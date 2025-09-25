Antony hồi sinh phong độ

Có lẽ không ai nghĩ rằng Antony - bản hợp đồng từng bị xem là một trong những thất bại lớn nhất lịch sử Manchester United - đang viết lại câu chuyện đời mình tại Tây Ban Nha.

Antony đang chứng minh giá trị ở Real Betis.

Đêm Europa League trên sân Benito Villamarín, cầu thủ người Brazil một lần nữa chứng minh vì sao Manuel Pellegrini tin tưởng đặt cược vào anh: một bàn thắng, một kiến tạo, đủ để Real Betis thoát khỏi thất bại trước Nottingham Forest và khẳng định sự trở lại của một ngôi sao tưởng chừng đã lụi tàn.

Bước ngoặt từ nỗi ám ảnh Old Trafford

Antony rời Manchester United với cái mác “bom xịt” trị giá 85,5 triệu bảng - số tiền khổng lồ mà “Quỷ đỏ” bỏ ra năm 2022 để chiêu mộ từ Ajax. Những màn trình diễn nhạt nhòa, thái độ bị chỉ trích và chuỗi ngày mờ mịt tại Old Trafford khiến anh trở thành cái tên thường xuyên bị chế giễu. Thậm chí, trong ký ức của nhiều CĐV Premier League, Antony chỉ là biểu tượng cho sự lãng phí và thiếu định hướng trong chính sách chuyển nhượng của MU.

Thế nhưng, Tây Ban Nha mở ra cánh cửa khác. Betis mượn Antony mùa trước, và ngay lập tức anh tìm lại niềm cảm hứng với bóng đá. 9 bàn thắng, 5 kiến tạo sau 26 trận không chỉ xóa nhòa hình ảnh một “người thừa” ở Old Trafford mà còn khiến Pellegrini quyết định chi 21 triệu bảng để mua đứt. Với Betis, đó là món hời. Với Antony, đó là cơ hội tái sinh.

Trước Nottingham Forest, Betis nhập cuộc chủ động và có bàn mở tỷ số. Song, đại diện Premier League - dưới tay Ange Postecoglou – không dễ khuất phục. Hai cú dứt điểm sắc lẹm của tiền đạo Igor Jesus giúp đội khách ngược dòng, và tưởng như Postecoglou sẽ có chiến thắng châu Âu đầu tiên cùng Forest.

Antony toả sáng trong trận Real Betis hoà 2-2 trước Forest tại Europa League.

Nhưng đúng lúc ấy, Antony xuất hiện. Một pha chọn vị trí thông minh trong vòng cấm, cú dứt điểm gọn gàng đưa bóng vào lưới, và tỷ số trở lại vạch cân bằng. Bàn thắng ấy không chỉ cứu Betis khỏi thất bại, mà còn như thông điệp rõ ràng: Antony không còn là cái bóng của chính mình. Anh đang tận hưởng một chương mới – nơi niềm tin, sự thoải mái và trách nhiệm được đặt đúng chỗ.

Joe Cole, theo dõi trận đấu trên sóng TNT, chỉ ra điểm mấu chốt: “Khi bạn biết mình đáng ra đã thắng, tâm lý trở nên mong manh hơn. Forest rơi vào trạng thái ấy và Antony tận dụng triệt để. Sự khác biệt hôm nay đến từ bản lĩnh và sự tự tin”.

Chính “sự tự tin” ấy là thứ Antony từng đánh mất tại Old Trafford. Anh từng bị la ó, bị chê bai là cầu thủ chỉ biết rê dắt vô hồn. Nhưng tại Betis, cầu thủ Brazil đang chứng minh rằng khi tinh thần được giải phóng, anh có thể mang lại giá trị thực sự cho đội bóng.

Hình ảnh một ngôi sao đang trở lại

Pellegrini dám đặt cược, và cho đến nay, ông đang thắng. Antony không chỉ đóng góp bàn thắng và kiến tạo, mà còn mang đến năng lượng mới cho hàng công Betis. Anh sẵn sàng pressing, di chuyển không bóng thông minh hơn và quan trọng nhất là dám gánh trách nhiệm trong những thời khắc khó khăn.

Bàn gỡ hòa trước Forest không phải khoảnh khắc ngẫu hứng, mà là minh chứng cho sự tiến bộ. Ở Betis, Antony không phải cái tên bị soi mói từng cú chạm bóng, mà là nhân tố then chốt trong kế hoạch châu Âu của một đội bóng giàu tham vọng nhưng luôn bị đánh giá là “chiếu dưới” tại La Liga.

Antony giờ là điểm tựa của Real Betis.

Antony có thể không bao giờ trở thành bản hợp đồng “đáng tiền” với Manchester United, nhưng tại Betis, anh viết lại định nghĩa về sự nghiệp của mình. Mỗi bàn thắng, mỗi đường kiến tạo giờ đây không chỉ giúp đội bóng của Pellegrini tiến lên, mà còn như những nhát bút xóa dần ký ức đen tối tại Old Trafford.

Người hâm mộ Betis có lý do để tin tưởng, còn với Antony, hành trình tìm lại chính mình thực sự bắt đầu. Từ “bom xịt” thành “người hùng”, từ kẻ bị chế nhạo thành niềm hy vọng mới, câu chuyện hồi sinh của Antony chính là minh chứng sống động cho sự kỳ diệu mà bóng đá mang lại: đôi khi chỉ cần một môi trường khác, một niềm tin mới, một cầu thủ tưởng chừng hết thời có thể bùng nổ trở lại.