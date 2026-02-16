Ảnh hẹn hò gây chú ý của cậu út nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Dịp Valentine, Hiếu Nguyễn - cậu út nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - khoe loạt ảnh tình tứ bên bạn gái, thu hút sự chú ý.

Ảnh hẹn hò dịp Valentine của Hiếu Nguyễn và bạn gái.

Ngày 15/2, trên kênh TikTok, Marie Trâm Anh - bạn gái cậu út Hiếu Nguyễn nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - đăng tải bộ ảnh chụp cùng bạn trai trong dịp Valentine.

Cô viết: "Happy Valentine’s Day. 2023 archive" (tạm dịch: Chúc mừng ngày Lễ Tình nhân. Lưu trữ năm 2023). Bộ ảnh đen trắng ghi lại khoảnh khắc cặp đôi sánh bước trong không gian mang phong cách châu Âu cổ điển.

Hiếu Nguyễn diện áo sơ mi họa tiết, quần tối màu, thần thái điềm tĩnh, có phần lạnh lùng. Trong khi đó, Trâm Anh chọn váy mềm mại, kết hợp băng đô ngọc trai và khuyên tai tinh tế, tạo nên sự đối lập nhẹ nhàng về hình ảnh.

Bức ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý. Cùng ngày, trên Instagram cá nhân có hơn 34.200 người theo dõi, Hiếu Nguyễn cũng chia sẻ lại khoảnh khắc Valentine bên bạn gái trong phần story. Đây là một trong những lần hiếm hoi anh đăng tải hình ảnh chung, bởi vốn giữ phong cách kín tiếng trên mạng xã hội.

Cặp đôi được nhiều người khen xứng đôi vừa lứa.

Trước đó, vào những ngày cuối năm 2025, anh từng đăng ảnh chụp cùng Trâm Anh trong chuyến du lịch tại Thượng Hải (Trung Quốc). Khi ấy, Trâm Anh diện áo lông thú màu đỏ nổi bật, còn Hiếu Nguyễn ôm eo bạn gái trong khung hình.

Hiếu Nguyễn từng theo học tại Trường Quốc tế TP.HCM (ISHCMC) và du học ngành Quản trị Kinh doanh tại London (Anh). Ở tuổi 27, anh xuất hiện với hình ảnh chững chạc.

Trong khi đó, Trâm Anh xuất thân từ gia đình có điều kiện và cũng khá kín tiếng. Cô có mối quan hệ thân thiết với chị gái của bạn trai là Tiên Nguyễn, thường xuất hiện trong một số sự kiện thời trang và tiệc riêng.

Chuyện tình của Hiếu Nguyễn và Trâm Anh nhận được sự quan tâm trong thời gian qua. Trong một số bức ảnh gia đình của ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Trâm Anh cũng góp mặt, xuất hiện bên cạnh các thành viên như một người thân thiết.

Dù không thường xuyên cập nhật, Marie Trâm Anh vẫn sở hữu hơn 20.000 lượt theo dõi trên kênh TikTok. Tại đây, cô chia sẻ hình ảnh về tủ đồ hiệu, những chuyến du lịch nước ngoài xa hoa và buổi hẹn hò lãng mạn, sang trọng bên nửa kia.