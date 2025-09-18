Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão trong hôm nay

  • Thứ năm, 18/9/2025 10:03 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đêm qua, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía tây bắc đảo Luzon của Philippines đã đi vào Biển Đông, dự báo mạnh lên thành bão hôm nay (18/9).

Vào 7h sáng nay, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới.

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới còn phức tạp do sự chi phối của nhiều yếu tố, kịch bản có xác suất cao nhất hiện nay là áp thấp mạnh lên thành bão trong hôm nay, di chuyển khá nhanh theo hướng tây bắc, đi vào khu vực tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc khoảng ngày 19/9 và suy yếu dần.

Theo kịch bản này, dự báo trong ngày và đêm nay (18/9), áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km và mạnh lên thành bão.

Đến 7h ngày 19/9, tâm bão trên khu vực phía bắc của Bắc Biển Đông với cường độ mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Trong ngày và đêm 19/9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km/h, đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Đến 7h sáng 20/9, tâm bão trên khu vực tỉnh Quảng Đông với cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo sau đó, bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu thành dần thành một áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp.

Theo các mô hình dự báo trên thế giới, diễn biến bão/áp thấp nhiệt đới trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương còn phức tạp trong những ngày tới.

Ngoài khơi xa của Philippines hiện nay đang tồn tại một áp thấp nhiệt đới. Nhận định xa cho thấy, áp thấp nhiệt đới này có thể trở thành cơn bão mạnh trên Biển Đông trong tuần sau.

Ngoài ra, tàn dư của vùng áp thấp ở khu vực Giữa Biển Đông dự báo sẽ gây ra mưa lớn cho khu vực Nam Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên trong hôm nay và ngày mai, có nguy cơ gây ngập lụt cục bộ các vùng trũng thấp cũng như nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

Tại miền Bắc, hôm nay có mưa rào và dông rải rác, dự báo ngày 19/9 có mưa rào và dông rải rác về đêm và sáng, cục bộ có mưa to. Nhận định xa hơn, từ 22-23/9, miền Bắc có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ ngày 24-25/9, khu vực này có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trong ngày 19/9 và 22-23/9 có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ ngày 25/9 có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

Nguyễn Hoài/Tiền Phong

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

      Áp thấp nhiệt đới ("tropical depression") là tên gọi một hiện tượng thời tiết phức hợp diễn ra trên diện rộng trên biển hoặc đất liền khi có hiện tượng gió xoáy tập trung quanh một vùng áp thấp nhưng chưa đủ mạnh để gọi là bão nhiệt đới (khi áp thấp nhiệt đới đủ mạnh vì liên tục phát triển đủ năng lượng để thu hút gió và hơi nước mạnh lên sẽ hình thành bão nhiệt đới). Để một áp thấp hình thành phải có đủ các điều kiện thuận lợi của bề mặt khí quyển như khí áp, nhiệt độ, gió... Vì vậy, những vùng có khí hậu nóng của vùng nhiệt đới, trên đại dương hoặc trên biển nhiệt đới thường hay xuất hiện hiện tượng này.

      Bạn có biết: Trung bình hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển Việt Nam. Khi chưa hình thành bão, nếu tốc độ của gió còn dưới 63 km/giờ, thì gọi là áp thấp nhiệt đới.

