'Aquaman 2' hay phim kinh dị Việt cho mùa Giáng sinh ngoài rạp?

Thiếu niên và chim diệc (tựa gốc: The Boy and the Heron) ra mắt khán giả Việt từ 15/12. Phim thuộc thể loại hoạt hình, là đứa con tinh thần của đạo diễn Nhật Bản nổi tiếng Miyazaki Hayao. Lấy bối cảnh Thế chiến thứ hai, phim xoay quanh Mahito - cậu bé mồ côi mẹ hiện phải sống cùng bố và mẹ kế. Tình cờ một ngày, Mahito gặp được một chú chim diệc biết nói. Con vật kỳ lạ cố gắng dẫn cậu đến tòa tháp giữa rừng. Cùng nhau, cả hai bước vào tòa tháp bí ẩn, nơi Mahito có cơ hội tái ngộ người mẹ quá cố. Phim đem người xem trở về thế giới tuổi thơ, đắm mình trong hành trình của phép màu cùng những sáng tạo không giới hạn.