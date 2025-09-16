Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Biển Đông sắp đón bão số 8

  • Thứ ba, 16/9/2025 19:53 (GMT+7)
  • 28 phút trước

Vùng áp thấp trên khu vực vùng biển phía đông đảo Luzon của Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, dự báo có thể mạnh lên thành bão trong ngày mai.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, vào 13h chiều nay (16/9), tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông đảo Luzon của Philippines với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61 km/giờ), giật cấp 9.

Bao so 8 Bien Dong anh 1

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong đêm nay và ngày mai (17/9), áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và mạnh lên thành bão.

Đến 13h chiều 17/9, tâm bão vùng biển phía đông bắc đảo Luzon của Philippines với cường độ khoảng cấp 8, giật cấp 10.

Trong đêm 17 và ngày 18/9, bão di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km, đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 8 trong mùa bão năm nay.

Đến 13h chiều 18/9, tâm bão trên vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông với cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo sau đó, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, cường độ ít thay đổi. Diễn biến của bão còn phức tạp, khó lường, cần theo dõi các bản tin cập nhật mới nhất.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sau đó là bão số 8, từ đêm 17/9, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 7-8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-4,5 m. Biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trên đất liền, trong chiều tối và đêm 16/9, khu vực từ Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30 mm, có nơi mưa to trên 80 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại miền Bắc, trong các ngày 17-19/9, trời có mưa rào và dông rải rác vào đêm và sáng, cục bộ có mưa to đến rất to, ban ngày nắng gián đoạn.

Nhận định xa hơn, khoảng từ ngày 22-24/9, miền Bắc và Thanh Hoá đến Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ trong những ngày tới tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Biển Đông có thể đón bão dồn dập

Sáng nay (16/9) trên Biển Đông đang tồn tại một vùng áp thấp, có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo những ngày cuối tháng 9, Biển Đông có thể đón thêm 1-2 cơn bão.

9 giờ trước

Miền Bắc bước vào đợt mưa lớn kéo dài

Từ sáng nay đến đêm 10/9, miền Bắc bước vào một đợt mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của tàn dư bão số 7, trọng tâm mưa là khu vực trung du, vùng núi Bắc Bộ.

07:15 9/9/2025

TP.HCM mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng bão số 7

Từ chiều đến tối 7/9, nhiều khu vực tại TP.HCM xuất hiện mưa lớn kéo dài. Theo cơ quan khí tượng, nguyên nhân là dải hội tụ nhiệt đới nối với bão số 7 trên Biển Đông, kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động ở mức trung bình…

21:05 7/9/2025

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

  • Bão

    Bão

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    Đọc tiếp

