Edu rời đi, Arsenal rung chuyển

Nội bộ Arsenal chấn động với thông tin Giám đốc Thể thao Edu Gaspar quyết định rời câu lạc bộ để đầu quân cho đế chế bóng đá của tỷ phú Hy Lạp Evangelos Marinakis.

Kể từ khi đảm nhận vị trí Giám đốc Thể thao của Arsenal vào năm 2019, Edu trở thành nhân tố quan trọng của CLB.

Rạng sáng 5/11 (giờ Hà Nội), Arsenal thông báo sự rời đi của Edu. Josh Kroenke, đồng sở hữu Arsenal, phát biểu trên trang chủ đội bóng: "Chúng tôi tôn trọng quyết định của Edu và cảm ơn anh ấy vì những đóng góp to lớn để giúp câu lạc bộ tiến lên. Mọi người ở đây đều yêu mến anh ấy và nguồn năng lượng tích cực anh ấy mang lại".

Quyết định rời đi chóng vánh của Giám đốc kỹ thuật Arsenal khiến nội bộ đội bóng bất ngờ. Daily Mail đưa tin nhiều thành viên ban lãnh đạo và phòng thay đồ Arsenal sốc trước tin trên, bởi cựu danh thủ Brazil để lại ấn tượng tốt cũng như có tác động lớn đến sự thay đổi của CLB vài năm qua.

Bên cạnh đó, việc Edu thông báo rời đi diễn ra đột ngột, khi chỉ trong vòng chưa đến một ngày. Trong ngày chia tay, Edu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với Arsenal: "Arsenal cho tôi cơ hội làm việc với rất nhiều người tuyệt vời. Tôi đặc biệt yêu thích công việc cùng các đồng nghiệp ở đội nam, đội nữ và học viện, nhất là Mikel Arteta, HLV đã trở thành người bạn tuyệt vời của tôi".

Những tháng qua, Arsenal chứng kiến nhiều thay đổi trong cơ cấu quản lý. Tim Lewis, luật sư đại diện cho gia đình chủ sở hữu Stan Kroenke, được bổ nhiệm làm Giám đốc với quyền lực ngày càng tăng. Đồng thời, Richard Garlick, một nhân vật mới, cũng được thăng chức lên vị trí Giám đốc điều hành (CEO), nắm trong tay nhiều quyền kiểm soát hơn.

Điều này khiến Edu có phần bất mãn. Trước đó, khi cựu Giám đốc điều hành Vinai Venkatesham rời đi, Edu muốn ngồi vào ghế CEO Arsenal. Tuy nhiên, nhà Kroenke không đồng ý.

Trong vài năm qua, Edu nổi lên như một Giám đốc Thể thao tài năng của bóng đá châu Âu. Với tham vọng của mình, cựu sao Brazil muốn nắm quyền lực lớn hơn.

Tỷ phú Evangelos Marinakis, chủ sở hữu của Nottingham Forest, sau đó đề nghị Edu một vị trí điều hành không chỉ tại Nottingham Forest mà còn bao gồm cả Olympiakos và Rio Ave, "hệ sinh thái" bóng đá của doanh nhân người Hy Lạp này. Những đề nghị hấp dẫn về cả tài chính lẫn quyền lực từ chủ Nottingham Forest khiến Edu gật đầu.

Từ lúc truyền thông rộ lên những tin đồn đến thời điểm Edu chính thức thông báo rời đi chỉ diễn ra trong vòng chưa đến 24 giờ đồng hồ. Sự rời đi của Edu sẽ để lại khoảng trống lớn tại Arsenal.

Cựu danh thủ Brazil được đánh giá cao bởi cả ban lãnh đạo lẫn cầu thủ, đồng thời có vai trò quan trọng trong chiến lược chuyển nhượng thành công của câu lạc bộ những năm gần đây. Việc tìm kiếm người thay thế xứng đáng cho Edu chắc chắn sẽ là một thách thức không nhỏ với "Pháo thủ" trong thời gian tới.