Anh tài 'viral' nhất mạng xã hội

Anh trai vượt ngàn chông gai chính thức tái xuất thị trường showbiz Việt. Tập mở màn của chương trình hiện ghi nhận 3,7 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube sau hai ngày phát sóng. Một số tiết mục của chương trình thu hút sự bàn tán của dân mạng ở nhiều khía cạnh. Trong đó, màn trình diễn solo được đánh giá cao nhất hiện thuộc về Nhức tiềm thức của Hà An Huy. Sản phẩm này do chính nam ca sĩ sáng tác và thể hiện. Giọng hát của Hà An Huy nhẹ nhàng, sâu lắng và đầy chất tự sự.

Ngoài ra, khi cùng hai thành viên khác trong nhóm Quái kiệt mộng mơ gồm Thỏ (Da LAB), Trịnh Thăng Bình thể hiện chung ca khúc Vỡ tan, Người ấy, Hà An Huy một lần nữa chinh phục giới chuyên môn lẫn khán giả. Sau tập mở màn, nam ca sĩ hiện là nhân tố được đánh giá cao trong dàn anh tài.

Ngoài ghi dấu ấn với màn trình diễn nhóm và solo, Hà An Huy còn là cái tên được tìm kiếm nhiều trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là Threads, bởi loạt câu nói có phần "vô tri", hài hước. Đơn cử, anh chia sẻ: "Các anh giải thích 5 phút rồi mà Huy vẫn chưa hiểu"; "Anh ấy viết nhạc đỉnh và rap cực đỉnh. Còn em cũng đỉnh nhưng mà không cực"; "Mọi người hay nói em già, em rất buồn và chạnh lòng"...

Là anh tài thuộc nhóm nhỏ tuổi nhất của Anh trai vượt ngàn chông gai, Hà An Huy được các đàn anh khác yêu quý và dành nhiều lời khen, đặc biệt là giọng hát. Trịnh Thăng Bình hay Neko Lê đều dùng những từ có cánh khi nhận xét về chất giọng đặc biệt của Hà An Huy.

Tại chương trình truyền hình thực tế, Hà An Huy ghi điểm với vẻ ngoài sáng, giọng hát hay, truyền cảm, biết sáng tác, sản xuất nhạc song vũ đạo có thể là bất lợi. Ở tập 1, nam ca sĩ chưa cho thấy kỹ năng về vũ đạo.

Dù vậy, nam ca sĩ vẫn được đánh giá là anh tài gen Z toàn diện và được kỳ vọng nhiều nhất tại Anh trai vượt ngàn chông gai mùa thứ hai. Trước khi tham gia chương trình này, Hà An Huy được biết tới là quán quân Vietnam Idol 2023. Dù vậy, sự nghiệp của nam ca sĩ thiếu sự bứt phá rõ nét. Chia sẻ trong một sự kiện ra mắt EP vào năm 2025, Hà An Huy bày tỏ: "Có người mất đến 10, 20 năm mới tìm ra màu sắc phù hợp với mình. Như tôi chỉ chậm một năm, và ít nhất trong năm vừa qua, tôi vẫn hoạt động ngầm, vẫn chạy show. Trước mắt, tôi mừng vì vẫn ổn định được tên tuổi tại showbiz. Không phải bắt đầu lại từ đầu là tốt lắm rồi".

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Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.