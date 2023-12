Đạo diễn 'Phong Vân' phá sản

Bành Phát thừa nhận đang rơi vào cảnh khốn khó, nợ nần sau thời gian dài chữa bệnh cho vợ.

Ngày 20/12, Sohu đưa tin đạo diễn Bành Phát nộp đơn xin phá sản. Ông thừa nhận lâm vào tình cảnh nợ nần do trước đó đã dùng hết tài sản để chữa bệnh cho vợ.

Bành Phát cho biết khoảng 10 năm trước, vợ ông từng được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú. Sau thời gian dài điều trị, tới tháng 2 năm nay, vợ ông tiếp tục bị chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn cuối. Dù chi phí điều trị lớn, Bành Phát vẫn quyết tâm chữa bệnh cho vợ.

Sau khi tìm hiểu, ông lựa chọn liệu pháp chữa trị của một bệnh viện tại Singapore, với chi phí 80.000 HKD mỗi tháng. Dù đã được bảo hiểm chi trả một phần, mỗi tháng ông vẫn cần ít nhất 100.000 HKD để trang trải các chi phí y tế và sinh hoạt. Bành Phát tiết lộ số tiền vay nợ hiện lên tới 2 triệu HKD.

Dù đối diện với khoản nợ khổng lồ, đạo diễn 58 tuổi khẳng định không hối tiếc khi đã bằng mọi cách chữa trị cho vợ. Ông nói chưa bao giờ nghĩ tới chuyện trốn nợ và mong các công ty tài chính cho thêm thời gian xoay xở.

Bành Phát lâm cảnh nợ nần. Ảnh: DramaWiki.

Bành Phát là một nhà biên kịch, đạo diễn có tiếng tại Hong Kong. Ông là gương mặt đứng sau dự án điện ảnh Phong Vân 2 (2009). Trước đó, phần 1 ra mắt năm 1998 cũng do ông đảm nhiệm công việc biên tập. Ngoài ra, một số dự án khác của Bành Phát có thể kể tới như The Strange House, The Mirror và gần đây nhất là Monster Hunter.

Hồi tháng 6 năm nay, Bành Phát từng được mời tham gia một dự án điện ảnh nội địa. Sau khi ước tính số tiền kiếm được đủ khả năng chi trả viện phí, ông mới quyết tâm điều trị cho vợ. Tuy nhiên dự án lại bị dời lịch bấm máy nhiều lần, khiến ông không có thu nhập. Cũng vì vậy, nam đạo diễn mới rơi vào cảnh nợ nần nghiêm trọng.