Mbeumo chứng minh Antony là sai lầm

Bryan Mbeumo trở thành cái tên khiến Old Trafford bùng nổ, và điều đó càng làm nổi bật sai lầm mà Manchester United mắc phải khi đặt niềm tin cùng hàng chục triệu bảng vào Antony - bản hợp đồng chưa bao giờ đáp ứng kỳ vọng.

Bryan Mbeumo cho thấy giá trị ở Manchester United.

Chiến thắng 2-1 trước Chelsea không chỉ đem lại 3 điểm. Nó còn phác họa một gương mặt mới của Man United: mạnh mẽ, trực diện và đầy cảm hứng. 45 phút đầu tiên trên sân Old Trafford mang dáng dấp của thứ bóng đá mà các CĐV khát khao bấy lâu - pressing rát, tấn công dồn dập và sẵn sàng bẻ gãy đối thủ ngay từ đầu trận.

Người khởi nguồn cho sự bùng nổ ấy chính là Mbeumo. Pha bứt tốc táo bạo của anh buộc Robert Sanchez phải phạm lỗi dẫn tới tấm thẻ đỏ chỉ sau 5 phút. Từ khoảnh khắc ấy, cục diện trận đấu hoàn toàn nghiêng về phía “Quỷ đỏ”. Mbeumo không ghi bàn, nhưng lại tạo ra một bước ngoặt chiến thuật, thứ mà Manchester United thiếu hụt trong nhiều năm. Mỗi lần chạm bóng của cựu cầu thủ Brentford đều mang đến tốc độ, năng lượng và niềm tin - những yếu tố tưởng chừng xa xỉ tại Old Trafford suốt thời gian qua.

Sự đối lập với Antony

Đặt Mbeumo cạnh Antony, sự khác biệt càng trở nên chua chát. MU từng bỏ ra hơn 80 triệu bảng để đưa Antony về từ Ajax với kỳ vọng biến anh thành ngòi nổ chủ lực. Nhưng những gì cầu thủ người Brazil để lại chủ yếu là các pha xử lý rườm rà, những cú sút xa vô hại và hiệu suất kém cỏi. Sau hơn hai mùa giải, anh chưa bao giờ chứng tỏ mình xứng đáng với mức giá ấy.

Trong khi đó, Mbeumo - chỉ tốn một khoản phí khiêm tốn - ngay lập tức mang đến những tác động cụ thể: pressing không ngừng, di chuyển thông minh, và quan trọng nhất là biết cách tạo ra sự khác biệt. Một pha bứt tốc của anh thay đổi cả trận đấu, điều mà Antony chưa từng làm được dù có hàng chục cơ hội ra sân.

Câu chuyện này cho thấy sai lầm lớn trong chính sách chuyển nhượng của MU. Họ từng theo đuổi cái tên “hào nhoáng” hơn là một cầu thủ phù hợp. Antony là minh chứng cho sự phung phí, còn Mbeumo chính là ví dụ cho thấy đôi khi thứ đội bóng cần chỉ là sự đơn giản, trực diện và hiệu quả.

Trong chiến thắng 2-1 của MU trước Chelsea tối 20/9, Mbeumo góp công lớn giúp đội nhà giành chiến thắng.

Điều đáng nói là Mbeumo không chỉ gây ấn tượng bằng màn trình diễn trên sân, mà còn bằng cách anh chạm vào cảm xúc của khán giả. Khi rời sân, Stretford End đồng loạt đứng dậy vỗ tay như thể anh là công thần gắn bó lâu năm. Ruben Amorim tiến tới bắt tay, xoa đầu, khẳng định vị trí trung tâm của học trò trong hệ thống mới.

Trong khi đó, Antony ngày càng trở thành cái bóng mờ tại Old Trafford. Những gì anh đem lại không đủ để kéo khán giả ra khỏi ghế, càng không thể khiến họ đứng dậy reo hò. Trái ngược, Mbeumo - chỉ vài tháng khoác áo “Quỷ đỏ” - đã làm được điều mà Antony không thể làm trong suốt hai mùa: thắp lửa cho niềm tin.

Một Manchester United khác khi có Mbeumo

Trận đấu với Chelsea không hề hoàn hảo. Harry Maguire bị thay ra và Chelsea lập tức khai thác khoảng trống bằng bàn gỡ của Chalobah. Casemiro nhận thẻ đỏ, đẩy Manchester United vào thế bị động cuối trận.

Nhưng rốt cuộc, người hâm mộ vẫn rời sân với nụ cười. Bởi điều họ thấy trong hiệp một - thứ bóng đá tốc độ, đầy năng lượng và niềm tin chiến thắng - đã lâu lắm rồi không còn xuất hiện ở Old Trafford. Và hạt nhân cho sự chuyển mình ấy chính là Mbeumo.

Anh không chỉ bổ sung sức mạnh cho hàng công, mà còn khiến cả tập thể thay đổi cách chơi. Bruno Fernandes, vốn là người chỉ huy, cũng phải “nhún nhường” khi phối hợp cùng Mbeumo. Sesko có thêm khoảng trống để khai thác. Toàn đội hưởng lợi từ sự hiện diện của cầu thủ người Cameroon.

Lẽ ra Mbeumo phải tới MU sớm hơn.

Điều xảy ra tại Old Trafford tối hôm ấy gửi đi thông điệp rõ ràng. Manchester United không cần thêm một bản hợp đồng kiểu Antony - đắt giá nhưng vô hồn. Thứ họ cần là những cầu thủ như Mbeumo: giàu năng lượng, biết tận dụng cơ hội và có khả năng xoay chuyển trận đấu.

Sự đối lập giữa Mbeumo và Antony là minh chứng sống động cho một thực tế: MU đã sai lầm khi chạy theo cái tên thời thượng, thay vì tập trung vào tính phù hợp. Giá như họ chọn Mbeumo sớm hơn, có lẽ Old Trafford đã được chứng kiến thứ bóng đá này từ lâu. Nhưng dù muộn màng, ít nhất họ cũng đã tìm thấy một chất xúc tác thật sự. Và lần này, không phải Antony, mà chính là Bryan Mbeumo - người đang thắp lên hy vọng mới cho “Quỷ đỏ”.