Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Mini Magazine

Anh dự kiến hỗ trợ 2,5 tỷ USD cho metro nối TP.HCM với Long Thành

  • Thứ tư, 16/9/2026 14:41 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Khoản hỗ trợ từ UKEF dự kiến dành cho tuyến metro kết nối TP.HCM với sân bay Long Thành, trong khuôn khổ tín dụng 6,5 tỷ USD mà cơ quan này dành cho Việt Nam.

metro ảnh 1

Theo Nikkei Asia, Cơ quan Tín dụng Xuất khẩu Vương quốc Anh (UKEF) đang lên kế hoạch cung cấp khoản hỗ trợ tài chính lên tới 2,5 tỷ USD cho TP.HCM mở rộng tuyến metro kết nối với sân bay quốc tế Long Thành. Khoản hỗ trợ dự kiến gồm các khoản vay, bảo lãnh và các hình thức hỗ trợ tài chính khác, thay vì đầu tư trực tiếp.

Đây là một phần trong khuôn khổ tín dụng trị giá 6,5 tỷ USD mà UKEF dành cho Việt Nam, được chính thức hóa bằng thỏa thuận ký trong chuyến thăm London của Tổng Bí thư Tô Lâm năm 2025. Gói tín dụng này cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của các tổ chức nước ngoài đối với hạ tầng Việt Nam, trong bối cảnh cả nước đang triển khai hàng loạt dự án giao thông, năng lượng và logistics trị giá hàng chục tỷ USD.

"Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ chương trình phát triển hạ tầng lớn của Việt Nam", ông Nguyễn Đỗ Hòa, Trưởng đại diện UKEF tại Việt Nam, Campuchia và Lào cho biết.

Ít nhất 20% giá trị hàng hóa, dịch vụ đến từ Anh

Ông Hòa nói với Nikkei Asia rằng khoản hỗ trợ sẽ dành cho dự án metro dài khoảng 44 km, kết nối TP.HCM với sân bay quốc tế Long Thành và khu vực trung tâm Đồng Nai.

Theo quy hoạch, tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên kéo dài đến khu vực sân bay Long Thành và Đồng Nai có khoảng 2,9 km đi qua địa bàn TP.HCM, phần còn lại ở Đồng Nai. Dự án được đánh giá có tính cấp bách nhằm tăng cường kết nối giao thông giữa sân bay Long Thành với TP.HCM và các khu vực trong vùng đô thị mở rộng, đồng thời đang được đề xuất đầu tư theo hình thức cấp bách.

Theo ông Hòa, dự án sẽ sử dụng công nghệ và dịch vụ của Anh, phù hợp với yêu cầu của UKEF khi ít nhất 20% giá trị hàng hóa, dịch vụ phải có nguồn gốc từ Anh.

Khoản hỗ trợ của UKEF cũng bao gồm 150 triệu euro, tương đương 173 triệu USD, để mua thêm đoàn tàu cho tuyến metro số 1 TP.HCM, đã đưa vào khai thác từ cuối năm 2024. "Lượng hành khách tăng cao đang tạo nhu cầu bổ sung thêm đoàn tàu", ông Hòa bổ sung.

UKEF hướng tới cả các dự án năng lượng

Ngoài giao thông, nguồn hỗ trợ của UKEF cũng được kỳ vọng dành cho các dự án năng lượng. Theo Nikkei Asia, Bộ Công Thương cho biết các lĩnh vực được ưu tiên gồm điện gió, lưới điện thông minh và những lĩnh vực khác thuộc khuôn khổ Đối tác Chuyển dịch Năng lượng Công bằng (JETP). Đây là sáng kiến do các quốc gia phát triển khởi xướng nhằm hỗ trợ các nền kinh tế đang phát triển giảm phụ thuộc vào than.

Dù tiến độ của JETP đã chậm lại trong những năm gần đây, ông Hòa nhấn mạnh UKEF vẫn quan tâm đến việc hỗ trợ quá trình chuyển dịch sang năng lượng sạch của Việt Nam. Trong đó, cơ quan này có thể tài trợ cho các dự án điện gió ngoài khơi có sự tham gia của Petrovietnam.

Ông Hòa phát biểu hôm 14/9 tại một diễn đàn doanh nghiệp do chính phủ Anh tổ chức ở TP.HCM. Tại đây, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thu hút nguồn vốn quốc tế để thực hiện các kế hoạch phát triển.

"Chúng ta cần hướng tới các nguồn tài chính bền vững hơn", ông Nguyễn Công Vinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM nói.

metro ảnh 2

Nhu cầu dùng vốn của các dự án hạ tầng ở Việt Nam. Nguồn: Nikkei Asia.

Theo ông Vinh, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam dự kiến góp phần dẫn vốn vào các dự án hạ tầng giao thông, sử dụng năng lượng hiệu quả, sản xuất xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đối với Việt Nam, việc huy động các nguồn vốn như vậy ngày càng quan trọng khi Chính phủ đẩy nhanh chương trình phát triển hạ tầng quy mô lớn. Danh sách các dự án cần nguồn vốn lớn ngày càng mở rộng, gồm sân bay Long Thành, các tuyến đường sắt đô thị, cao tốc, cảng biển, hệ thống điện và tuyến đường sắt tốc độ cao kết nối Hà Nội với TP.HCM.

TP.HCM dự chi 26.000 tỷ bồi thường, tái định cư làm tuyến metro số 6

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM dự kiến tổng mức đầu tư bồi thường, tái định cư khoảng 26.000 tỷ đồng phục vụ dự án tuyến metro số 6, kết nối sân bay Tân Sơn Nhất - Long Thành.

20 giờ trước

Phân bổ 128 nhà đất cho dự án metro Bến Thành - Cần Giờ và Vành đai 4

UBND TP.HCM vừa có quyết định phân bổ 128 nền đất, nhà ở để bố trí tái định cư cho dự án xây dựng đường sắt Bến Thành - Cần Giờ và dự án Vành đai 4.

12:24 13/9/2026

TP.HCM thúc tiến độ dự án metro Thủ Thiêm - Long Thành

UBND TP.HCM vừa giao loạt nhiệm vụ, thời hạn hoàn thành cho các sở, ngành và doanh nghiệp đề xuất dự án đường sắt kết nối sân bay Long Thành, nhằm đẩy nhanh tiến độ.

15:48 12/9/2026

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Thất vọng cổ phiếu IPO

Thất vọng cổ phiếu IPO

0

Làn sóng IPO sôi động trong gần 2 năm qua đưa nhiều doanh nghiệp lớn lên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, phần lớn cổ phiếu trong số này đang giao dịch dưới giá chào bán.

Liên Phạm

metro TP.HCM Tô Lâm UKEF Nikkei Asia Metro Bến Thành JETP Sân bay Long Thành Đồng Nai

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý