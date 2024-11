'Hiện tượng' Bournemouth

Những kết quả tuyệt vời này làm nức lòng người hâm mộ, đồng thời khẳng định tầm ảnh hưởng của HLV Andoni Iraola, người thổi một luồng gió mới vào đội bóng và biến Bournemouth thành “cơn ác mộng” cho các ứng cử viên vô địch.

Không còn là Bournemouth yếu thế và chỉ biết co cụm phòng ngự, đoàn quân của Iraola giờ đây chơi bóng với tinh thần dũng mãnh, tấn công mạnh mẽ và đầy năng lượng. HLV người Tây Ban Nha thay đổi diện mạo của đội bóng khi biến sân Vitality thành pháo đài đáng sợ, nơi mà ngay cả những đội bóng hàng đầu như Arsenal và Manchester City cũng phải chật vật.

Sau những trận đấu đầy gay cấn, Bournemouth giành 7 trong số 9 điểm tối đa từ các trận đấu với Arsenal, Aston Villa, và Manchester City - ba đại diện nặng ký của Premier League. Kết quả này đưa Bournemouth lên vị trí thứ tám với 15 điểm, chỉ kém Arsenal và Aston Villa, hai đội xếp thứ tư và thứ năm, đúng ba điểm. Đây là thành tích ấn tượng mà không nhiều người dự đoán, đặc biệt khi mùa trước tại giai đoạn này, Bournemouth chỉ mới giành được một chiến thắng.

Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ AS, Iraola khẳng định: “Mọi người đều tin tưởng vào những gì chúng tôi đang làm và muốn phát triển đội bóng theo phong cách riêng biệt. Thời gian đã chứng minh rằng chúng tôi đi đúng hướng, và kết quả tích cực là minh chứng cho điều đó”.

Bước ngoặt thực sự đến từ mùa giải trước, khi Bournemouth chật vật vượt qua Burnley để có được chiến thắng đầu tiên tại Premier League dưới thời Iraola. Trận đấu này không chỉ mang về ba điểm mà còn đánh dấu sự chuyển mình của đội bóng khi họ leo từ vị trí thứ 18 lên thứ 16, cách nhóm xuống hạng hai điểm và duy trì chuỗi bảy trận bất bại sau đó.

Bournemouth dưới sự dẫn dắt của Iraola không chỉ đơn thuần là một đội bóng thi đấu quyết liệt mà còn là “kẻ hủy diệt” khiến những ông lớn phải e ngại. Thắng lợi trước Manchester City - lần đầu tiên trong lịch sử CLB - đưa Bournemouth vào lịch sử khi chấm dứt chuỗi 32 trận bất bại của nhà đương kim vô địch tại Premier League. Thành tích này giúp “The Cherries” trở thành hiện tượng tại giải đấu và biến Vitality thành nơi mà các đối thủ đều phải dè chừng.

Mùa giải trước, Iraola không chỉ đưa Bournemouth đến vị trí thứ 12 mà còn phá vỡ kỷ lục điểm số mọi thời đại của CLB với 48 điểm. Nhưng HLV tài năng này không dừng lại ở đó. Mùa giải 2024/25 khởi động với mục tiêu vươn tầm châu Âu, và những kết quả khả quan hiện tại cho thấy Bournemouth có khả năng hiện thực hóa giấc mơ này.

Andoni Iraola không chỉ đơn giản là người mang lại thành công ngắn hạn, mà còn tạo nền tảng cho Bournemouth trở thành một thế lực thực sự tại Premier League. Ông thổi vào đội bóng một tinh thần chiến đấu mạnh mẽ và phong cách chơi hiện đại, sáng tạo. Với phong độ và sự tự tin đang dâng cao, Bournemouth giờ đây không còn là một đội bóng trung bình dễ bị bỏ qua mà đã trở thành đối thủ đáng gờm.

Giấc mơ dự cúp châu Âu của Bournemouth dưới thời Iraola không còn là điều quá xa vời. Từ một đội bóng nhỏ với những mục tiêu khiêm tốn, Bournemouth đang ngày càng khẳng định vị thế và chứng minh rằng, dưới bàn tay của một chiến lược gia tài năng, họ có thể tạo ra những điều phi thường.

Bournemouth của Iraola - một đội bóng khiêm nhường nhưng đang viết nên câu chuyện lớn tại Premier League. Người hâm mộ có lý do để kỳ vọng vào tương lai đầy hứa hẹn của đội bóng, và Iraola - người thuyền trưởng tài ba - sẽ còn đưa họ tiến xa hơn trên con đường chinh phục đỉnh cao.

