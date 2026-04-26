Kendall Jenner do dự khi yêu chàng trai cao 1,96 m

Nguồn tin thân cận tiết lộ Kendall Jenner thận trọng khi hẹn hò Jacob Elordi. Lý do xuất phát từ việc trước đây, cả hai là bạn bè thân thiết.

Theo Page Six, nguồn tin thân cận của Kendall Jenner tiết lộ siêu mẫu có chút "do dự" khi yêu mỹ nam cao 1,96 m. "Họ quen biết nhau từ rất lâu và cùng hoạt động trong giới thượng lưu. Thực ra, cả hai đã dành thời gian bên nhau vài tháng qua, chỉ là giữ kín chuyện thôi. Họ đang quan sát để xem mọi chuyện sẽ đi đến đâu", người này cho biết.

Ngoài ra, nguồn tin cũng chia sẻ Kendall Jenner vốn là người kín đáo và thận trọng trong chuyện tình cảm. Cô không phải tuýp phụ nữ dễ dàng lao vào một mối quan hệ, đặc biệt khi người đó là bạn bè thân thiết nhiều năm qua.

Jacob Elordi hẹn hò Kendall Jenner. Ảnh: FilmMagic.

"Cô ấy giờ đã cởi mở hơn. Cả hai hiện giữ mối quan hệ khá thoải mái nhưng giữa họ đã có sự quan tâm. Chuyện này không xảy ra chỉ sau một đêm. Gần đây, họ dành nhiều thời gian bên nhau hơn và mọi chuyện cứ thế diễn ra. Cả hai khá thoải mái, không quá áp lực", Page Six dẫn lời nguồn tin.

Chuyện tình cảm giữa Kendall Jenner và Jacob Elordi được người thân, bạn bè ủng hộ. Trong số đó, em gái Kylie Jenner là người "đẩy thuyền" nhiều nhất. Kylie vốn quen biết Jacob Elordi từ lâu và cho rằng nam diễn viên rất hợp với chị gái.

Kendall Jenner và Jacob Elordi đã có mối liên hệ từ trước khi cùng hoạt động trong một "vòng tròn" người nổi tiếng. Jacob từng tham dự tiệc sinh nhật của Kendall vào năm 2022, và cả hai nhiều lần xuất hiện tại các sự kiện chung.

Về đời tư, Kendall Jenner từng có nhiều mối quan hệ đáng chú ý. Gần nhất, cô được cho là đã chia tay Bad Bunny vào tháng 12/2023 sau chưa đầy một năm hẹn hò. Trước đó, cô có mối quan hệ kéo dài hai năm với Devin Booker (2020-2022), đồng thời từng vướng tin đồn tình cảm với Ben Simmons, Blake Griffin, A$AP Rocky và Harry Styles.

Trong khi đó, Jacob Elordi (sinh năm 1997) là diễn viên đang lên tại Hollywood. Anh gây chú ý với loạt phim The Kissing Booth trên Netflix, trước khi khẳng định khả năng diễn xuất qua series Euphoria và các dự án điện ảnh như Saltburn, Priscilla.