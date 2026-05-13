Antony cùng đồng đội lập kỳ tích sau hơn hai thập kỷ

Rạng sáng 13/5, Real Betis đánh bại Elche 2-1 ở vòng 36 La Liga trên sân nhà.

Antony cùng Betis dự Champions League mùa tới.

Sau 21 năm mòn mỏi đợi chờ, Betis lại được dự Champions League. Với chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Elche, đoàn quân của huấn luyện viên Manuel Pellegrini chính thức kết thúc mùa giải trong top 5 tại La Liga, đồng nghĩa với tấm vé dự giải đấu cúp danh giá nhất châu Âu.

5 đại diện Tây Ban Nha góp mặt ở Champions League 2026/27 gồm Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atletico Madrid và Betis.

Quyết tâm giành trọn 3 điểm để xây chắc vị trí trong top 5, Real Betis tràn lên tấn công ngay từ những phút đầu. Chỉ mất 9 phút để khán đài nổ tung khi Cucho Hernandez thực hiện một siêu phẩm sút xa, đưa bóng găm thẳng vào góc lưới.

Dù áp đảo về thế trận và tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn từ chân Antony, Betis bất ngờ bị dội gáo nước lạnh ở phút 41. Hector Fort, tài năng trẻ mượn từ Barcelona, có pha dứt điểm quyết đoán san bằng tỷ số 1-1 trong sự ngỡ ngàng của đội chủ nhà.

Bước sang hiệp hai, hy vọng có điểm của Elche sớm bị dập tắt khi Leo Petrot nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng nguy hiểm bằng gầm giày với Antony. Chơi hơn người, Real Betis gia tăng sức ép khủng khiếp.

Phút 68, nút thắt của trận đấu chính thức được tháo gỡ. Pablo Fornals chấm dứt cơn khát bàn thắng kéo dài hai tháng bằng một cú "nã đại bác" tầm xa tuyệt đẹp, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng xứ Andalusia.