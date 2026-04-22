'Thảm họa' Claude Code

Anthropic âm thầm xóa Claude Code khỏi gói Pro mà không thông báo trước, khiến giới lập trình viên phẫn nộ. Công ty sau đó xác nhận đây là thử nghiệm với khoảng 2% người dùng mới.

Claude Code bất ngờ bị xoá khỏi một số tài khoản Claude Pro. Ảnh: Bloomberg.

Ngày 22/4, trang giá dịch vụ của Anthropic bất ngờ thay đổi nội dung khi gói Pro 20 USD mỗi tháng không còn bao gồm Claude Code, công cụ lập trình AI của công ty. Thay đổi diễn ra mà không có thông báo trước tới người dùng.

Sự việc nhanh chóng lan rộng trên các diễn đàn lập trình viên và mạng xã hội. Nhiều người dùng gói Pro bày tỏ bức xúc vì họ đã đăng ký dịch vụ một phần dựa trên tính năng này. Số khác cho rằng Anthropic đang "khuyến khích" họ chuyển sang dùng các mô hình AI giá rẻ của Trung Quốc như Minimax, Qwen hay Kimi.

Trước làn sóng phản ứng, Amol Avasare, Giám đốc tăng trưởng của Anthropic, đăng bài giải thích trên X.

"Chúng tôi đang chạy thử nghiệm nhỏ với khoảng 2% người dùng mới đăng ký gói Pro. Những người đang dùng gói Pro và Max hiện tại không bị ảnh hưởng", ông cho biết.

Avasare thừa nhận cách truyền thông của Anthropic trong sự việc này chưa tốt và cam kết sẽ cải thiện. "Khi chúng tôi quyết định điều chỉnh gì đó ảnh hưởng đến người dùng hiện tại, các bạn sẽ được thông báo đầy đủ", ông Avasare viết.

Avasare cũng giải thích lý do căn bản dẫn đến thử nghiệm kể trên. Khi Anthropic ra mắt gói Max một năm trước, Claude Code chưa tồn tại. Các tác nhân AI chạy nhiều giờ liên tục cũng chưa phổ biến. Từ đó đến nay, mức độ sử dụng của mỗi người đăng ký tăng vọt sau khi Claude Opus 4.6 ra mắt và công cụ OpenClaw bùng nổ, kéo theo hàng triệu lập trình viên tạo các tác nhân AI chạy liên tục bằng mô hình Claude.

Vấn đề cốt lõi dường như là các gói đăng ký của Anthropic đang tính phí thấp hơn giá trị thực tế của lượng token tiêu thụ, đôi khi chênh lệch gấp 10 lần trở lên. Anthropic đã giới thiệu giới hạn sử dụng vào tháng trước để khuyến khích người dùng thao tác vào giờ thấp điểm, tương tự cách các công ty điện lực quản lý tiêu thụ điện. Thử nghiệm lần này cho thấy công ty đang tính đến các biện pháp hạn chế sử dụng mạnh hơn.

Điều đáng chú ý là sự thay đổi chưa được cập nhật đồng bộ trên toàn bộ hệ thống của Anthropic. Trang sản phẩm Claude Code vẫn ghi rằng gói Pro có quyền truy cập công cụ này.

"Sự thiếu nhất quán này làm dấy lên câu hỏi về khả năng quản lý sản phẩm và truyền thông nội bộ của Anthropic trong giai đoạn tăng trưởng nóng", tác giả Claburn của The Register viết.