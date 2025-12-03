Zalo AI Summit trở lại với chủ đề 'Việt Nam trong kỷ nguyên AI hóa'

Là diễn đàn AI thường niên quy tụ nhiều chuyên gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, Zalo AI Summit 2025 sẽ trở lại vào ngày 20/12 với chủ đề Việt Nam trong kỷ nguyên AI hoá - Vietnam in the Era of AI-fication.

Kỷ nguyên AI hóa được xem như một cuộc chuyển đổi toàn diện, khi AI thâm nhập vào mọi quy trình, mọi sản phẩm và mọi khía cạnh đời sống để trở thành một lớp hạ tầng nền tảng. Khi ấy, AI không còn là thứ xa xỉ, mà dần trở thành công cụ phổ cập, giúp mỗi cá nhân, mỗi tổ chức nâng cao năng lực trí tuệ của mình. Đây là một kỷ nguyên mà con người không bị thay thế, mà được hỗ trợ để tạo ra nhiều giá trị hơn, hiệu quả hơn và nhân văn hơn.

Tại Việt Nam, khái niệm AI hóa đã được Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia về AI diễn ra vào ngày 15/9 cùng thông điệp: “AI phải trở thành hạ tầng trí tuệ của đất nước, phục vụ nhân dân, phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia”.

Điều này không chỉ là viễn cảnh, mà là thực tế đang diễn ra. Trong Nghị quyết số 57, AI được xem là chìa khóa vàng để đất nước vượt qua bẫy thu nhập trung bình, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Nhiều hội thảo, chương trình khoa học cấp Quốc gia về AI đã và đang được triển khai. Luật về trí tuệ nhân tạo lần đầu tiên được trình lên Quốc hội.

Doanh nghiệp trong nước cũng đang đầu tư mạnh mẽ cho AI, từ nghiên cứu, hạ tầng đến ứng dụng. Trong những năm qua, Zalo đã nghiên cứu và tự huấn luyện mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) với nhiều ứng dụng thực tiễn, ra mắt “Trợ lý công dân số” phục vụ hàng triệu người dân Việt Nam, tích hợp AI trên nền tảng Zalo với gần 20 triệu người dùng hàng tháng, góp phần phổ cập AI rộng rãi đến cộng đồng.

Trong xu thế đó, Zalo AI Summit 2025 được tổ chức với chủ đề “Việt Nam trong kỷ nguyên AI hóa” (Vietnam in the Era of AI-fication) nhằm cùng nhau nhìn lại bức tranh tổng thể về hiện trạng, xu hướng và tiềm năng AI tại Việt Nam, thông qua đó cho thấy tầm quan trọng của việc phát triển AI một cách có trách nhiệm. Điều này hướng đến tầm nhìn khi AI thực sự là một nền tảng hỗ trợ về tư duy, trí tuệ của con người, giúp người Việt làm việc hiệu quả hơn, nhân văn hơn và tự tin hơn trên bản đồ công nghệ thế giới.

Nơi hội ngộ của những chuyên gia công nghệ AI Việt

Diễn ra vào ngày 20/12, Zalo AI Summit quy tụ các diễn giả là những chuyên gia đầu ngành đến từ các đơn vị lớn tại Việt Nam và thế giới như Open AI, Nvidia, Zalo AI, Đại học Bách Khoa TP.HCM. Đây là năm thứ 8 Zalo AI Summit được tổ chức, thu hút sự quan tâm và tham dự của hàng nghìn người mỗi năm, trực tiếp tại sự kiện hoặc qua livestream trực tuyến.

Đến với sự kiện Zalo AI Summit 2025, người yêu công nghệ và AI sẽ được lắng nghe những bài tham luận và cập nhật xu hướng phát triển AI mới nhất từ Việt Nam đến toàn cầu xoay quanh các chủ đề: Làn sóng AI vật lý, các hệ thống đa tác tử AI, sóng ngầm về chip AI, ứng dụng của AI trong công việc và cuộc sống hàng ngày.

Các phiên thảo luận tại Zalo AI Summit 2025 phác họa bức tranh toàn cảnh về những chuyển động mới trong kỷ nguyên AI. Với kinh nghiệm làm việc tại Nvidia, TS. Trần Minh Quân mang đến câu chuyện về làn sóng AI vật lý, cho thấy cách công nghệ GPU tiên tiến đang thúc đẩy robot và hệ thống vật lý bứt phá mạnh mẽ. TS Phạm Hy Hiếu - chuyên gia từ OpenAI, phân tích cuộc cạnh tranh chiến lược trong ngành chip - nền tảng quyết định tốc độ và sức mạnh của các mô hình AI cùng vai trò của những tên tuổi như Nvidia, Google, Meta, AMD hay Intel.

Ở góc nhìn ứng dụng, PGS.TS Quản Thành Thơ đến từ trường Đại học Bách Khoa TP.HCM trình bày tiềm năng của multi-agent AI trong việc tạo ra các hệ thống biết hợp tác, giải quyết bài toán phức tạp và tái định hình quy trình vận hành trong tương lai. TS Nguyễn Trường Sơn và TS Châu Thành Đức từ Zalo chia sẻ các case study về AI-fication tại Việt Nam, cho thấy cách Agentic AI đang được đưa vào trợ lý ảo, tự động hóa và công cụ lập trình để nâng cao hiệu quả làm việc và phục vụ tốt hơn nhu cầu của hàng triệu người dùng.

Bên cạnh những bài tham luận chuyên sâu về chủ đề trí tuệ nhân tạo, tại diễn đàn Zalo AI Summit 2025, Zalo AI sẽ giới thiệu những sản phẩm AI mới, phục vụ nhu cầu của người dùng Việt Nam. Nhiều sản phẩm, giải pháp AI quan trọng từ Zalo AI đã được ra mắt tại các diễn đàn trước như trợ lý Kiki Auto trên xe hơi, mô hình ngôn ngữ lớn KiLM… Đây đều là những sản phẩm AI thành công từ Zalo, ghi tiếng vang trong làng công nghệ Việt.

Trong khuôn khổ sự kiện, lễ trao giải thưởng cho các nhà vô địch tại đấu trường Zalo AI Challenge 2025 cũng sẽ được tổ chức. Diễn ra sôi nổi từ ngày 27/10 đến ngày 20/11, cuộc thi Zalo AI Challenge 2025 thu hút sự tham gia của 1.060 đội thi, tranh tài với 2 đề bài: "AeroEyes - Finding and Rescuing with AI-Powered Drones" - xây dựng thuật toán để điều khiển drone thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, và "RoadBuddy - Understanding the Road through Dashcam AI" - xây dựng một trợ lý lái xe có khả năng hiểu nội dung video từ camera hành trình để nhanh chóng trả lời các câu hỏi liên quan đến biển báo giao thông, tín hiệu và hướng dẫn lái xe.

Với chủ đề “AI as an efficient partner”, Zalo AI Challenge 2025 có tổng giá trị giải thưởng lên tới 12.000 USD . Cuộc thi có sự đồng hành của công ty Realtime Robotics, đối tác truyền thông Znews, nhà tài trợ LeadTek Việt Nam, cùng đội ngũ ban cố vấn uy tín là những chuyên gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Trưởng Ban tổ chức diễn đàn Zalo AI Summit, ông Nguyễn Minh Tú - Giám đốc công nghệ Zalo, khẳng định: "Zalo AI Summit 2025 không chỉ là nơi gặp gỡ của cộng đồng công nghệ quan tâm đến AI, mà còn là diễn đàn nơi các chuyên gia đầu ngành chia sẻ những chủ đề chuyên sâu và giới thiệu các bài toán thực tiễn từ cuộc thi Zalo AI Challenge. Tất cả đều bám sát nhu cầu của cộng đồng, phù hợp với thông điệp 'Việt Nam trong kỷ nguyên AI hoá' của chương trình năm nay".

Ông Nguyễn Minh Tú - Giám đốc công nghệ Zalo.

Là diễn đàn trí tuệ nhân tạo uy tín được tổ chức thường niên từ năm 2017, Zalo AI Summit 2025 tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc kết nối cộng đồng AI Việt Nam. Không chỉ là một sự kiện công nghệ, Zalo AI Summit 2025 là lời khẳng định rằng Việt Nam đã bước vào kỷ nguyên AI hóa, để AI trở thành một động lực tăng trưởng bền vững cho quốc gia.