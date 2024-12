Không thể cản Leverkusen

Hôm 21/12, Leverkusen đã thắng đậm Freiburg 5-1 ở vòng 15 Bundesliga, qua đó kết thúc năm 2024 với vị trí nhì bảng tại giải quốc nội. Thầy trò HLV Xabi Alonso kém đội đầu bảng Bayern Munich 4 điểm.

Đây cũng là chiến thắng thứ 8 liên tiếp của Leverkusen trên mọi đấu trường. Đội ghi đến 23 bàn và chỉ để thủng lưới 5 lần trong số trận này. Trong 10 cuộc đối đầu gần nhất, CLB này cũng có 9 trận bất bại. Lần gần nhất Leverkusen để thua là trước Liverpool (thua 0-4 vào ngày 5/11 tại Champions League).

"Đây là một chiến thắng quan trọng", HLV Alonso nói sau trận. "Chúng tôi sẽ tiếp tục thi triển lối chơi tấn công trong năm mới. Leverkusen có tham vọng lớn và sẽ chiến đấu vì những mục tiêu tiếp theo trong năm 2025".

Dù bị đánh giá là không còn phong độ cao như mùa giải 2023/24, Leverkusen vẫn cho thấy những kết quả khả quan. Thầy trò HLV Alonso chỉ thua vỏn vẹn 2 trận trên mọi đấu trường mùa này. Trước trận thua Liverpool, CLB Bundesliga cũng chỉ nhận thất bại 2-3 trước Leipzig hôm 31/8.

Áp lực đè nặng lên vai thầy trò HLV Alonso khi Bayern Munich đang vùng lên mạnh mẽ trong cuộc đua vô địch Bundesliga. Trong bối cảnh Leverkusen không còn duy trì mạch chiến thắng ấn tượng như mùa trước, "Hùm xám" sẽ là mối hiểm họa hàng đầu nếu thầy trò HLV Alonso muốn bảo vệ ngôi vương.

Một trong những vấn đề lớn nhất mà Leverkusen phải đối mặt chính là hàng thủ mất phong độ. Dù hàng công vẫn ghi bàn đều đặn, Leverkusen lại liên tục đánh rơi điểm số quan trọng vì những sai sót của các hậu vệ.

Cùng với đó, sự vắng mặt của tiền đạo chủ lực Victor Boniface, người dính chấn thương và sẽ phải nghỉ thi đấu đến đầu năm 2025, khiến Leverkusen gặp khó khăn trong việc triển khai tấn công. Sự thiếu vắng của Boniface đã làm giảm đi sự sắc bén trong các tình huống phản công của đội.

