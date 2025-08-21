Arsenal bạo chi 120 triệu bảng thay Havertz

Arsenal đạt được thỏa thuận trị giá lên đến 67,5 triệu bảng để chiêu mộ Eberechi Eze, đồng thời sẵn sàng mua thêm Malick Fofana với giá hơn 50 triệu bảng.

Việc Arsenal bất ngờ chốt mua Eberechi Eze khiến Tottenham sốc và làm thay đổi cục diện thị trường chuyển nhượng.

Theo The Athletic và The Guardian, HLV Mikel Arteta quyết định hỏi mua Eze sau khi tiền đạo Kai Havertz dính chấn thương đầu gối trong chiến thắng 1-0 trước Manchester United tại Old Trafford vào ngày 17/8.

Dù Arsenal vẫn đang đánh giá mức độ chấn thương của cầu thủ, họ lo ngại Havertz có thể phải nghỉ thi đấu dài hạn. Điều này thúc đẩy Arsenal đẩy nhanh quá trình đàm phán với Eze, người CLB duy trì liên lạc thường xuyên suốt mùa hè.

Trước đó, Tottenham tưởng như chiêu mộ thành công Eze sau khi cũng đạt thỏa thuận trị giá 67,5 triệu bảng với Crystal Palace. Tuy nhiên, việc Arsenal nhập cuộc vào phút chót khiến Eze thay đổi ý định. Cầu thủ bộc lộ mong muốn chơi cho "Pháo thủ".

Arsenal sẽ trả khoản phí ban đầu 60 triệu bảng cho Palace, cộng thêm 7,5 triệu bảng nếu hoàn tất các điều khoản phụ. Queens Park Rangers, đội bán Eze cho Palace năm 2020 với giá 19,5 triệu bảng, sẽ nhận 15% lợi nhuận từ thương vụ này.

Dự kiến, Eze sẽ ra sân cho Palace trong trận lượt đi vòng play-off Conference League vào rạng sáng 22/8, trước khi sang Arsenal kiểm tra y tế và trở thành bản hợp đồng thứ 7 của CLB trong mùa hè này.

Ngoài Eze, Arsenal cũng lên kế hoạch mua cầu thủ chạy cánh Malick Fofana của Lyon với giá 50 triệu bảng. "Pháo thủ" đang tích cực củng cố hàng công để mở ra cơ hội cạnh tranh danh hiệu Premier League mùa này.