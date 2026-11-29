Đêm 29/11, tiền đạo người Na Uy dứt điểm kỹ thuật bằng chân phải, mở tỷ số cho Man City ở vòng 12 Premier League.

28': Arsenal và Man City tạo nên thế trận căng thẳng, giàu tốc độ nhưng cũng không thiếu những pha va chạm quyết liệt trong nửa đầu hiệp một. Sau khi bị từ chối bàn thắng của Havertz, Arsenal bắt đầu gia tăng sức ép và liên tiếp thử thách Donnarumma. Thủ môn người Italy phải trổ tài cứu thua trước những cú dứt điểm của Timber và Madueke ở phút 15 và 20, giúp Man City tránh khỏi bàn thua.

Tuy nhiên, đội khách cũng có những tình huống đáp trả đáng chú ý. Ndiaye gây khó khăn cho hàng thủ Arsenal bằng pha đi bóng cá nhân ở phút 25, nhưng Gabriel kịp thời can thiệp. Trận đấu còn nóng lên bởi tình huống Doku tố bị Timber giật tóc, song VAR không tìm được bằng chứng đủ rõ ràng để đưa ra hình phạt. Cả Arteta lẫn một số cầu thủ hai đội đều tỏ ra không hài lòng với các quyết định của trọng tài.

Điểm đáng chú ý là tính quyết liệt trong từng pha tranh chấp khiến trận đấu xuất hiện nhiều thẻ phạt dù số cơ hội dứt điểm chưa nhiều. Gary Neville lại tỏ ra thích thú với bầu không khí trên sân khi bình luận: "Ngày nay rất hiếm khi thấy những trận đấu như thế này, với những pha tranh chấp quyết liệt và nhịp độ cao. Thật tuyệt khi được xem".

Hai đội đang cho thấy sự thận trọng trong cách tiếp cận, nhưng không vì thế mà thiếu đi sự quyết liệt. Với Arsenal, khả năng khai thác khoảng trống trước hàng thủ Man City là điểm sáng, trong khi Donnarumma đang trở thành chốt chặn quan trọng của đội khách.

10': Arsenal bị tước bàn thắng: Arsenal và Man City nhập cuộc với tốc độ cao, tạo ra bầu không khí căng thẳng ngay từ những phút đầu tại Emirates. Đội khách sớm có cơ hội mở tỷ số khi Haaland xử lý bóng khéo léo, tạo điều kiện để Fernandez xâm nhập vùng cấm. Tuy nhiên, cầu thủ người Argentina ngã xuống sau tác động nhẹ từ Guimaraes và trọng tài John Brooks lập tức từ chối yêu cầu phạt đền.

Arsenal cũng nhanh chóng đáp trả và đưa được bóng vào lưới ở phút thứ 9 nhờ pha dứt điểm của Havertz. Dù vậy, bàn thắng không được công nhận do tiền đạo người Đức rơi vào thế việt vị sau tình huống phối hợp giữa Merino và Tzolis.

Hai đội tiếp tục chơi quyết liệt trong các pha tranh chấp, với Calafiori trở thành cầu thủ đầu tiên nhận thẻ vàng ở phút 12 sau khi kéo Ndiaye ngã xuống. Những diễn biến đầu trận cho thấy cả Arsenal lẫn Man City đều sẵn sàng chơi quyết liệt để giành quyền kiểm soát, trong khi các quyết định của trọng tài John Brooks cũng sớm trở thành tâm điểm chú ý.

22h30': Trận đấu bắt đầu. Man City không được phép thua nếu muốn tiếp tục cuộc đua vô địch.

Sơ đồ chiến thuật của 2 CLB.

Man City thắng cả 7 vòng đầu dưới thời Enzo Maresca nhưng chỉ giành thêm một điểm trong 4 trận kế tiếp. Trước cuộc đối đầu ở vòng 12 Premier League, họ đã rơi xuống thứ ba với 22 điểm, kém Arsenal 6 điểm.

Nếu thắng tại Emirates, City sẽ rút ngắn một nửa cách biệt. Nếu thua, họ sẽ phải đuổi theo nhà đương kim vô địch với khoảng cách tương đương ba trận thắng.

Arsenal có quyền chờ Man City mạo hiểm

Arsenal giành 16 trong 18 điểm gần nhất và sở hữu hàng thủ tốt nhất Premier League. Emirates cũng là điểm tựa cho thầy trò Mikel Arteta. Trong ba lần gần nhất tiếp Man City trên sân nhà tại giải, Arsenal thắng hai, hòa một. Hồi tháng 8, họ còn đánh bại đối thủ 3-0 ở trận tranh Siêu cúp Anh.

Dù vậy, Arteta bước vào cuộc tái đấu với nhiều xáo trộn về lực lượng. Bukayo Saka và Martin Zubimendi tiếp tục vắng mặt. Thủ môn David Raya chưa chắc kịp bình phục sau khi phải rời sân ở trận hòa Newcastle 2-2. Kepa Arrizabalaga thay anh hôm đó rồi bắt chính trong trận hòa Dortmund 1-1 giữa tuần.

William Saliba có thể ra sân, song Arteta vẫn phải cân nhắc thời lượng thi đấu của trung vệ người Pháp sau thời gian dài dưỡng thương.

Vắng Saka, Arsenal mất đi cầu thủ có thể tự vượt qua hậu vệ đối phương bên cánh phải ngay cả khi có ít khoảng trống. Lợi thế 6 điểm cho phép họ chọn cách tiếp cận kiên nhẫn hơn.

Nếu hai đội vẫn hòa sau một giờ thi đấu, Man City nhiều khả năng sẽ phải đẩy cao đội hình để tìm bàn thắng. Khi ấy, Arsenal mới có khoảng trống để khai thác phía sau các hậu vệ biên đội khách.

Haaland và khoảng trống trong vùng cấm

Erling Haaland trải qua ba trận liên tiếp không ghi bàn ở Premier League, nhưng Arsenal lại là đối thủ có duyên với tiền đạo người Na Uy. Anh ghi bàn trong cả bốn lần gần nhất gặp đội bóng của Arteta tại giải.

Haaland ghi bàn trong cả bốn lần gần nhất đối đầu Arsenal tại Premier League.

Trận hòa Napoli 2-2 giữa tuần gợi cho Maresca một cách tiếp cận. Jérémy Doku và Iliman Ndiaye mỗi người có một kiến tạo sau khi vào sân từ ghế dự bị. Khi Antoine Semenyo còn dưỡng thương đầu gối, khả năng đi bóng của Doku càng đáng giá.

Chỉ cần Doku vượt qua hậu vệ biên, một trung vệ Arsenal có thể phải rời Haaland để bọc lót. Khi ấy, một đường căng ngang sớm sẽ nguy hiểm hơn nhiều so với quả tạt lúc hàng thủ chủ nhà đã kịp đứng đúng vị trí.

Canh bạc của Maresca nằm ở phần sân phía sau Doku. Man City thủng lưới 7 bàn trong 3 chuyến làm khách gần nhất và đã trải qua 10 trận liên tiếp không giữ sạch lưới trên mọi đấu trường.

Nếu Arsenal mở tỷ số, Man City càng phải đưa thêm người lên hỗ trợ Haaland. Với đội chủ nhà, bàn thắng đầu tiên vì thế còn có thể mang lại điều họ cần nhất trong ngày vắng Saka: khoảng trống để phản công.