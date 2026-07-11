Ảnh chụp từ trên cao gây sửng sốt thế giới năm 2026

Ronnie cho biết anh sử dụng nhiều thiết bị khác nhau khi tác nghiệp, trong đó các tác phẩm chụp từ trên cao được thực hiện bằng flycam DJI Mavic 4 Pro và DJI Mavic 3 Classic. "Những thiết bị này cho phép tôi ghi lại quy mô, đường nét và góc nhìn mà không thể quan sát từ mặt đất. Tôi luôn chụp ở định dạng RAW để lưu giữ tối đa dữ liệu hình ảnh, giúp quá trình hậu kỳ linh hoạt hơn mà vẫn đảm bảo chất lượng", anh cho biết. Đó cũng là cách anh ghi lại cảnh hàng nghìn quả ớt đỏ được thu hoạch dưới cái nắng gay gắt trước khi phân loại để chuyển đến các công ty gia vị ở Sariakandi, Bogura (Bangladesh). Ảnh: Azim Khan Ronnie.