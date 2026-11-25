Phiên bản màu đỏ Product(RED) có thể trở lại trên một số thiết bị gồm HomePod mini 2, AirPods Max 2 và phụ kiện dây đeo.

Dòng iPhone 13 màu đỏ với thương hiệu (Product)RED. Ảnh: Bloomberg.

Theo nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg, Apple chuẩn bị ra mắt phiên bản màu đỏ cho HomePod mini 2 và AirPods Max 2. Một số phụ kiện cũng sẽ có tùy chọn màu đỏ gồm dây đeo cổ tay (Wrist Strap) cho iPhone, AirPods cùng dây đeo thể thao Apple Watch.

Nếu thông tin chính xác, điều này sẽ đánh dấu sự trở lại của mối quan hệ lâu dài giữa Apple với (RED), một sáng kiến gây quỹ chống AIDS, đồng thời mang đến nhiều lựa chọn cho người dùng trong mùa mua sắm cuối năm.

Dựa trên tin đồn, AirPods Max 2 phiên bản Product(RED) sở hữu lớp hoàn thiện màu bạc với đệm tai và băng đô trắng, chỉ có núm xoay Digital Crown màu đỏ. Về lý thuyết, đây vẫn là tùy chọn hoàn toàn mới bởi AirPods Max chưa từng có màu bạc.

Trong khi đó, HomePod mini 2 sẽ có lớp lưới màu đỏ, phần cứng bên trong nhiều khả năng không thay đổi so với model thông thường.

Apple dự kiến giới thiệu loạt sản phẩm Product(RED) vào ngày 1/12, trùng với Ngày Thế giới Phòng chống AIDS và kỷ niệm 20 năm thành lập (RED), tổ chức được đồng sáng lập bởi Bono, ca sĩ chính của ban nhạc U2.

Theo MacRumors, Apple đã hợp tác với (RED) từ năm 2006 để gây quỹ cho The Global Fund, tổ chức quốc tế nhằm chống lại HIV/AIDS, bệnh lao và sốt rét tại châu Phi.

Thông qua quan hệ đối tác, Apple trích một phần doanh thu từ sản phẩm thương hiệu Product(RED) cho quỹ. Tuy nhiên, thương hiệu này đã không còn xuất hiện những năm gần đây.

Một số sản phẩm gần nhất với màu đỏ Product(RED) gồm iPhone SE 2022, iPhone 14, iPhone 14 Plus và Apple Watch Series 9. Nhiều ốp lưng iPhone, dây đeo Apple Watch và phụ kiện cũng từng được ra mắt với màu này.

Vào tháng 3, Apple ngừng bán ốp lưng iPhone phiên bản Product(RED). Dù vậy, hãng vẫn hỗ trợ The Global Fund thông qua chương trình quyên góp thường niên trên Apple Pay. Riêng năm ngoái, chương trình đã huy động được 3 triệu USD .

Ảnh dựng AirPods Max 2 và HomePod mini 2 với màu đỏ mới. Ảnh: MacRumors.

HomePod mini 2 được ra mắt vào giữa tháng 10 với giá 150 USD . Sản phẩm sở hữu thiết kế giống bản tiền nhiệm, trừ việc bổ sung 3 màu gồm xanh lá, hồng và xanh dương, bên cạnh những màu trung tính như trắng hay đen.

Apple trình làng AirPods Max 2 vào tháng 3. Tai nghe có thiết kế giống thế hệ trước, các nâng cấp chủ yếu xoay quanh phần cứng với chip H2, cải thiện chống ồn chủ động và loạt tính năng thông minh.

Theo Gurman, loạt tùy chọn màu mới sẽ khép lại mùa ra mắt bận rộn của Apple. Trước đó, hãng trình làng nhiều thiết bị như iPhone 18 Pro, MacBook Pro cảm ứng, iPad mini OLED, màn hình HomeView và Apple TV 4K mới.

Theo MacRumors, Apple cũng sẽ tổ chức sự kiện đặc biệt tại Manhattan, New York (Mỹ) vào ngày 1/12 để kỷ niệm 20 năm thành lập (RED). Giám đốc cấp cao Alisha Johnson Wilder từ Apple sẽ thảo luận cùng Kate Charles, Giám đốc Điều hành (RED) và Greg Joswiak, Giám đốc Marketing Apple.