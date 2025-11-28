6.000 Mini App giúp người dùng mua sắm, đặt xe trên Zalo

Không chỉ là nơi nhắn tin, giờ đây bạn có thể làm mọi việc từ mua sắm, đặt xe, nạp tiền điện thoại đến đăng ký khám bệnh ngay qua Zalo Mini App.

Với hơn 6.000 tiện ích hoạt động thường xuyên, Zalo Mini App có thể đáp ứng hầu hết nhu cầu hàng ngày của người dùng.

Khám phá kho tàng tiện ích trên Zalo

Zalo Mini App là nền tảng công nghệ được tích hợp trên Zalo, bao gồm các ứng dụng nhỏ (Mini App) giúp người dùng sử dụng tiện ích mà không cần tải từng ứng dụng riêng lẻ về máy. Điều này mang lại những tiện ích nổi bật.

Tiết kiệm bộ nhớ và quản lý ứng dụng dễ dàng: Mọi tiện ích đều nằm trên Zalo, bạn không cần tốn dung lượng máy cho bất kỳ ứng dụng nào khác.

Đăng nhập nhanh chóng: Bạn có thể đăng nhập trực tiếp bằng tài khoản Zalo, không cần qua quá nhiều bước đăng ký hay nhớ thêm mật khẩu.

Nhắn tin tiện lợi qua OA: Nhiều Mini App được kết nối trực tiếp với OA (Official Account) của doanh nghiệp, giúp bạn nhắn tin, liên hệ tư vấn, chăm sóc khách hàng ngay trên Zalo thuận tiện.

Bảo mật thông tin tuyệt đối: Bạn có quyền tùy chọn chia sẻ các thông tin cá nhân (tên, ảnh đại diện, số điện thoại....), chỉ khi đồng ý, các thông tin này mới được chia sẻ cho các Mini App để gợi ý hoạt động phù hợp cho bạn.

Zalo Mini App giúp người dùng sử dụng tiện ích mà không cần tải từng ứng dụng riêng lẻ về máy.

Zalo Mini App giải quyết mọi nhu cầu hàng ngày

Với hơn 6.000 tiện ích, Zalo Mini App sẵn sàng hỗ trợ bạn giải quyết các nhu cầu thiết yếu để cuộc sống tiện lợi hơn.

Thanh toán dễ dàng: Bạn có thể dùng Mini App “Tra hóa đơn” để thanh toán phí cấp nước, hoặc dùng Mini App “Nạp điện thoại” để thanh toán dịch vụ viễn thông của các nhà mạng phổ biến như Viettel, MobiFone.

Mua sắm tiện lợi: Hơn 3.000 Mini App thương mại như Sendo Farm, Homefarm, Sinh Dược… đã có mặt, giúp bạn đặt hàng tiêu dùng, săn đồ thời trang, gọi đồ ăn dễ dàng.

Di chuyển nhanh chóng: Hơn 60 Mini App đặt xe công nghệ sẵn sàng phục vụ bạn với các dịch vụ quen thuộc như Be, Xanh SM, Taxi Mai Linh.

Tra cứu thuận tiện: Trợ lý Công Dân Số giúp hỏi đáp thủ tục hành chính công, Dò vé số giúp tra nhanh kết quả xổ số hay Lịch Âm giúp xem ngày giờ và các sự kiện âm lịch.

Ngoài ra, các Mini App còn hỗ trợ các lĩnh vực từ giải trí, tìm việc làm, đặt lịch khám bệnh, nhận thông tin trường học… Tất cả đều có thể thực hiện ngay trên Zalo.

Hướng dẫn truy cập Zalo Mini App.

Để tìm kiếm và sử dụng Zalo Mini App, người dùng có thể thực hiện theo các bước dưới đây:

Bước 1: Mở Zalo, bấm Khám phá

Bước 2: Chọn Mini App

Bước 3: Dùng thanh tìm kiếm, nhập từ khóa (ví dụ: “mua sắm”, “đặt xe”, “tìm việc”). Các Mini App liên quan sẽ hiển thị để chọn và sử dụng.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể truy cập nhanh bằng cách vào Khám phá -> Bấm vào các mục Dịch vụ đời sống, Tiện ích tài chính, Tìm việc để khám phá các Mini App thuộc lĩnh vực tương ứng.

Với nỗ lực cải tiến không ngừng, Zalo mong muốn được đồng hành cùng bạn trong mọi khoảnh khắc cuộc sống. Hãy đảm bảo Zalo ở phiên bản mới nhất để tận hưởng những tiện ích trên.