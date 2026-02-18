Anh nghi vấn Epstein dùng sân bay buôn người

Cảnh sát Anh đánh giá thông tin cho thấy Jeffrey Epstein có thể đã vận chuyển phụ nữ qua các chuyến bay riêng tại Stansted, sau khi Mỹ công bố hàng triệu tài liệu gây chấn động.

Những hình ảnh của Jeffrey Epstein xuất hiện cùng một người phụ nữ được Bộ Tư pháp Mỹ công bố ngày 18/12. Ảnh: Reuters.

Ngày 18/2, cảnh sát hạt Essex (Vương quốc Anh) cho biết họ đang rà soát những thông tin mới xuất hiện liên quan đến các chuyến bay riêng đến và đi khỏi Stansted Airport, nằm ở phía đông bắc London. Động thái này diễn ra sau khi chính phủ Mỹ công bố hàng triệu tài liệu về Epstein vào cuối tháng 1, theo Reuters.

Giới chức nhấn mạnh đây mới chỉ là bước “đánh giá thông tin”, chưa phải một cuộc điều tra hình sự đầy đủ. Trước đó, lực lượng cảnh sát Anh đã thành lập một nhóm điều phối cấp quốc gia nhằm hỗ trợ các đơn vị địa phương trong việc xem xét các mối liên hệ giữa Epstein với Anh hoặc công dân Anh.

“Chúng tôi tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thẩm định các chi tiết đang được công bố, qua đó đánh giá bất kỳ tác động tiềm tàng nào phát sinh từ hàng triệu tài liệu đã được phát hành”, Hội đồng Cảnh sát trưởng Quốc gia Anh (NPCC) nêu trong thông cáo.

Bê bối xoay quanh Epstein đã tạo ra dư chấn đáng kể tại Anh. Hai lực lượng cảnh sát đang xem xét cựu Đại sứ Anh tại Mỹ Peter Mandelson và Hoàng tử Andrew, em trai của Vua Charles, liên quan đến các cáo buộc sai phạm khi thi hành công vụ. Hồ sơ Epstein cho thấy cả hai bị cho là đã chuyển tiếp các tài liệu chính phủ mật cho nhà tài chính Mỹ quá cố.

Cả ông Mandelson và Hoàng tử Andrew đều phủ nhận mọi hành vi sai trái, bày tỏ hối tiếc về mối quan hệ với Epstein, song chưa đưa ra bình luận cụ thể sau khi loạt tài liệu mới nhất được công bố.

Theo BBC, các nhật ký và bản kê chuyến bay chưa đầy đủ ghi nhận 87 chuyến bay liên quan đến Epstein đã đến hoặc rời các sân bay Anh trong giai đoạn từ đầu thập niên 1990 đến năm 2018. Danh sách hành khách có đề cập tới những “phụ nữ” chưa được xác định danh tính.

Các tài liệu trong hồ sơ Epstein cũng nhiều lần nhắc đến Stansted, trong đó có nội dung bàn về việc một phụ nữ Nga mang thị thực Mỹ có thể quá cảnh tại sân bay này hay không. Ngoài ra, hồ sơ còn chứa hàng chục tham chiếu đến thị thực Anh.

Trong phản hồi chính thức, sân bay Stansted cho biết các chuyến bay riêng không do nhà ga mà họ vận hành quản lý, đồng thời nhấn mạnh lực lượng Biên phòng Anh chịu trách nhiệm kiểm tra nhập cư và hải quan.

Theo quy định của lực lượng Biên phòng, mọi cá nhân nhập cảnh vào Anh đều phải trải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt.