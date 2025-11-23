iPhone giá rẻ sắp có nâng cấp đáng tiền

Apple có khả năng đưa camera trước 18 MP kèm tính năng Center Stage lên iPhone 17e, một động thái cho thấy công ty muốn thu hẹp khoảng cách giữa dòng giá rẻ và cao cấp.

Apple có thể ra mắt iPhone 17e vào đầu năm tới. Ảnh: Digital Trends.

Apple đang chuẩn bị nâng cấp đáng kể cho mẫu iPhone giá rẻ tiếp theo, dự kiến mang tên iPhone 17e. Theo báo cáo mới từ nhà phân tích Jeff Pu, thiết bị này có thể trình làng vào đầu năm 2026 với camera trước 18 MP hỗ trợ Center Stage, tương tự dòng iPhone 17 cao cấp.

Camera trước mới được đánh giá là cải tiến lớn so với các thế hệ iPhone SE trước đây. Theo mô tả, cảm biến hình vuông cho phép người dùng chụp ảnh hoặc quay video theo chiều dọc lẫn ngang mà không cần xoay máy. Tính năng Center Stage cũng tự động điều chỉnh khung hình, phóng to hoặc xoay theo chuyển động của người dùng trong các cuộc gọi video.

Động thái này xuất hiện trong bối cảnh Apple đang thay đổi lịch trình ra mắt sản phẩm. Thay vì dồn toàn bộ các mẫu iPhone vào tháng 9, Táo khuyết có thể chuyển một phần sang các đợt công bố vào mùa đông hoặc đầu năm. iPhone 17e được kỳ vọng sẽ phù hợp với chiến lược mới.

Việc trang bị camera hoàn toàn mới cho dòng sản phẩm giá rẻ có thể là bước đi khác biệt so với truyền thống của Apple. Trước đây, các mẫu iPhone SE thường sử dụng linh kiện cũ để giảm chi phí. Tuy nhiên, nếu thông tin của Jeff Pu chính xác, công ty đang thu hẹp khoảng cách giữa thiết bị rẻ nhất và các mẫu iPhone cao cấp. Báo cáo cũng cho biết mẫu 17e có thể dùng chip A19 tương tự iPhone 17 tiêu chuẩn.

iPhone giá rẻ mới có thể sở hữu camera Central Stage. Ảnh: Engadget.

Những nâng cấp này cho thấy nhà sản xuất iPhone muốn tăng chất lượng phần cứng cơ bản trên toàn danh mục sản phẩm. Điều này đồng nghĩa lựa chọn “giá rẻ” của công ty nhiều khả năng sẽ ít khác biệt hơn so với các model đắt tiền, đặc biệt ở trải nghiệm camera.

Với người dùng thường xuyên gọi video hoặc chụp ảnh selfie, camera sở hữu tính năng Center Stage có thể trở thành yếu tố thu hút. Tính năng theo dõi chuyển động giúp cuộc gọi FaceTime mượt mà hơn và cải thiện khả năng ghi hình nhóm. Trong phân khúc thấp hơn của Apple, sự xuất hiện của công nghệ vốn dành cho các thiết bị cao cấp là thay đổi đáng chú ý, phù hợp với cả học sinh, phụ huynh hoặc người dùng phổ thông có nhu cầu chụp hình cơ bản.

iPhone 17e được kỳ vọng ra mắt vào đầu năm 2026, có thể trong tháng 2. Thiết bị dự đoán vẫn duy trì camera đơn ở mặt sau và không trang bị màn hình 120 Hz để cắt giảm chi phí. Tuy nhiên, Apple dường như muốn bổ sung nhiều giá trị sử dụng thực tế hơn cho dòng máy này.