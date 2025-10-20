Nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, các sao Việt đồng loạt đăng tải hình ảnh, clip ghi lại hoạt động trong ngày đặc biệt. Á hậu Thủy Tiên diện đầm đen gợi cảm, phối cùng trang sức và túi xách màu sắc trang nhã. "Chúc những người phụ nữ Việt Nam luôn xinh đẹp theo cách riêng của chính mình, gặt hái được nhiều thành công và hạnh phúc. Lời chúc này không chỉ cho hôm nay, mà là cho mọi ngày. Hãy sống thật rực rỡ", người đẹp chia sẻ.

Hà Nhi đăng tải ảnh chụp bên một góc nhà ngập tràn hoa tươi. Ca sĩ gửi lời chúc mừng đến những người phụ nữ trong ngày đặc biệt. "Chúc mừng ngày của chị em chúng mình. Chúc chị em mình sớm có tin vui", cô viết.

Bộ ảnh gợi cảm của Du Uyên trong ngày 20/10. Nữ ca sĩ khoe hình thể săn chắc với mốt lộ nội y. "Chúc mừng tôi đã luôn mạnh mẽ và kiên cường. Hôm nay, tôi chọn yêu thương và chăm sóc bản thân nhiều hơn. Chúc các mẹ, cô dì, chị em cũng vậy nhé. Phải luôn xinh đẹp, tự tin, tỏa sáng", Du Uyên bày tỏ.

Trong khi đó, ca sĩ Ngọc Anh đón ngày lễ ấm áp bên chồng. Nghệ sĩ Bình Tinh đăng tải hình ảnh mới với, với đầm trắng thanh lịch. "Bình Tinh xin chúc tất cả phụ nữ của gia đình Huỳnh Long cùng những người phụ nữ Việt Nam xinh đẹp, ngập tràn niềm vui. Chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam", nghệ sĩ gửi lời chúc.

Diễn viên Lê Phương, Vân Dung khoe khoảnh khắc trong ngày đặc biệt. Diễn viên Quỷ cẩu tự tay nấu bữa cơm gia đình với các món ăn đơn giản để đón ngày lễ.

Diễn viên Bella Mai chia sẻ: "Con đường nào cũng chỉ có một đích đến, có người đồng hành hoặc tự bản thân bước đi trên con đường tìm kiếm hạnh phúc. Nhân ngày 20/10, Bella Mai xin gửi lời chúc đến tất cả chị em phụ nữ có một ngày thật nhiều niềm vui, luôn xinh đẹp, tự tin và hạnh phúc. Dù ở trong hoàn cảnh nào, vị trí nào hãy luôn ghi nhớ chúng ta luôn xứng đáng được đối xử tốt, được che chở và được thương yêu".

Gia đình Đăng Khôi - Thủy Anh cùng đi ăn để chúc mừng ngày lễ 20/10. Dịp này, Đăng Khôi cũng gửi lời chúc mừng tới mẹ, vợ cùng những phụ nữ quan trọng trong cuộc sống của anh.

Sách hay về tình yêu

Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc.

Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.