Ảnh cưới của diễn viên Đoàn Minh Tài và vợ kém 16 tuổi

Khoảnh khắc rạng rỡ của cặp vợ chồng. Sunny Đan Ngọc kém anh 16 tuổi, là ca sĩ. Cô từng phát hành một số sản phẩm như Nỗi buồn đáy tim, Singing in the rain, Covid fighters… Sunny Đan Ngọc cũng tham gia nhiều game show như Giọng ải giọng ai, Thắp sáng ước mơ... và giành giải á quân cuộc thi Hãy là số 1. Ngoài ca hát, cô biết chơi piano, có khả năng sáng tác. Trước đó, cô tốt nghiệp Nhạc viện TP.HCM vào năm 2022. Ngoài ra, Sunny Đan Ngọc từng theo học tại Đại học Hồng Bàng, chuyên ngành Răng Hàm Mặt.

Cô quen Đoàn Minh Tài vào năm 2019. Họ trải qua nhiều năm gắn bó, đồng hành trước khi quyết định về chung một nhà. Đoàn Minh Tài cầu hôn Sunny Đan Ngọc vào giữa tháng 9. Đến 19/12, đôi uyên ương tổ chức lễ hằng thuận.

Vợ Đoàn Minh Tài gợi cảm với đầm cưới xuyên thấu. Lễ cưới của cả hai sẽ tổ chức vào ngày 25/12 tại TP.HCM, với sự góp mặt của gia đình hai bên cùng bạn bè, đồng nghiệp thân thiết.

Khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai khi thực hiện ảnh cưới ở không gian ngoài trời. "Cảm ơn em đã yêu anh, không ngại anh già. Cho anh được nắm tay em thật chặt, cùng nhau đi qua hết thăng trầm cuộc đời này nha em. Yêu em", Đoàn Minh Tài chia sẻ về nửa kia.

Nhiều năm qua, họ hẹn hò kín tiếng. Ngoài gia đình và số ít đồng nghiệp, không nhiều người biết thông tin Đoàn Minh Tài và Sunny Đan Ngọc yêu nhau.

Dấu hiệu của tình yêu

Tập truyện ngắn Dấu hiệu của tình yêu giới thiệu 24 truyện ngắn tiêu biểu của nhà văn Ma Văn Kháng, được ông sáng tác trong hơn hai thập niên gần đây, với bối cảnh trải rộng qua nhiều vùng miền của đất nước, cùng các nhân vật đa dạng về tuổi đời, xuất thân, nghề nghiệp, tướng mạo, tâm hồn…

Đặt họ vào những xáo trộn, đổi thay của thời cuộc sau khi hòa bình lập lại, tác giả gửi gắm trong từng trang truyện cái nhìn đa chiều cùng những chiêm nghiệm sâu sắc về thế sự và đời người.