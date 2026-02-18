Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Anh nghi vấn Epstein dùng sân bay buôn người

  • Thứ tư, 18/2/2026 21:32 (GMT+7)
  • 21:32 18/2/2026

Cảnh sát Anh đánh giá thông tin cho thấy Jeffrey Epstein có thể đã vận chuyển phụ nữ qua các chuyến bay riêng tại Stansted, sau khi Mỹ công bố hàng triệu tài liệu gây chấn động.

Những hình ảnh của Jeffrey Epstein xuất hiện cùng một người phụ nữ được Bộ Tư pháp Mỹ công bố ngày 18/12. Ảnh: Reuters.

Ngày 18/2, cảnh sát hạt Essex (Vương quốc Anh) cho biết họ đang rà soát những thông tin mới xuất hiện liên quan đến các chuyến bay riêng đến và đi khỏi Stansted Airport, nằm ở phía đông bắc London. Động thái này diễn ra sau khi chính phủ Mỹ công bố hàng triệu tài liệu về Epstein vào cuối tháng 1, theo Reuters.

Giới chức nhấn mạnh đây mới chỉ là bước “đánh giá thông tin”, chưa phải một cuộc điều tra hình sự đầy đủ. Trước đó, lực lượng cảnh sát Anh đã thành lập một nhóm điều phối cấp quốc gia nhằm hỗ trợ các đơn vị địa phương trong việc xem xét các mối liên hệ giữa Epstein với Anh hoặc công dân Anh.

“Chúng tôi tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thẩm định các chi tiết đang được công bố, qua đó đánh giá bất kỳ tác động tiềm tàng nào phát sinh từ hàng triệu tài liệu đã được phát hành”, Hội đồng Cảnh sát trưởng Quốc gia Anh (NPCC) nêu trong thông cáo.

Bê bối xoay quanh Epstein đã tạo ra dư chấn đáng kể tại Anh. Hai lực lượng cảnh sát đang xem xét cựu Đại sứ Anh tại Mỹ Peter Mandelson và Hoàng tử Andrew, em trai của Vua Charles, liên quan đến các cáo buộc sai phạm khi thi hành công vụ. Hồ sơ Epstein cho thấy cả hai bị cho là đã chuyển tiếp các tài liệu chính phủ mật cho nhà tài chính Mỹ quá cố.

Cả ông Mandelson và Hoàng tử Andrew đều phủ nhận mọi hành vi sai trái, bày tỏ hối tiếc về mối quan hệ với Epstein, song chưa đưa ra bình luận cụ thể sau khi loạt tài liệu mới nhất được công bố.

Theo BBC, các nhật ký và bản kê chuyến bay chưa đầy đủ ghi nhận 87 chuyến bay liên quan đến Epstein đã đến hoặc rời các sân bay Anh trong giai đoạn từ đầu thập niên 1990 đến năm 2018. Danh sách hành khách có đề cập tới những “phụ nữ” chưa được xác định danh tính.

Các tài liệu trong hồ sơ Epstein cũng nhiều lần nhắc đến Stansted, trong đó có nội dung bàn về việc một phụ nữ Nga mang thị thực Mỹ có thể quá cảnh tại sân bay này hay không. Ngoài ra, hồ sơ còn chứa hàng chục tham chiếu đến thị thực Anh.

Trong phản hồi chính thức, sân bay Stansted cho biết các chuyến bay riêng không do nhà ga mà họ vận hành quản lý, đồng thời nhấn mạnh lực lượng Biên phòng Anh chịu trách nhiệm kiểm tra nhập cư và hải quan.

Theo quy định của lực lượng Biên phòng, mọi cá nhân nhập cảnh vào Anh đều phải trải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt.

Thế khó của Thủ tướng Anh

Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố không từ chức dù chịu sức ép dữ dội sau vụ bổ nhiệm liên quan đến Epstein, trong lúc bộ máy Downing Street liên tiếp mất các nhân sự chủ chốt.

19:00 10/2/2026

Bà Hillary Clinton lên tiếng về hồ sơ Epstein

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho rằng vợ chồng bà phải điều trần trước Quốc hội chỉ để kéo sự chú ý khỏi Tổng thống Mỹ Donald Trump.

48:2873 hôm qua

FBI: Epstein không điều hành đường dây tình dục phục vụ giới quyền lực

Dù xác nhận Epstein lạm dụng nhiều bé gái, FBI cho biết điều tra không phát hiện video, tài chính hay nhân chứng đủ sức chứng minh ông ta phục vụ giới quyền lực.

01:10 11/2/2026

Xã hội thượng lưu nước Mỹ và nỗi ám ảnh sự giàu có

Lề thói thị thành của nhà văn, nhà thơ, nhà viết kịch nổi tiếng người Mỹ Edith Wharton (1862-1937) xuất bản lần đầu vào năm 1913 là một tiểu thuyết về tập tục xã hội (novel of manners), thể loại trào phúng, phản ánh xã hội thượng lưu nước Mỹ và nỗi ám ảnh của họ với sự giàu có và địa vị xã hội.

Dù ra đời cách đây hơn một thế kỷ, tác phẩm vẫn giữ nguyên sức hấp dẫn và khiến người đọc không khỏi giật mình trước tham vọng và thủ đoạn của con người khi đối diện với ảo mộng phù hoa.

Phương Linh

Epstein Mỹ Nga Anh buôn người Mỹ cảnh sát

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

Hoi dong Hoa binh huy dong 17 ty USD cho Gaza hinh anh

Hội đồng Hòa bình huy động 17 tỷ USD cho Gaza

3 phút trước 08:52 20/2/2026

0

Mỹ cam kết 10 tỷ USD, 9 quốc gia góp 7 tỷ USD và 5 nước triển khai quân tới Gaza theo sáng kiến Hội đồng Hòa bình nhằm thúc đẩy tái thiết và bảo đảm an ninh lâu dài.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý