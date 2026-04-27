Ảnh thời trẻ của Charlie Nguyễn

Trong một clip mới đây, đạo diễn Charlie Nguyễn và diễn viên Vân Sơn tái hiện khoảnh khắc cùng bước bên nhau ở hai cột mốc: hiện tại và 36 năm trước. Hình ảnh của Charlie Nguyễn thời trẻ gây chú ý. Anh sở hữu vẻ ngoài điển trai, lãng tử và nụ cười thu hút.

Dưới bình luận, nhiều đồng nghiệp, khán giả bày tỏ bất ngờ trước diện mạo của đạo diễn, nhà sản xuất cách đây 36 năm. "Charlie Nguyễn hồi trẻ đẹp trai quá, giống tài tử Hong Kong"; "Sốc visual"; "Không nhận ra đạo diễn Charlie Nguyễn"..., là những bình luận để lại.

Ảnh thời trẻ của Vân Sơn và Charlie Nguyễn. Ảnh: ĐPCC.

Charlie Nguyễn là anh trai của Johnny Trí Nguyễn và em họ của danh hài Vân Sơn. Cả ba đều là cháu ruột của cố nghệ sĩ Chánh Tín.

Charlie Nguyễn sinh năm 1968 tại TP.HCM. Đầu thập niên 1980, anh theo gia đình sang Mỹ định cư. Năm 1995, anh lập gia đình với Diane Nguyễn. Vợ anh làm trong lĩnh vực kinh doanh. Vợ chồng anh có một con gái tên Jasmine Nguyễn. Đến năm 2012, cặp đôi ly hôn.

Charlie Nguyễn lập công ty sản xuất phim Cinema Pictures, sau đó đổi tên thành Hãng phim Chánh Phương (Chánh Phương Films). Đây là hãng phim đứng sau hàng loạt bộ phim nổi tiếng như Dòng máu anh hùng, Bẫy rồng, Để Mai tính, Bụi đời Chợ Lớn, Tèo em, Cưới ngay kẻo lỡ, Em chưa 18, Hồn papa da con gái...

Năm 2020, bộ phim Người cần quên phải nhớ do Đức Thịnh đạo diễn và Charlie Nguyễn sản xuất chỉ thu về gần 2 tỷ đồng , thua lỗ nặng nề.

Charlie Nguyễn sau đó thừa nhận thất bại cùng những hạn chế của dự án. Trong một tọa đàm, nhà sản xuất chia sẻ: "Kêu gọi khán giả đi xem vì nhà làm phim khổ không đúng đâu hay kêu gọi ủng hộ phim Việt cũng không đúng. Đúng nhất là khán giả đi xem vì bộ phim. Đã làm phim, nhà sản xuất phải chuẩn bị tâm lý, tinh thần thép. Nếu cứ sống với thất bại, than thân trách phận, chấn động tâm lý sẽ rất đau khổ. Thay vào đó, nhà làm phim nên rút ra bài học và đi làm phim khác".

Nhiều năm qua, Charlie Nguyễn không có dự án mới. Mới đây, anh và Phan Gia Nhật Linh hợp tác trong Đại tiệc trăng máu 8.