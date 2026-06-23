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Thể thao

Arbeloa sắp có bến đỗ mới sau khi rời Real

  • Thứ ba, 23/6/2026 19:20 (GMT+7)
  • 34 phút trước

Fulham đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng để bổ nhiệm Alvaro Arbeloa vào chiếc ghế nóng tại sân Craven Cottage với bản hợp đồng kéo dài 3 năm.

Alvaro Arbeloa chuẩn bị đạt thỏa thuận làm huấn luyện viên trưởng Fulham.

Các nguồn tin nội bộ xác nhận quá trình đàm phán đang đi vào chi tiết, bao gồm việc sắp xếp đội ngũ trợ lý và kế hoạch xây dựng lực lượng cho đội một. Động thái này nhằm khỏa lấp khoảng trống Marco Silva để lại sau khi ông rời đi để thay thế Jose Mourinho tại Benfica. Đáng chú ý, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng vừa tiếp quản vị trí của Arbeloa tại Real Madrid.

Trong nhiệm kỳ ngắn ngủi tại Tây Ban Nha, Arbeloa đưa "Los Blancos" vào đến tứ kết Champions League sau khi vượt qua Benfica và Manchester City, dù sau đó để thua Bayern Munich và thất bại tại Copa del Rey trước đội bóng hạng hai Albacete.

Dưới thời Silva, Fulham có hai mùa giải liên tiếp đứng thứ 11 tại Premier League. Mùa trước, đội bóng Tây London chỉ kém nhóm dự cúp châu Âu đúng 1 điểm. Phó chủ tịch Tony Khan khẳng định câu lạc bộ đã cân nhắc kỹ lưỡng giữa các ứng viên hàng đầu để tìm ra người phù hợp nhằm duy trì sự ổn định và tham vọng vươn tầm tại giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh.

Nếu các thủ tục được hoàn tất sớm, nhà cầm quân 43 tuổi sẽ có trận ra mắt chính thức đầy duyên nợ trước Chelsea vào ngày 25/8. Đây là cuộc đối đầu thú vị khi ông sẽ chạm trán người tiền nhiệm tại Real Madrid là Xabi Alonso.

Bí quyết 'thành công' của Arbeloa Alvaro Arbeloa đang tạo dấu ấn bằng sự uyển chuyển, khéo léo trong cách vận hành đội bóng và khả năng tối ưu con người, biến những nguồn lực sẵn có thành lợi thế cạnh tranh rõ rệt.

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Huy Trưởng

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  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

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