Bài toán 'níu chân' nhân tài công nghệ

Giữ chân nhân tài là bài toán không dễ dàng của nhiều công ty lớn, đặc biệt với đội ngũ nhân sự cấp cao. Giai đoạn cuối năm quan trọng, việc khen thưởng như thế nào sẽ quyết định biến động nhân sự của công ty trong năm tới.

Theo lý thuyết hai phần của Herzberg (Herberg’s Two-factor theory), để níu chân một nhân viên sẽ cần hai yếu tố: Cấu phần ‘Hygiene’ (lương thưởng, chính sách công ty, điều kiện làm việc…) đảm bảo những yếu tố cần thiết để một nhân viên duy trì công việc, giúp hạn chế những điều không thoải mái, và yếu tố “Motivators” (thành tựu, sự ghi nhận, trách nhiệm…) giúp nhân viên cảm thấy hài lòng, có động lực phấn đấu và nỗ lực. Một công việc tốt cần đảm bảo cả hai yếu tố quan trọng trên.

Song, khi triển khai thực tế, các công ty khác nhau sẽ cần điều chỉnh để vừa phù hợp với mong muốn của nhân viên, vừa hài hoà với chính sách của công ty. Đây là bài toán khó của những người làm nhân sự, đặc biệt trong mùa cuối năm khi những biến động thị trường ngày càng lớn. Ở những đơn vị lớn như Zalo, để giữ chân nhân sự đòi hỏi sự tổng hoà của nhiều yếu tố.

Nuôi dưỡng đội ngũ bằng tri thức và trải nghiệm

Tại Zalo, với mục tiêu phát triển nhanh và bền vững lấy con người làm trọng tâm, tinh thần học tập suốt đời được đề cao, thể hiện qua hàng loạt chương trình học tập cho nhân viên. Ngay từ các chương trình tuyển dụng nhân sự quy mô lớn như Tech Fresher hay Product Management Training, đội ngũ Zalo thường dành nhiều tháng để đào tạo, hướng dẫn, cố vấn thế hệ nhân viên mới, đảm bảo đội ngũ trẻ được học hỏi nhiều nhất trong giai đoạn mới bắt đầu công việc.

Nhiều chương trình đào tạo đã và đang được triển khai để giúp nhân sự nâng cao không chỉ chuyên môn mà còn về năng lực quản trị đội nhóm. Trong những năm qua, Zalo đã kết hợp với nhiều trường đại học hàng đầu khu vực như Đại học Quốc gia Singapore NUS, Đại học Fulbright Việt Nam để phát triển chương trình đào tạo thế hệ lãnh đạo kế cận mang tên “me.grow”. Chương trình mang tới nhiều chủ đề học tập thiết yếu như kỹ năng quản lý, kỹ năng kể chuyện bằng dữ liệu, kỹ năng khai vấn về động lực.

Trong suốt 8 năm qua, Zalo đã thành công trong việc tổ chức diễn đàn trí tuệ nhân tạo Zalo AI Summit, quy tụ hàng nghìn người tham gia trực tiếp và xem trực tuyến. Zalo AI Summit mở ra không gian học thuật nơi các chuyên gia về AI trong và ngoài nước chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức mới, tạo cơ hội cho đội ngũ kỹ sư AI trẻ tại Zalo có thể theo kịp tiến độ phát triển của công nghệ toàn cầu. Năm nay, sự kiện Zalo AI Summit sẽ quay trở lại vào ngày 20/12.

Không chỉ chú trọng vào việc đào tạo tại chỗ hay đào tạo trong nước, đội ngũ quản lý trẻ của Zalo cũng được tham gia các chuyến học tập tại nước ngoài, tham quan các công ty công nghệ lớn tại Mỹ như Google, Microsoft, Amazon…

Trao quyền làm chủ công việc trong hệ sinh thái quy mô lớn

Với hệ sinh thái công nghệ đa dạng, nhân sự tại Zalo có cơ hội tham gia trực tiếp vào quá trình phát triển những sản phẩm đang phục vụ hàng chục triệu người dùng Việt mỗi ngày. Quan trọng hơn, việc trao cơ hội tại Zalo được thể hiện rõ nét qua cách giao phó những bài toán lớn, đi kèm rủi ro thật.

Nhân sự tại Zalo không chỉ làm theo định hướng sẵn có, mà phải trực tiếp đưa ra những quyết định có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của hàng chục triệu người dùng. Mỗi lựa chọn đều đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng giữa đổi mới và ổn định, giữa tốc độ phát triển và độ an toàn của sản phẩm. Chính áp lực này giúp nhân sự trưởng thành nhanh chóng, hình thành tư duy làm chủ công việc và cảm nhận rõ ràng sự tin tưởng mà tổ chức dành cho mình.

Song song với những bài toán lớn mang tính chiến lược, Zalo cũng tạo điều kiện để nhân sự chủ động định hình con đường phát triển của chính mình. Thông qua các buổi trao đổi định kỳ với quản lý, mỗi cá nhân có thể bày tỏ mong muốn học hỏi thêm ở lĩnh vực mới, mở rộng phạm vi chuyên môn hoặc tìm kiếm thử thách phù hợp hơn với năng lực và giai đoạn sự nghiệp. Những nguyện vọng này được lắng nghe và xem xét nghiêm túc, như một phần trong chiến lược phát triển con người dài hạn của tổ chức.

Trong bối cảnh hệ sinh thái sản phẩm liên tục mở rộng, nhu cầu luân chuyển và tái phân bổ nhân sự giữa các bộ phận cũng được nhìn nhận như một cơ hội phát triển, thay vì rủi ro. Nhân viên có mong muốn chuyển đổi vai trò hoặc thử sức ở mảng mới sẽ nhận được sự hỗ trợ từ cả quản lý trực tiếp lẫn bộ phận nhân sự, nhằm đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra hợp lý, không làm gián đoạn công việc chung và vẫn giữ được mạch phát triển cá nhân.

Chính sự linh hoạt này giúp nhân sự cảm thấy không bị đóng khung trong một vị trí cố định, mà luôn có không gian để khám phá và phát triển dài hạn. Khi được trao quyền lựa chọn, được thử sức trong những bài toán có tác động lớn và được hỗ trợ trên hành trình nghề nghiệp, nhân viên có thêm động lực để gắn bó, đồng hành và đóng góp lâu dài cho sự phát triển chung của tổ chức.

Chế độ khen thưởng, đãi ngộ đặc biệt

Bên cạnh việc trao cơ hội học hỏi và phát triển dài hạn, Zalo còn xây dựng chế độ khen thưởng và đãi ngộ nhằm tạo động lực mạnh mẽ cho những cá nhân và đội nhóm có thành tích xuất sắc. Các hình thức ghi nhận không chỉ dừng lại ở lương thưởng định kỳ mà còn được thiết kế linh hoạt, tôn vinh những đóng góp vượt trội, mang lại giá trị rõ ràng cho sản phẩm và tổ chức.

Trong những năm qua, Zalo đã nhiều lần dành những phần thưởng “khủng” để tôn vinh những cá nhân xuất sắc. Năm 2022, hai chiếc Mercedes GLC 200 đã được trao cho các nhân viên đạt thành tích nổi bật.

Năm 2023, ghi dấu màn chào sân thành công của KiLM - Large Language Model do đội ngũ kỹ sư AI Zalo phát triển từ đầu, Zalo cũng đã trao thưởng một chiếc Volvo XC60 B6 Ultimate trị giá hơn 2,3 tỷ đồng cho trưởng dự án. Năm nay, Zalo duy trì truyền thống khen thưởng nóng, tiếp tục trao thưởng một chiếc ô tô Lexus cho nhân viên có thành tích xuất sắc.

Các hình thức trao thưởng đặc biệt của Zalo là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp vượt lên trên cả kỳ vọng. Những phần thưởng “khủng” nói trên không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn là minh chứng cho sự ghi nhận công khai từ tổ chức. Từ đó, nhân sự cảm nhận được sự trân trọng, và cũng được khích lệ, củng cố tinh thần cống hiến.

Đồng thời, việc duy trì các phần thưởng giá trị lớn qua các năm cho thấy Zalo không chỉ tập trung phát triển năng lực nhân sự, mà còn cam kết ghi nhận những đóng góp xuất sắc bằng những hình thức thực tế, minh bạch và đầy cảm hứng.

Có thể thấy, việc níu chân nhân tài không đến từ một chính sách đơn lẻ, mà là sự tổng hòa của nhiều yếu tố, từ cơ hội học tập, trao quyền, ghi nhận đóng góp cho đến môi trường làm việc quan tâm đến cơ hội phát triển dài hạn của con người.

Với những đơn vị lớn như Zalo, bài toán nhân sự càng đòi hỏi cách tiếp cận dài hạn và linh hoạt, nhằm vừa đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của nhân viên, vừa đảm bảo sự phát triển bền vững của tổ chức trong bối cảnh thị trường liên tục biến động.