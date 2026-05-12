Tin buồn với người chờ đợi Apple Watch mới

Apple Watch vẫn sẽ mở khóa bằng PIN hoặc iPhone trong thời gian tới, do không gian bên trong thiết bị không đủ chỗ cho việc thêm cảm biến sinh trắc học.

Cảm biến mở khoá bằng sinh trắc học chưa xuất hiện trên Apple Smartwatch. Ảnh: Bloomberg.

Nguồn rò rỉ Instant Digital vừa bác bỏ tin đồn về việc Apple Watch sẽ được tích hợp sinh trắc học trong thời gian tới, khẳng định đây chỉ là suy đoán thuần túy. Theo nguồn tin này, chiến lược hiện tại của Apple vẫn tập trung vào việc mở khóa Apple Watch thông qua liên kết với iPhone và công ty chưa có ý định thay đổi điều này.

Việc chưa tích hợp sinh trắc học xuất phát từ lý do kỹ thuật bên trong Apple Watch. Mỗi thiết bị được thiết kế cực kỳ nhỏ gọn, gần như không có không gian cho linh kiện phụ. Việc thêm cảm biến vân tay sẽ trực tiếp lấy đi không gian dành cho pin, trừ khi Apple có thể thu nhỏ tất cả các thành phần còn lại bên trong vỏ máy.

Instant Digital cho biết Táo khuyết đang ưu tiên tối đa hóa thời lượng pin và bổ sung các cảm biến sức khỏe tiên tiến, thay vì thêm cảm biến vân tay. Điều này khiến chi phí sản xuất bị đội lên và khiến viên pin nhỏ đi.

Tin đồn về Touch ID trên Apple Watch bắt nguồn từ tháng 8/2025 khi một đoạn code rò rỉ cho thấy nhà sản xuất iPhone đang thử nghiệm tính năng này trên dòng smartwatch. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định đây chỉ là một bản dựng phần mềm nội bộ ở giai đoạn thử nghiệm và tạo mẫu, chưa có dấu hiệu được đưa vào sản phẩm thực tế.

Hiện tại, Apple Watch chỉ mở khóa theo 2 cách gồm nhập mã PIN thủ công hoặc dùng Face ID từ iPhone đã ghép nối. Thiết bị tự động duy trì trạng thái mở khóa khi phát hiện vẫn đang được đeo và tự khóa ngay khi tháo ra khỏi cổ tay.

Dù vậy, Apple không hoàn toàn từ bỏ ý tưởng sinh trắc học cho Apple Watch. Các bằng sáng chế từ năm 2020 cho thấy công ty đã nghiên cứu khả năng lập bản đồ tĩnh mạch cổ tay, ban đầu cho mục đích nhận dạng cử chỉ không chạm nhưng cũng có thể áp dụng cho xác thực sinh trắc học.

Việc bổ sung cảm biến sinh trắc học khiến thời lượng sử dụng Apple Watch giảm đi. Ảnh: Bloomberg.

Cách tiếp cận này ít tốn không gian hơn so với cảm biến vân tay truyền thống vì tận dụng các cảm biến quang học vốn đã có mặt trong Apple Watch để đo nhịp tim. Tuy nhiên, công nghệ này vẫn chưa xuất hiện trong các dòng sản phẩm mới.

Ban lãnh đạo Táo khuyết từng nhiều lần đề cập đến kích thước nhỏ của Apple Watch như một ràng buộc thiết kế ảnh hưởng đến mọi quyết định về phần cứng, từ lượng thông tin hiển thị trên màn hình đến những linh kiện nào có thể được đưa vào bên trong. Tuy nhiên, việc tăng kích thước thiết bị cũng không phải lựa chọn khả thi vì Apple Watch cần phải được đeo thoải mái suốt cả ngày.