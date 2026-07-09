Apple gây tranh cãi khi dùng chip nhớ Trung Quốc

Apple đang thử nghiệm chip nhớ DRAM của CXMT đến từ Trung Quốc. Động thái này có thể giúp công ty giảm áp lực chi phí, song kéo theo rủi ro chính trị tại Mỹ.

Tình trạng thiếu chip nhớ khiến Apple phải xem xét các nhà cung cấp từ Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg.

Theo MacRumors, Apple đã chuyển từ giai đoạn thảo luận sang thử nghiệm kỹ thuật với chip của CXMT. Đây là bước thường diễn ra trước khi một nhà cung ứng được phê duyệt cho mục đích sản xuất. Tuy nhiên, Táo khuyết chưa đưa ra cam kết dùng chip của CXMT trong sản phẩm thương mại.

CXMT là một trong những cái tên gây tranh cãi trong ngành bán dẫn. Công ty này được Trung Quốc hậu thuẫn và đang nổi lên nhanh chóng trên thị trường DRAM. CXMT hiện là nhà sản xuất DRAM lớn thứ tư thế giới, sau Samsung Electronics, SK Hynix và Micron Technology.

Năm ngoái, CXMT chiếm khoảng 11% công suất DRAM toàn cầu. Tỷ lệ này được dự báo tăng lên 15% vào năm 2028 khi các dây chuyền mới tại Hợp Phì, Thượng Hải và Bắc Kinh đi vào hoạt động.

Với Apple, một nhà cung ứng DRAM mới ngoài các đối tác quen thuộc có thể tạo thêm lợi thế đàm phán. Công ty hiện phụ thuộc vào Samsung, SK Hynix và Micron cho nguồn cung chip nhớ. Việc có thêm lựa chọn từ Trung Quốc có thể giúp Apple ứng phó tốt hơn với tình trạng khan hiếm và giá linh kiện tăng.

MacRumors cho biết giá hợp đồng DRAM tiêu chuẩn đã tăng khoảng 55-60% vào đầu năm 2026. Nguyên nhân xuất phát từ nhu cầu máy chủ AI đang thu hút lượng phần lớn công suất của toàn ngành. Áp lực này là một phần lý do nhà sản xuất iPhone tăng giá gần như toàn bộ dòng sản phẩm gần đây.

Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở chi phí. CXMT và Yangtze Memory Technologies (YMTC) đều nằm trong danh sách 1260H của Lầu Năm Góc. Đây là danh sách các công ty bị Washington cho có liên hệ với quân đội Trung Quốc. Việc có tên trong danh sách này chủ yếu hạn chế hợp đồng với Bộ Quốc phòng Mỹ, song không bị cấm giao dịch thương mại thông thường.

Theo Bloomberg, CEO Tim Cook đã trực tiếp trình bày đề xuất với các quan chức Mỹ. Chip nhớ sản xuất tại Trung Quốc sẽ được dùng cho thiết bị bán ở thị trường Trung Quốc. Cách làm đó có thể giúp Apple dành nguồn chip từ Samsung, SK Hynix và Micron cho các thị trường khác.

Đây không phải lần đầu Apple cân nhắc dùng chip nhớ Trung Quốc. Năm 2022, công ty từng xem xét hợp tác với các nhà cung ứng Trung Quốc, bao gồm YMTC. Kế hoạch sau đó bị gác lại sau phản ứng từ giới lập pháp Mỹ.

Việc tìm nguồn cung mới cho thấy Táo khuyết đang đối mặt với bài toán khó. Công ty cần giảm chi phí và bảo đảm nguồn cung trong giai đoạn nhu cầu chip tăng cao. Tuy nhiên, mọi lựa chọn liên quan đến Trung Quốc đều có thể trở thành vấn đề chính trị được đưa ra thảo luận tại Washington.