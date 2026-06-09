Cú bắt tay lịch sử của Apple

Không chỉ Google, lần đầu tiên Apple xác nhận hợp tác với Nvidia để vận hành mô hình AI mới nhất trên iOS 27.

Từ trái sang: Amar Subramanya, Mike Rockwell, Sebastien Marineau-Mes và Craig Federighi. Ảnh: Bloomberg.

Tại WWDC 2026, Apple trình diễn những tính năng mới nhất của Siri cải tiến. Mang tên Siri AI, trợ lý này có thể giao tiếp với người dùng, khai thác thông tin từ mọi app và hoạt động xuyên suốt thiết bị.

Sự kiện cũng cho thấy Apple chọn hướng đi khác biệt. Thay vì chạy đua đầu tư hàng tỷ USD vào hạ tầng phần cứng tiên tiến, Apple tập trung vào tính tiện dụng và quyền riêng tư khi giới thiệu sản phẩm.

"Một số bên dường như đang bất chấp. Họ chạy theo AI chỉ vì lợi ích công nghệ mà không quan tâm rõ ràng đến người dùng, đối tượng mà công nghệ này cần phục vụ", Phó chủ tịch Kỹ thuật phần mềm Craig Federighi chia sẻ tại sự kiện.

Apple lần đầu thừa nhận

Trên thực tế, Google và Nvidia, những công ty đang dẫn đầu lĩnh vực AI, lại hỗ trợ Apple phát triển mô hình tiên tiến nhất của công ty. Mang tên Apple Foundation Model (AFM) Cloud Pro, thông tin được lãnh đạo công ty chia sẻ trong sự kiện báo chí ngày 8/6.

Trong khi Apple và Google công bố hợp tác vào tháng 1, đây là lần đầu công ty xác nhận một số tính năng của Apple Intelligence sẽ vận hành trên chip Nvidia.

Mike Rockwell, trưởng nhóm kỹ thuật trợ lý Siri tại Apple, thừa nhận công nghệ này phát hành trễ. Ông nhấn mạnh kế hoạch làm mới Siri trước đây không đáp ứng tiêu chuẩn từ công ty.

"Chúng tôi luôn có tầm nhìn đưa Siri trở thành trợ lý ảo cá nhân hóa và mạnh mẽ nhất hiện có. Lần đầu tiên bạn có thể hỏi thông tin trên thiết bị và gọi tác vụ phù hợp. Chúng tôi đã tối ưu thao tác để mọi người có thể sử dụng dễ dàng", Rockwell chia sẻ.

Amar Subramanya, Phó chủ tịch AI tại Apple, cho biết AFM Cloud Pro có sức mạnh tương đương các mô hình Gemini tiên tiến. Mô hình này sẽ vận hành trên hệ thống đám mây sử dụng GPU Nvidia, dù vẫn thuộc nền tảng Private Cloud Compute do Táo khuyết xây dựng.

"Chúng tôi hợp tác với cả Google và Nvidia để mở rộng hạ tầng Private Cloud Compute, sử dụng GPU Nvidia trên máy chủ Google, trong khi vẫn đảm bảo chính sách bảo mật vượt trội của Apple", CNBC dẫn lời Subramanya.

Khách tham dự theo dõi phiên khai mạc WWDC 2026 tại trụ sở Apple ngày 8/6. Ảnh: Bloomberg.

Việc sử dụng hạ tầng bên thứ ba đặt ra nhiều thách thức về bảo mật. Sebastian Marineau-Mes, Phó chủ tịch Phần mềm, cho biết Apple muốn sử dụng chip mới nhất từ Nvidia, đồng thời yêu cầu cấu hình chip theo cách riêng tư hơn. Hệ thống phải đảm bảo máy chủ không thể đọc dữ liệu từ người dùng.

Theo Marineau-Mes, các cải tiến gần đây của Nvidia, chẳng hạn như công nghệ "điện toán bí mật mơ hồ" (ambiguous confidential compute), cho phép Apple và Google xây dựng hệ thống đáp ứng tiêu chuẩn riêng.

"Chúng tôi muốn tận dụng công nghệ mới nhất từ Nvidia. Do đó, chúng tôi đã mở rộng hệ thống Private Cloud Compute sang hạ tầng bên thứ ba", Marineau-Mes chia sẻ.

Apple đang tạo ra sự khác biệt với những công ty AI khác bằng cách nhấn mạnh quyền riêng tư. Công ty không thu thập dữ liệu theo cách ChatGPT hay Claude đang làm, thay vào đó chỉ tận dụng thông tin lưu trữ cục bộ, chẳng hạn như lịch làm việc hoặc tin nhắn, để cá nhân hóa các tính năng AI.

Vai trò của Google

Tại buổi họp báo, các lãnh đạo Apple thảo luận sâu hơn về cách xây dựng Siri AI và Apple Intelligence, đồng thời nhấn mạnh sự khác biệt so với những mô hình quen thuộc khác.

Federighi cho biết bộ điều phối giữa hệ điều hành và phần mềm là yếu tố quan trọng cho kiến trúc bảo mật hệ thống. Thành phần này có chức năng định hướng truy vấn AI đến mô hình phù hợp (chạy offline hoặc online), dựa trên sức mạnh tính toán và dữ liệu cần thiết.

Mối quan hệ giữa Apple và Google cũng được chia sẻ chi tiết hơn. Theo CNBC, Apple Intelligence sử dụng mô hình do công ty tự phát triển, không dùng chung mô hình Gemini đang phát hành công khai. Hãng cũng không sử dụng hạ tầng có sẵn của đối tác.

Các cải tiến trên Apple Intelligence được giới thiệu tại WWDC 2026. Ảnh: Apple.

Cụ thể, công nghệ từ Google chỉ được sử dụng để hỗ trợ Apple xây dựng mô hình riêng. Còn gọi là AFM thế hệ 3, mô hình này tối ưu cho chip xử lý Apple Silicon.

"Các mô hình mà chúng tôi vừa giới thiệu, AFM Core, Core Advanced Cloud và Cloud Image, đều xây dựng riêng cho Apple Silicon. Chúng được huấn luyện bằng dữ liệu độc quyền với phương pháp học tăng cường, sau đó tinh chỉnh dựa trên kết quả từ các mô hình Gemini tiên tiến", đại diện Apple nhấn mạnh.

Theo Bloomberg, quyền riêng tư là thách thức với Apple trong bối cảnh công ty muốn cung cấp những tính năng AI bảo mật, đồng thời bắt kịp đối thủ cùng lĩnh vực.

"Mỗi mô hình là bước tiến đáng kể về chất lượng và khả năng so với thế hệ trước. Mục tiêu của chúng tôi là đáp ứng mọi yêu cầu từ người dùng với mô hình phản hồi tốt nhất, độ trễ thấp nhất", Subramanya nhấn mạnh.