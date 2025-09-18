Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão số 8 Mitag

  • Thứ năm, 18/9/2025 15:51 (GMT+7)
  • 42 phút trước

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh thành bão số 8 Mitag với cường độ cấp 8, giật cấp 10, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sắp hứng mưa lớn diện rộng.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, trưa hôm nay 18/9, áp thấp nhiệt đới sau khi đi vào Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 8, tên quốc tế là Mitag.

Bao so 8 Mitag anh 1

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão số 8 Mitag. Nguồn: NCHMF.

Lúc 13h, vị trí tâm bão số 8 Mitag trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 15-20 km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 8 Mitag trên vùng ven biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, còn tiếp tục mạnh thêm.

Khoảng 13h ngày 20/9, bão số 8 Mitag trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 13h ngày 21/9, áp thấp nhiệt đới trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5 m, biển động rất mạnh.

Trên đất liền nước ta, ngày và đêm 18/9, Thanh Hóa đến Quảng Trị mưa rào và rải rác dông với lượng mưa 15-30 mm, cục bộ mưa to trên 70 mm.

TP Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, lượng mưa dao động 20-40 mm, có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm. Nguy cơ xảy ra mưa lớn ở một số điểm, lượng mưa có thể vượt 80 mm chỉ trong 3 giờ.

Từ 24-25/9, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ nguy cơ xảy ra mưa lớn diện rộng.

Dự báo thời tiết trong 3 tháng cuối năm 2025, cơ quan khí tượng cho biết, hiện tượng ENSO tiếp tục trong điều kiện trung tính. Từ tháng 10 tới 12, ENSO khả năng duy trì trạng thái trung tính và nghiêng về pha lạnh, nhưng chưa đạt trạng thái La Nina.

Từ tháng 10 tới 12, bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông, ảnh hưởng đến nước ta có thể ở mức cao hơn trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 4,5 cơn, đổ bộ vào đất liền 1,9 cơn.

Từ khoảng tháng 10, không khí lạnh xu hướng gia tăng cường độ và tần suất, khả năng hoạt động mạnh trong tháng 11-12. Hiện tượng rét đậm ở Bắc Bộ có thể xuất hiện từ nửa cuối tháng 12, tương đương trung bình nhiều năm.

Ngoài ra, từ tháng 10 tới 11, các đợt mưa vừa, mưa to khả năng xuất hiện ở Trung Bộ. Trong thời kỳ này, cao điểm mùa bão và mưa lớn tập trung tại khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế và khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa.

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

  • Bão

    Bão

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    • Áp thấp nhiệt đới

      Áp thấp nhiệt đới ("tropical depression") là tên gọi một hiện tượng thời tiết phức hợp diễn ra trên diện rộng trên biển hoặc đất liền khi có hiện tượng gió xoáy tập trung quanh một vùng áp thấp nhưng chưa đủ mạnh để gọi là bão nhiệt đới (khi áp thấp nhiệt đới đủ mạnh vì liên tục phát triển đủ năng lượng để thu hút gió và hơi nước mạnh lên sẽ hình thành bão nhiệt đới). Để một áp thấp hình thành phải có đủ các điều kiện thuận lợi của bề mặt khí quyển như khí áp, nhiệt độ, gió... Vì vậy, những vùng có khí hậu nóng của vùng nhiệt đới, trên đại dương hoặc trên biển nhiệt đới thường hay xuất hiện hiện tượng này.

      Bạn có biết: Trung bình hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển Việt Nam. Khi chưa hình thành bão, nếu tốc độ của gió còn dưới 63 km/giờ, thì gọi là áp thấp nhiệt đới.

