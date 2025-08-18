Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Áp thấp nhiệt đới cách Bạch Long Vĩ 50 km

  • Thứ hai, 18/8/2025 19:20 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Áp thấp nhiệt đới đang cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 50 km, từ chiều tối và đêm 18/8 đến đêm 19/8, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có nơi mưa trên 300 mm.

Ap thap nhiet doi anh 1

Bản đồ dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Nguồn: NCHMF.

Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở trạm Bạch Long Vĩ và Quảng Hà gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; trạm Cô Tô gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Lúc 16h ngày 18/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 50 km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61 km/h), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h.

Khoảng 4h ngày 19/8, áp thấp nhiệt đới trên vùng ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo đến 16h ngày 19/8, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Quảng Tây (Trung Quốc), đổi hướng Bắc, di chuyển với tốc độ 10-15 km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp.

Tác động của áp thấp nhiệt đới, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô và Vân Đồn) có mưa dông và gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2-3,5 m, biển động mạnh.

Trên đất liền, vùng ven biển Quảng Ninh và Hải Phòng gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong chiều tối và đêm 18/8, ngày 19/8

Cũng theo cơ quan khí tượng, từ chiều tối và đêm 18/8 đến đêm 19/8, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-150 mm, có nơi mưa rất to trên 300 mm.

Chiều tối và đêm 18/8, Nghệ An mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa dao động 20-40 mm, có nơi mưa rất to trên 80 mm.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 18/8, Tây Bắc Bộ, từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30 mm, có nơi trên 80 mm.

Các khu vực trên nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn trên 100 mm chỉ trong 3 giờ. Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Những giờ tới, đề phòng lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, TP Đà Nẵng, đặc biệt các xã/phường:

Thanh Hóa: Minh Sơn, Cẩm Thạch, Đồng Lương, Giao An, Linh Sơn, Thạch Quảng, Thành Vinh.

Nghệ An: Hoa Quân, Kim Bảng, Nghĩa Hưng, Sơn Lâm, Tam Đồng, Tam Hợp, Tân Kỳ, Vạn An, Xuân Lâm.

Hà Tĩnh: Hà Linh, Hương Đô, Hương Phố, Hương Sơn, Kim Hoa, Kỳ Thượng, Mai Hoa, Sơn Giang, Sơn Hồng, Sơn Tây, Sơn Tiến, Thượng Đức, Vũ Quang.

TP Đà Nẵng: Đại Lộc, Duy Xuyên, Hòa Tiến, phường An Khê, phường Hòa Khánh, phường Sơn Trà, Phú Thuận, Quế Phước, Quế Sơn, Quế Sơn Trung.

Từ 20/8, mưa lớn trên các khu vực giảm dần.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong chiều tối và đêm 18/8, ngày 19/8

TP Hà Nội mưa vừa, mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 28-30°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Đông Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển từ Quảng Ninh và Hải Phòng gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc (Thanh Hóa - Nghệ An) mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Phía Nam chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 28-31°C, phía Nam 31-34°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.

Áp thấp nhiệt đới bất ngờ mạnh lên trên vịnh Bắc Bộ

Sáng nay (18/8), áp thấp nhiệt đới vào vịnh Bắc Bộ. Do ít ma sát địa hình đảo Hải Nam và điều kiện mặt biển ấm, áp thấp nhiệt đới mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 9.

11 giờ trước

Áp thấp nhiệt đới vào vịnh Bắc Bộ hôm nay, mưa lớn kéo dài

Dự báo chiều nay (18/8), áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào vịnh Bắc Bộ. Từ sáng nay đến sáng 20/8, miền Bắc hứng chịu mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 70 tới 170 mm.

14 giờ trước

Áp thấp nhiệt đới tiến gần đảo Hải Nam, miền Bắc mưa lớn kéo dài

Dự báo trong đêm 17/8, áp thấp nhiệt đới sẽ tiến vào đảo Hải Nam (Trung Quốc), từ khoảng chiều 18/8 sẽ vào vịnh Bắc Bộ, mưa lớn có thể kéo dài ở miền Bắc đến khoảng 20/8, đỉnh điểm là chiều 18/8 đến sáng 20/8.

28:1658 hôm qua

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

