Apple sắp thay thế CEO Tim Cook

Apple được cho đang đẩy nhanh quá trình tìm người kế nhiệm CEO Tim Cook trong thời gian gần đây. Quyết định có thể được công bố sớm nhất vào đầu năm sau.

CEO Tim Cook trong một sự kiện của Apple. Ảnh: Bloomberg.

Theo nguồn tin của Financial Times, hội đồng quản trị và ban giám đốc tại Apple đang đẩy nhanh kế hoạch tìm người kế nhiệm các vị trí lãnh đạo cấp cao, trong đó có CEO Tim Cook.

Ông Tim Cook trở thành CEO Apple vào năm 2011 sau khi Steve Jobs từ chức. Tin đồn cho biết Phó chủ tịch Kỹ thuật Phần cứng John Ternus có khả năng cao giữ chức CEO. Tuy vậy, quyết định cuối cùng chưa được Apple đưa ra.

Dù không nói rõ lý do Apple đẩy nhanh kế hoạch kế nhiệm, Financial Times nhấn mạnh quyết định này không liên quan đến tình hình kinh doanh của công ty.

“Nguồn tin thân cận cho biết quá trình kế nhiệm, vốn được lên kế hoạch từ lâu, không liên quan đến kết quả kinh doanh hiện tại. Cần nhớ rằng doanh số iPhone chuẩn bị đạt kỷ lục vào cuối năm nay”, trang tin cho biết.

Apple nhiều khả năng chưa công bố quyết định kế nhiệm đến khi phát hành báo cáo tài chính quý tiếp theo vào tháng 1/2026, bao gồm doanh số mùa nghỉ lễ cuối năm.

Nguồn tin nhấn mạnh dù kế hoạch được đẩy nhanh, thời điểm Apple công bố CEO tiếp theo vẫn có thể thay đổi.

Tin đồn về người kế nhiệm cho Cook xuất hiện chỉ vài giờ sau khi cựu Giám đốc Vận hành (COO) Jeff Williams kết thúc công việc tại Apple vào ngày 15/11.

“Jeff và tôi đã làm việc cùng nhau trong thời gian dài. Apple sẽ không có ngày này nếu thiếu ông ấy.

Ông ấy đã góp phần tạo nên một trong những chuỗi cung ứng toàn cầu được đánh giá cao nhất, tạo ra Apple Watch và giám sát quá trình phát triển sản phẩm, xây dựng chiến lược sức khỏe và dẫn dắt đội ngũ thiết kế đẳng cấp thế giới của chúng tôi với trí tuệ, lòng nhiệt huyết và tận tâm nhất”, Tim Cook cho biết trong thông báo nghỉ hưu của Williams hồi tháng 7.

Cựu COO Apple Jeff Williams. Ảnh: Bloomberg.

Jeff Williams gia nhập Apple năm 1998 với vị trí Giám đốc Mua hàng Toàn cầu. Ở Apple, một trong những thành tựu của Williams là khả năng xây dựng chuỗi cung ứng có thể xử lý hàng trăm triệu thiết bị mỗi năm, có thể tìm kiếm linh kiện từ hàng nghìn nhà cung ứng trên thế giới.

Trong hơn 10 năm, Williams trở thành cộng sự cấp cao thân thiết của Cook, giám sát hoạt động chuỗi cung ứng, phát triển Apple Watch và bộ phận chăm sóc khách hàng AppleCare.

Năm nay 62 tuổi, Williams từng được xem là người kế nhiệm Cook bởi chức danh và những điểm tương đồng. Tuy nhiên, khoảng cách tuổi tác ngắn (2 tuổi) cùng nguyện vọng nghỉ hưu của Williams khiến Apple thay đổi kế hoạch.

Hiện tại, vị trí COO Apple do Sabih Khan đảm nhiệm. Một số công việc trước đây của Williams được phân bổ lại cho các lãnh đạo cấp cao khác, trong đó có John Ternus.

Gần đây, ban lãnh đạo Apple cũng trải qua biến động khi Giám đốc Tài chính (CFO) Luca Maestri nghỉ việc. Hiện tại, vị trí CFO do Kevan Parekh đảm nhiệm, người trước đây giữ vai trò Phó chủ tịch Kế hoạch và Phân tích Tài chính.