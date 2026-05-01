Chiếc máy tính giúp Apple thắng lớn

Với sự xuất hiện của dòng MacBook Neo giá rẻ, Apple dự kiến vượt qua Dell để trở thành nhà sản xuất laptop lớn thứ ba thế giới vào năm 2026.

MacBook Neo khiến thị trường laptop chao đảo. Ảnh: Bloomberg.

Apple đang thực hiện một bước đi chiến lược đầy táo bạo để mở rộng tầm ảnh hưởng của mình trên thị trường máy tính xách tay toàn cầu. Thay vì chỉ tập trung vào phân khúc cao cấp như truyền thống, "gã khổng lồ" công nghệ này đang đánh mạnh vào thị trường phổ thông với dòng MacBook Neo mới nhất.

Theo báo cáo từ công ty nghiên cứu thị trường Sigmaintell, sự xuất hiện của MacBook Neo sẽ đẩy mạnh doanh số của Apple lên mức kỷ lục. Dự báo Apple sẽ bán được khoảng 28 triệu máy trong năm nay, tăng 5 triệu chiếc so với năm 2025.

Với tốc độ này, Apple được dự đoán sẽ vượt mặt Dell để chiếm vị trí thứ 3 trong danh sách các nhà sản xuất laptop lớn nhất thế giới vào cuối năm 2026. Hiện tại, họ chỉ còn xếp sau hai "ông lớn" là Lenovo (dự kiến 43 triệu máy) và HP (36 triệu máy).

Với mức giá khởi điểm chỉ từ 600 USD , đây là một con số gây sốc cho các đối thủ cạnh tranh. Về phần cứng, các chuyên gia nhận định chiếc máy này giống như một "chiếc iPhone 16 Pro khoác lên mình bộ vỏ laptop". Thiết bị sở hữu thiết kế khung vỏ sang trọng, màn hình chất lượng cao nhưng có mức giá cực kỳ dễ tiếp cận.

Sản phẩm này được thiết kế để thu hút nhóm khách hàng cần một thiết bị thời trang, hiệu năng ổn định với ngân sách hạn hẹp. Để chuẩn bị cho sức mua lớn, Apple đã chủ động tăng sản lượng lên tới 10 triệu đơn vị.

Một trong những lý do giúp Apple duy trì lợi thế cạnh tranh là cấu trúc bộ nhớ thống nhất (Unified Memory Architecture). Công nghệ này cho phép các linh kiện dùng chung một bể tài nguyên RAM, giúp máy hoạt động hiệu quả hơn. Trong bối cảnh thị trường đang lo ngại về tình trạng khan hiếm và tăng giá linh kiện, Apple lại tỏ ra khá thong dong.

Bên cạnh đó, việc tự phát triển chip xử lý riêng mà không phụ thuộc vào Intel hay AMD giúp hãng kiểm soát hoàn toàn chi phí và tiến độ sản xuất. Điều này giúp Apple duy trì nguồn cung ổn định và tối ưu hóa lợi nhuận ngay cả với dòng máy giá rẻ.

Theo nhận định của tờ PC Gamer, vị thế của Apple hiện nay rất đáng ghen tị. Hãng đã hoàn thiện dải sản phẩm của mình, từ dòng Neo phổ thông đến các dòng Pro cao cấp, phục vụ mọi đối tượng từ sinh viên đến giới chuyên gia sáng tạo.

“Apple đang ở vị thế đáng mơ ước với hệ thống sản phẩm lấp đầy mọi phân khúc”, PC Gamer nhấn mạnh.

Thời gian sẽ trả lời liệu các con số dự báo có trở thành hiện thực hay không, nhưng hiện tại, tương lai của "Táo khuyết" đang cực kỳ tươi sáng.