Ảnh cưới của Hồ Quang Hiếu và vợ cao 1,8 m

Chiều 12/9, Hồ Quang Hiếu đăng tải bộ ảnh cưới. Trong những thước hình lãng mạn, nam ca sĩ diện vest trong khi vợ anh gợi cảm với đầm cúp ngực, điểm nhấn ở phần tà dài. Cả hai nắm tay nhau giữa không gian xanh mát.

"Ngày đó cũng đã tới, khi cuối cùng em khoác lên mình tà áo cưới và nắm tay anh, đi đến cuối con đường nhiều gian nan", Hồ Quang Hiếu chia sẻ. Tuệ Như cũng không giấu được xúc động trước ngày tổ chức hôn lễ. Ngày vui của bộ đôi sẽ diễn ra vào 19/9, tại TP.HCM.

Cô dâu, chú rể rạng rỡ trong những thước ảnh cưới. Nam ca sĩ cho biết lễ cưới chỉ mời khoảng 80 khách, bao gồm gia đình, bạn bè thân thiết và một số nghệ sĩ. "Đám cưới là ngày vui, chúng tôi không đặt ra quy định phức tạp nào. Chỉ cần mọi người có mặt chung vui và mặc trang phục đúng dress code để lên hình cho đẹp là đủ", anh nói.

Theo nam ca sĩ, vào ngày 15/9, lễ vu quy của bộ đôi sẽ diễn ra tại quê nhà cô dâu ở Cà Mau. Sau đó, hôn lễ được tổ chức tại một resort ở TP.HCM.

Tuệ Như (sinh năm 2000, tên thật là Trần Huỳnh Như) cao 1,8 m, có hình thể cân đối. Cô từng thử sức ở một số cuộc thi sắc đẹp. Hiện, công việc chính của Tuệ Như là người mẫu.

Bé Nguyễn Trần Quang Vinh (tên gọi thân mật là Hin), con trai 8 tháng tuổi của vợ chồng ca sĩ góp mặt trong bộ ảnh cưới của ba mẹ. Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như trải qua hai năm chung sống trước khi tiến đến lễ cưới.

