướng đến lối chơi quyết liệt, đồng thời phát huy tối đa tiềm năng của những tài năng trẻ như Cole Palmer hay Noni Madueke.

Một điểm đáng chú ý trong trận đấu là sự tỏa sáng của Caicedo. Sau khi Chelsea bị dẫn trước bởi pha lập công của Bruno Fernandes từ chấm phạt đền, chỉ mất bốn phút để Caicedo giúp đội khách cân bằng tỷ số. Bàn thắng của anh không chỉ là cú đấm mạnh mẽ về mặt tinh thần mà còn là một pha lập công đẳng cấp, cho thấy giá trị thật sự của bản hợp đồng kỷ lục. Trong khi Manchester United dường như mắc kẹt với các cầu thủ chưa đạt yêu cầu, Chelsea có trong tay những tài năng trẻ triển vọng và đang không ngừng phát triển.

Hàng công của "Quỷ đỏ" với những cái tên như Rasmus Hojlund, Marcus Rashford và Alejandro Garnacho vẫn là một trong những mối đe dọa cho đối phương, nhưng lại thiếu đi tính ổn định và sự sắc bén cần thiết. Manchester United hiện là đội có tỷ lệ chuyển hóa cơ hội lớn kém nhất giải đấu, với chỉ 9 bàn thắng sau 10 trận - con số thấp nhất của họ từ mùa 1973/74, mùa giải mà đội bóng đã phải xuống hạng.

Điều này đặt ra câu hỏi liệu Amorim có thể khai thác tối đa tiềm năng của hàng công hiện tại hay không, hay rằng vấn đề nằm sâu hơn và cần có sự thay đổi lớn hơn.

Frank Lampard, với vai trò bình luận viên trong trận đấu, đã có câu hỏi đáng suy ngẫm: “Nhìn trận đấu này, tôi tự hỏi các cầu thủ Manchester United thực sự giỏi đến đâu?”. Câu hỏi này chạm đến vấn đề cốt lõi của CLB sau thời Sir Alex Ferguson - tuyển dụng thiếu hiệu quả và kém dài hạn. Đội bóng từng được hứa hẹn những bản hợp đồng tầm cỡ như Cristiano Ronaldo hay Cesc Fabregas vào năm 2013, nhưng cuối cùng lại chỉ chiêu mộ được Marouane Fellaini - một biểu tượng cho sự xuống dốc của CLB trong gần một thập kỷ qua.

Cuối cùng, trận hòa trước Chelsea là lời cảnh tỉnh cho Manchester United. Ruud van Nistelrooy nỗ lực mang lại tinh thần chiến đấu cho đội bóng trong thời gian ngắn nắm quyền, tuy nhiên kết quả và màn trình diễn chỉ ra rằng đội bóng vẫn thiếu quá nhiều yếu tố để trở lại đỉnh cao. Amorim, một HLV trẻ đầy tiềm năng, sẽ đối diện với bài toán nan giải và phải thay đổi tận gốc rễ nếu muốn xây dựng lại một Manchester United cạnh tranh.

Trong khi Chelsea dần hoàn thiện và phát huy tiềm năng của các tài năng trẻ, Manchester United lại loay hoay tìm cách bứt phá khỏi những vấn đề cũ. Trận hòa này là một lời nhắc nhở rằng việc cải tổ không chỉ nằm ở bề nổi, mà còn là sự đầu tư hợp lý, dài hạn và một chiến lược rõ ràng - điều mà Amorim sẽ phải dành tâm sức để thực hiện trong thời gian tới.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.