Ảnh Taecyeon cầu hôn bạn gái gây bất ngờ

Những bức ảnh ngôi sao "Dream High" cầu hôn bạn gái bên tháp Eiffel đang thu hút sự chú ý. Bộ ảnh được thực hiện hồi tháng 4/2024, bởi một nhiếp ảnh gia tại Paris.

Ngày 5/2, mạng xã hội Hàn Quốc và Trung Quốc lan truyền bộ ảnh nam ca sĩ Ok Taecyeon cầu hôn bạn gái bên cạnh tháp Eiffel, Paris.

Theo trang 8 world, cư dân mạng tìm thấy những bức ảnh này trên tài khoản mạng xã hội của một nhiếp ảnh gia tại Paris. Bộ ảnh được đăng tải hồi tháng 4/2024, kèm chú thích “Một bất ngờ ngọt ngào”. Chủ bài đăng không gắn thẻ nam ca sĩ Taecyeon.

Trong bộ ảnh, cặp đôi mặc trench coat đen đồng điệu. Cô bạn gái tỏ ra bất ngờ khi được Taecyeon quỳ gối cầu hôn bằng nhẫn kim cương. Cả hai cười rạng rỡ trước ống kính, dành cho nhau những cử chỉ thân mật.

Ảnh Taecyeon cầu hôn một cô gái. Ảnh: Weibo.

Bộ ảnh Taecyeon cầu hôn bạn gái đang thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả. Nhiều người tỏ ra bất ngờ khi thông tin nam ca sĩ cầu hôn được giữ kín suốt 10 tháng qua. Không ít bình luận để lại lời chúc mừng hạnh phúc cho cặp đôi.

Hiện, Taecyeon chưa lên tiếng chia sẻ tin vui.

Trước đó, hồi tháng 6/2020, Taecyeon xác nhận đã có bạn gái. Đây là lần đầu tiên nam ca sĩ công khai chuyện tình cảm, sau 12 năm kể từ khi ra mắt với tư cách thành viên của nhóm nhạc 2PM. Song, anh không tiết lộ bạn gái là người làm việc trong hay ngoài ngành giải trí.

Hồi cuối năm ngoái, những bức ảnh Taecyeon sánh đôi bạn gái trên phố vào đêm khuya gây chú ý. Trong bức hình được ghi lại, cặp đôi nắm tay, ôm nhau thân mật. Theo Osen, bạn gái của Taecyeon là nhân viên văn phòng, nhỏ hơn anh vài tuổi.

Taecyeon sinh năm 1988, ra mắt cùng nhóm nhạc 2PM vào năm 2008. Anh là thành viên nổi tiếng nhất nhì nhóm với vẻ ngoài điển trai cùng chiều cao 1,85 m, thân hình lực lưỡng và những màn trình diễn xé áo táo bạo.

Ngoài lĩnh vực âm nhạc, Taecyeon còn thành công ở mảng phim ảnh. Anh bắt đầu diễn xuất với bộ phim Cinderella's Sister năm 2010. Sau đó anh tham gia nhiều bộ phim như Who Are You?, Bring It On, Ghost, Save Me... và nổi tiếng nhất là Dream High diễn cùng Suzy, Kim Soo Hyun, IU…