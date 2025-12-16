Áo ngực của Lê Văn Thuận giá bao nhiêu?

Sản phẩm theo dõi luyện tập tuyển Việt Nam sử dụng ít bán lẻ, là giải pháp trọn gói từ công ty Tây Ban Nha với chi phí thanh toán theo năm.

Lê Văn Thuận cởi áo ăn mừng ở phút 89. Ảnh: FPT Play.

Lê Văn Thuận cởi áo ăn mừng khi ghi bàn vào lưới Philippines ở phút 89, đưa Việt Nam vào chung kết SEA Games 33 tối 15/12. Chiếc áo lót bên trong đồng phục thi đấu của cầu thủ thuộc biên chế Đông Á Thanh Hóa khiến người xem truyền hình tò mò. Thực tế, đây là loại sản phẩm công nghệ phục vụ theo dõi diễn biến trong trận và tình hình sức khỏe vận động viên.

Không chỉ chiếc áo, đây là hệ thống theo dõi hiệu suất điện tử Electronic Performance and Tracking Systems (EPTS). Trang phục chỉ là phụ kiện, thành phần quan trọng nhất gắn ở giữa hai bả vai cầu thủ. Vị trí nói trên được chọn bởi nó được xác định ít xảy ra va chạm trực tiếp nhất khi thi đấu, tối ưu cho sóng vệ tinh và đo chỉ số.

Thiết bị nhỏ chứa bên trong nhiều linh kiện như GNSS/GPS theo dõi vị trí, vận tốc, quãng đường di chuyển với sai số dưới 10 cm. Máy còn sở hữu gia tốc kế, đo lường lực tác động và khả năng tăng tốc đột ngột. Con quay hồi chuyển ghi nhận sự xoay trở, giúp phân tích tư thế và hướng di chuyển.

Giải pháp được dùng bởi hơn 5.000 tổ chức thể thao trên toàn cầu.

Catapult cho biết họ cung cấp sản phẩm cho 5.000 đội bóng và tổ chức thể thao trên toàn cầu. Sản phẩm được tin dùng bởi nhiều đội bóng lớn như Chelsea, Bayern Munich hay Golden State Warriors. Tại Việt Nam, từ thời ông Park Hang-seo cầm quân, đội đã được cấp công nghệ này. Các đội nhóm đầu như Hà Nội, Viettel, PVF cũng áp dụng áo trong luyện tập và thi đấu.

Sản phẩm này hướng đến đối tượng chuyên nghiệp, được hãng Tây Ban Nha bán theo giải pháp trọn gói. Giá không được hãng công khai. Tuy nhiên, một số đơn vị phân phối rao dòng áo luyện tập kèm linh kiện thu phát sóng ở mức 150- 180 USD . Tuy nhiên, khách hàng vẫn phải trả phí thành viên để sử dụng nền tảng phần mềm.

Với các tổ chức lớn, giá thị trường của các sản phẩm tương tự Catapult vào khoảng 50.000- 100.000 USD /năm tùy số lượng thiết bị và độ sâu dữ liệu cần phân tích.Ngoài Catapult đang được sử dụng tại Việt Nam, giải pháp của STATSports hay Polar cũng được tin dùng bởi nhiều đội tuyển chuyên nghiệp trên thế giới.