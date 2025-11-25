Cuộc đua tranh giải thưởng 3.500 USD tại Zalo AI Challenge 2025 đã chính thức khép lại giai đoạn đầu tiên, ghi nhận 1.060 đội đăng ký tham gia.

Chính thức mở cổng đăng ký từ ngày 27/10, sau hơn 3 tuần, đấu trường trí tuệ nhân tạo lớn nhất Việt Nam Zalo AI Challenge 2025 đã thu hút được 1.060 đội.

Không chỉ thu hút sinh viên các trường đại học từ Bắc vào Nam, Zalo AI Challenge 2025 còn có sự tham gia của nhiều học sinh cấp 3, mong muốn thử sức mình với các bài toán AI hấp dẫn và giàu tính thực tiễn.

Tham gia đấu trường Zalo AI Challenge 2025 là cơ hội tốt để học sinh, sinh viên đem những kiến thức đã học ứng dụng vào bài toán AI thực tế. Trong bối cảnh ngành AI đang nở rộ tại nhiều trường đại học trên cả nước, cuộc thi Zalo AI Challenge là “mảnh ghép” bổ sung giúp hoàn thiện năng lực của học sinh, sinh viên, đảm bảo những kiến thức học được trong nhà trường phù hợp với nhu cầu thực tế của ngành AI trong thị trường lao động.

Là một đấu trường trí tuệ nhân tạo thường niên được tổ chức bởi Zalo, Zalo AI Challenge 2025 đem đến cho các bạn trẻ đam mê công nghệ cơ hội để giải quyết những bài toán AI thực tế.

Năm nay, các thí sinh tham gia Zalo AI Challenge 2025 có thể lựa chọn một trong hai đề thi với chủ đề xoay quanh máy bay không người lái (drone) và an toàn giao thông.

Với đề bài “AeroEyes - Finding and Rescuing with AI-Powered Drones”, các đội thi sẽ xây dựng thuật toán để điều khiển drone thực hiện một tác vụ cụ thể trong môi trường thực tế từ hình ảnh ghi lại bởi drone, mô phỏng một nhiệm vụ tìm kiếm và cứu hộ trong thế giới thực. Trong khi đó, thử thách “RoadBuddy - Understanding the Road through Dashcam AI” hướng đến việc xây dựng một trợ lý lái xe có khả năng hiểu nội dung video từ camera hành trình để nhanh chóng trả lời các câu hỏi liên quan đến biển báo giao thông, tín hiệu và hướng dẫn lái xe.

Với chủ đề “AI as an efficient partner”, Zalo AI Challenge 2025 có tổng giá trị giải thưởng lên tới 12.000 USD . Cuộc thi có sự đồng hành của Công ty Cổ phần Realtime Robotics, đối tác truyền thông Znews và nhà tài trợ LEADTEK Việt Nam.

Tiến sĩ Châu Thành Đức, Phó Ban tổ chức cuộc thi, Giám đốc Nghiên cứu & Phát triển tại Zalo AI, chia sẻ: “Zalo AI Challenge được tổ chức nhằm giới thiệu đến cộng đồng AI Việt Nam những xu hướng mới nhất trên thế giới thông qua các bài toán mang tính ứng dụng cao và giá trị thực tiễn. Cuộc thi không chỉ là sân chơi để các bạn trẻ thử thách bản thân, mà còn là nơi kết nối những người yêu thích AI, cùng nhau thúc đẩy hợp tác và phát triển cộng đồng AI Việt Nam”.

Là thành viên trong Ban cố vấn của Zalo AI Challenge 2025, tiến sĩ Trần Minh Quân - chuyên gia Phát triển Công nghệ cấp cao, NVIDIA, khẳng định: “Zalo AI Challenge mang tính thực tế, mới mẻ, dần thoát màu sắc của những cuộc thi khác nặng về tính am hiểu về dữ liệu nhưng lại ít chú trọng về hiệu năng hoặc hệ thống. Đặc biệt, năm nay lần đầu tiên cuộc thi triển khai thử thách trên hạ tầng phần cứng của drone, ứng dụng AI vào một bài toán gần gũi và có tính cấp thiết trong thực tế, đem đến trải nghiệm vừa thú vị, vừa ý nghĩa cho các đội tham gia”.

Cuộc thi chính thức mở đăng ký vào ngày 27/10 và kết thúc thời hạn nộp bài vòng 1 vào ngày 20/11. Các đội chiến thắng sẽ được trao giải tại sự kiện Zalo AI Summit dự kiến diễn ra trong tháng 12/2025.