Áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông

  • Thứ tư, 27/8/2025 15:05 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sáng nay (27/8), vùng áp thấp trên khu vực phía đông của Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, dự báo hướng về vùng biển miền Trung, mạnh lên cấp 6-7.

Vào 10 giờ sáng nay, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc;119,0 độ Kinh Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8.

Ap thap nhiet doi anh 1

Dự báo đường đi áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới (tính từ 10h sáng 27/8), áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng tây tây nam với tốc độ khoảng 15-20 km/h và tiếp tục mạnh lên.

Đến 10h ngày 28/8, tâm áp thấp nhiệt đới cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 410km về phía đông với cường độ mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Trong 24-48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây với tốc độ khoảng 15 km/h và tiếp tục mạnh lên.

Đến 10h sáng 29/8, áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển đặc khu Hoàng Sa với cường độ cấp 7, giật cấp 9.

Dự báo trong 48-72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được 10-15 km, hướng về vùng biển miền Trung nước ta.

Theo nhận định ở thời điểm sáng 27/8, áp thấp nhiệt đới ít khả năng mạnh lên thành bão nhưng có khả năng gây mưa cho miền Trung, khu vực vừa hứng chịu gió mạnh, mưa lớn do bão số 5.

Trước hết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng cao 2-4 m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trên đất liền, chiều và tối nay, khu vực phía Đông Bắc Bộ, Lào Cai và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 20 tới 50 mm, có nơi mưa rất to trên 100 mm.

Dự báo khoảng 28-29/8, miền Bắc và Bắc Trung Bộ ít mưa. Khoảng ngày 30/8-2/9, khu vực này có khả năng đón mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa lớn và gió giật mạnh.

Cây bật gốc trên đường phố Thanh Hóa do bão số 5 Do ảnh hưởng của bão số 5, mưa lớn kèm theo gió mạnh đã quật ngã, làm bất gốc nhiều cây xanh ở phường trung tâm tỉnh Thanh Hóa.

Sau bão số 5: Xuất hiện một vùng áp thấp gần biển Đông

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, xuất hiện một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Philippines.

19 giờ trước

Vì sao bão Kajiki đổ bộ miền Trung nhưng gây mưa lớn tại Hà Nội?

Chuyên gia về khí tượng, thời tiết lý giải nguyên nhân khu vực Hà Nội lại có cường độ mưa lớn hơn so với khu vực miền Trung - nơi bão số 5 đổ bộ.

24:1465 hôm qua

Ôtô chết máy nằm la liệt trên đường phố Hà Nội sau mưa lớn

Trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 5 khiến hàng loạt tuyến đường tại trung tâm Hà Nội ngập sâu, nhiều ôtô hư hỏng nằm giữa biển nước.

28:1674 hôm qua

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

https://tienphong.vn/ap-thap-nhiet-doi-hinh-thanh-tren-bien-dong-post1773069.tpo

Nguyễn Hoài/Tiền Phong

  • Áp thấp nhiệt đới

    Áp thấp nhiệt đới ("tropical depression") là tên gọi một hiện tượng thời tiết phức hợp diễn ra trên diện rộng trên biển hoặc đất liền khi có hiện tượng gió xoáy tập trung quanh một vùng áp thấp nhưng chưa đủ mạnh để gọi là bão nhiệt đới (khi áp thấp nhiệt đới đủ mạnh vì liên tục phát triển đủ năng lượng để thu hút gió và hơi nước mạnh lên sẽ hình thành bão nhiệt đới). Để một áp thấp hình thành phải có đủ các điều kiện thuận lợi của bề mặt khí quyển như khí áp, nhiệt độ, gió... Vì vậy, những vùng có khí hậu nóng của vùng nhiệt đới, trên đại dương hoặc trên biển nhiệt đới thường hay xuất hiện hiện tượng này.

    Bạn có biết: Trung bình hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển Việt Nam. Khi chưa hình thành bão, nếu tốc độ của gió còn dưới 63 km/giờ, thì gọi là áp thấp nhiệt đới.

    Đọc tiếp

