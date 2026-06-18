CEO Apple báo tin buồn

Tim Cook cho biết Apple khó tránh việc tăng giá sản phẩm với nguyên nhân đến từ tình trạng thiếu nguồn cung bộ nhớ và chi phí RAM tăng mạnh.

Một số dòng sản phẩm của Apple sắp tăng giá. Ảnh: Bloomberg.

Apple xác nhận giá một số sản phẩm của công ty có thể tăng trong thời gian tới. Nguyên nhân là tình trạng thiếu hụt nguồn cung bộ nhớ, đặc biệt là RAM, đang khiến chi phí linh kiện tăng mạnh.

Thông tin được CEO Tim Cook đưa ra trong cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal. Lãnh đạo Apple cho biết hãng đã cố gắng hạn chế tác động từ đà tăng giá linh kiện. Tuy nhiên, tình hình hiện không còn bền vững.

“Thật không may, việc tăng giá là điều không thể tránh khỏi”, Tim Cook cho biết. Ông nói Apple đang nỗ lực giảm bớt mức tăng chi phí do các nhà cung ứng chuyển sang. Táo khuyết cũng cố gắng bảo vệ người dùng khỏi các đợt tăng giá trong thời gian qua.

Apple tăng giá

CEO Apple không nêu thời điểm cụ thể và mức tăng giá dự kiến. Ngoài ra, các dòng sản phẩm bị ảnh hưởng cũng chưa được công bố.

Theo 9to5Mac, đợt ra mắt sản phẩm lớn tiếp theo của Apple nhiều khả năng diễn ra vào tháng 9. Đây thường là thời điểm công ty giới thiệu thế hệ iPhone mới. Tuy nhiên, nguồn tin cho rằng việc tăng giá có thể đến sớm hơn với một số dòng Mac và iPad.

Apple có thể sớm điều chỉnh giá sản phẩm. Ảnh: Bloomberg.

Apple gần đây đã điều chỉnh giá khởi điểm của Mac mini. Gã khổng lồ công nghệ Mỹ làm điều này bằng cách loại bỏ phiên bản bộ nhớ thấp nhất khỏi danh mục sản phẩm. Giá của mẫu Mac mini có dung lượng cao hơn không thay đổi nhưng mức giá khởi điểm đã tăng lên đáng kể.

Tình trạng thiếu RAM đang trở thành vấn đề lớn với các hãng công nghệ tiêu dùng. Theo CEO Tim Cook, giá bộ nhớ và lưu trữ đều gây áp lực cho Apple. Trong đó, ông đặc biệt nhấn mạnh thị trường DRAM.

Một phần nguồn cung bộ nhớ đang được chuyển sang các loại chip nhớ băng thông cao. Đây là linh kiện quan trọng cho máy chủ AI. Khi các công ty tăng đầu tư vào hạ tầng AI, nguồn cung bộ nhớ dành cho thiết bị tiêu dùng bị thu hẹp.

Tranh luận từ tiết lộ của CEO Apple

Tuy nhiên, lập luận của Tim Cook cũng gây tranh luận. Apple từ lâu đã dùng các tùy chọn nâng cấp bộ nhớ để tăng lợi nhuận. Công ty thường thu thêm 100- 200 USD cho mỗi lần nâng cấp NAND, trong khi chi phí thực tế thấp hơn nhiều. Vì vậy, việc Apple nói phải tăng giá để bảo vệ biên lợi nhuận có thể khiến người dùng không hài lòng.

Apple cũng từng có vị thế rất mạnh trong chuỗi cung ứng. Công ty chi hàng chục tỷ USD mỗi năm cho chip nhớ và lưu trữ. Trong quá khứ, Táo khuyết có thể tận dụng quy mô đơn hàng để ép giá nhà cung cấp. Nhưng khi các công ty AI bước vào thị trường với hợp đồng lớn và thanh toán trước, Apple không còn ở vị thế thuận lợi như trước.

Việc Apple dự định tăng giá sản phẩm khiến người dùng không hài lòng. Ảnh: Bloomberg.

“Nguồn cung ít đi trong khi người tiêu dùng vẫn muốn mua thiết bị, còn các nhà sản xuất bộ nhớ đang chuyển sang những mức tăng giá rất lớn”, Cook nói.

Việc tăng giá có thể ảnh hưởng đến nhiều nhóm sản phẩm của Apple. Các thiết bị như Mac, iPad và iPhone đều phụ thuộc vào bộ nhớ. Với các mẫu cấu hình cao, chi phí RAM và lưu trữ càng có vai trò lớn trong giá bán.

Thông điệp của Apple xuất hiện trong bối cảnh thị trường công nghệ chịu sức ép từ làn sóng đầu tư AI. Các nhà sản xuất chip và bộ nhớ đang ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng máy chủ. Điều này giúp mảng AI tăng trưởng nhanh, song lại tạo áp lực lên chuỗi cung ứng thiết bị cá nhân.