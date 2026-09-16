Anh dự kiến hỗ trợ 2,5 tỷ USD cho metro nối TP.HCM với Long Thành

Khoản hỗ trợ từ UKEF dự kiến dành cho tuyến metro kết nối TP.HCM với sân bay Long Thành, trong khuôn khổ tín dụng 6,5 tỷ USD mà cơ quan này dành cho Việt Nam.

Theo Nikkei Asia, Cơ quan Tín dụng Xuất khẩu Vương quốc Anh (UKEF) đang lên kế hoạch cung cấp khoản hỗ trợ tài chính lên tới 2,5 tỷ USD cho TP.HCM mở rộng tuyến metro kết nối với sân bay quốc tế Long Thành. Khoản hỗ trợ dự kiến gồm các khoản vay, bảo lãnh và các hình thức hỗ trợ tài chính khác, thay vì đầu tư trực tiếp.

Đây là một phần trong khuôn khổ tín dụng trị giá 6,5 tỷ USD mà UKEF dành cho Việt Nam, được chính thức hóa bằng thỏa thuận ký trong chuyến thăm London của Tổng Bí thư Tô Lâm năm 2025. Gói tín dụng này cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của các tổ chức nước ngoài đối với hạ tầng Việt Nam, trong bối cảnh cả nước đang triển khai hàng loạt dự án giao thông, năng lượng và logistics trị giá hàng chục tỷ USD.

"Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ chương trình phát triển hạ tầng lớn của Việt Nam", ông Nguyễn Đỗ Hòa, Trưởng đại diện UKEF tại Việt Nam, Campuchia và Lào cho biết.

Ít nhất 20% giá trị hàng hóa, dịch vụ đến từ Anh

Ông Hòa nói với Nikkei Asia rằng khoản hỗ trợ sẽ dành cho dự án metro dài khoảng 44 km, kết nối TP.HCM với sân bay quốc tế Long Thành và khu vực trung tâm Đồng Nai.

Theo quy hoạch, tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên kéo dài đến khu vực sân bay Long Thành và Đồng Nai có khoảng 2,9 km đi qua địa bàn TP.HCM, phần còn lại ở Đồng Nai. Dự án được đánh giá có tính cấp bách nhằm tăng cường kết nối giao thông giữa sân bay Long Thành với TP.HCM và các khu vực trong vùng đô thị mở rộng, đồng thời đang được đề xuất đầu tư theo hình thức cấp bách.

Theo ông Hòa, dự án sẽ sử dụng công nghệ và dịch vụ của Anh, phù hợp với yêu cầu của UKEF khi ít nhất 20% giá trị hàng hóa, dịch vụ phải có nguồn gốc từ Anh.

Khoản hỗ trợ của UKEF cũng bao gồm 150 triệu euro, tương đương 173 triệu USD , để mua thêm đoàn tàu cho tuyến metro số 1 TP.HCM, đã đưa vào khai thác từ cuối năm 2024. "Lượng hành khách tăng cao đang tạo nhu cầu bổ sung thêm đoàn tàu", ông Hòa bổ sung.

UKEF hướng tới cả các dự án năng lượng

Ngoài giao thông, nguồn hỗ trợ của UKEF cũng được kỳ vọng dành cho các dự án năng lượng. Theo Nikkei Asia, Bộ Công Thương cho biết các lĩnh vực được ưu tiên gồm điện gió, lưới điện thông minh và những lĩnh vực khác thuộc khuôn khổ Đối tác Chuyển dịch Năng lượng Công bằng (JETP). Đây là sáng kiến do các quốc gia phát triển khởi xướng nhằm hỗ trợ các nền kinh tế đang phát triển giảm phụ thuộc vào than.

Dù tiến độ của JETP đã chậm lại trong những năm gần đây, ông Hòa nhấn mạnh UKEF vẫn quan tâm đến việc hỗ trợ quá trình chuyển dịch sang năng lượng sạch của Việt Nam. Trong đó, cơ quan này có thể tài trợ cho các dự án điện gió ngoài khơi có sự tham gia của Petrovietnam.

Ông Hòa phát biểu hôm 14/9 tại một diễn đàn doanh nghiệp do chính phủ Anh tổ chức ở TP.HCM. Tại đây, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thu hút nguồn vốn quốc tế để thực hiện các kế hoạch phát triển.

"Chúng ta cần hướng tới các nguồn tài chính bền vững hơn", ông Nguyễn Công Vinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM nói.

Nhu cầu dùng vốn của các dự án hạ tầng ở Việt Nam. Nguồn: Nikkei Asia.

Theo ông Vinh, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam dự kiến góp phần dẫn vốn vào các dự án hạ tầng giao thông, sử dụng năng lượng hiệu quả, sản xuất xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đối với Việt Nam, việc huy động các nguồn vốn như vậy ngày càng quan trọng khi Chính phủ đẩy nhanh chương trình phát triển hạ tầng quy mô lớn. Danh sách các dự án cần nguồn vốn lớn ngày càng mở rộng, gồm sân bay Long Thành, các tuyến đường sắt đô thị, cao tốc, cảng biển, hệ thống điện và tuyến đường sắt tốc độ cao kết nối Hà Nội với TP.HCM.