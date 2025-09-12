Người dùng phát hiện lỗi chính tả của Apple

Website đặt trước iPhone Air tại Việt Nam gặp lỗi chính tả ngay tên sản phẩm sau khi mở đặt trước vào tối 12/9.

Lỗi chính tả trên trang đặt trước iPhone Air của Apple Việt Nam.

Dòng iPhone 17 và iPhone Air được Apple mở đặt trước tại Việt Nam vào tối 12/9. Ngay sau thời gian trên, nhiều người phát hiện lỗi chính tả trên trang đặt hàng của Apple. Thay vì tên sản phẩm “iPhone Air”, website lại ghi thành “iPhone Ải”.

Không chỉ website Apple, người dùng cũng nhìn thấy lỗi khi đặt hàng iPhone Air trên ứng dụng Apple Store.

Dù không ảnh hưởng đến quy trình đặt hàng, sai sót trên vẫn gây chú ý. Ảnh màn hình lỗi chính tả được chia sẻ trên mạng xã hội và thu hút nhiều lượt tương tác.

“Apple dường như quên tắt bộ gõ Telex tiếng Việt”, “Hài thật luôn” là một số bình luận trên Facebook.

Nhiều bình luận còn liên tưởng đây là cách để Apple cố tình thu hút chú ý.

Tính đến 20h cùng ngày, lỗi chính tả vẫn xuất hiện trên trang đặt hàng của Apple. Do nằm ngay phần đầu trang web, người dùng dễ dàng nhìn thấy khi truy cập.

Apple từ lâu xây dựng hình ảnh chú trọng chi tiết từ thiết kế phần cứng, giao diện phần mềm đến trải nghiệm mua sắm. Tuy không ảnh hưởng lớn, lỗi chính tả nhỏ trên tên sản phẩm cũng trở thành đề tài thu hút nhiều chú ý.

Đây không phải lần đầu Apple gặp vấn đề trong các tài liệu truyền thông. Trước đó, hãng phải chỉnh sửa ảnh quảng cáo giao diện Liquid Glass trên YouTube do vị trí nút “Play” tạo thành cụm từ nhạy cảm.

iPhone Air được Apple ra mắt vào ngày 9/9. Đây là smartphone mỏng nhất từ trước đến nay của hãng với độ mỏng 5,6 mm. Thiết bị sở hữu màn hình 6,5 inch 120 Hz, chip xử lý A19 Pro, camera sau 48 MP, modem C1X và chip N1 do Táo khuyết tự phát triển.

Thiết kế siêu mỏng cũng dẫn đến việc iPhone Air là smartphone Apple đầu tiên không có khe SIM trên mọi phiên bản, chỉ có lựa chọn eSIM trên tất cả thị trường. Hãng cũng trang bị pin thấp hơn các model còn lại, dù vẫn nhấn mạnh thời lượng sử dụng “cả ngày”.

iPhone Air có giá 32 triệu đồng tại Việt Nam cho bộ nhớ 256 GB, giao hàng từ ngày 19/9. Các mẫu được mở bán còn lại tối 12/9 gồm iPhone 17, iPhone 17 Pro và 17 Pro Max. Theo ghi nhận, iPhone 17 Pro Max màu cam nhanh chóng hết hàng trên website Apple sau ít phút mở bán.

Chi tiết iPhone Air mỏng nhất từ trước tới nay iPhone Air thu hút mọi sự chú ý khi được Apple giới thiệu cùng lúc với dòng iPhone 17, nhờ thiết kế siêu mỏng khác lạ.