Ảnh chụp từ trên cao gây sửng sốt thế giới năm 2026

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Theo PetaPixel, ngày 7/7, ban tổ chức cuộc thi International Aerial Photographer of the Year (Nhiếp ảnh Trên không Quốc tế) lần thứ hai đã công bố kết quả. Nhiếp ảnh gia Azim Khan Ronnie đến từ Bangladesh giành danh hiệu Nhiếp ảnh gia Trên không của Năm. Ảnh anh chụp từ trên cao một đội chèo thuyền đang lướt trên mặt nước xanh ngọc trong vắt của hồ Zurich, Thụy Sĩ. Ảnh: Azim Khan Ronnie.
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Vượt qua 1.587 tác phẩm dự thi từ khắp thế giới, Ronnie chiến thắng ở hạng mục Portfolio, yêu cầu thí sinh gửi tối thiểu 4 bức ảnh để thể hiện phong cách và khả năng sáng tác. Một trong số 4 tấm ảnh này ghi lại cảnh hàng trăm con mòng biển Siberia bay lượn quanh một chiếc thuyền nhỏ trên sông Yamuna ở Delhi, Ấn Độ. Ảnh: Azim Khan Ronnie.
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Ronnie cho biết anh sử dụng nhiều thiết bị khác nhau khi tác nghiệp, trong đó các tác phẩm chụp từ trên cao được thực hiện bằng flycam DJI Mavic 4 Pro và DJI Mavic 3 Classic. "Những thiết bị này cho phép tôi ghi lại quy mô, đường nét và góc nhìn mà không thể quan sát từ mặt đất. Tôi luôn chụp ở định dạng RAW để lưu giữ tối đa dữ liệu hình ảnh, giúp quá trình hậu kỳ linh hoạt hơn mà vẫn đảm bảo chất lượng", anh cho biết. Đó cũng là cách anh ghi lại cảnh hàng nghìn quả ớt đỏ được thu hoạch dưới cái nắng gay gắt trước khi phân loại để chuyển đến các công ty gia vị ở Sariakandi, Bogura (Bangladesh). Ảnh: Azim Khan Ronnie.
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Ronnie cũng nhấn mạnh anh ưu tiên nâng cao chất lượng ảnh thay vì chỉnh sửa quá mức. Điều đó giữ được sự tự nhiên của tấm ảnh các tín đồ Hindu tụ họp tại Dhaka (Bangladesh) trong lễ Rakher Upobash, cầu nguyện và thắp hương, đèn dầu để tôn vinh Baba Lokenath. Ảnh: Azim Khan Ronnie.
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Trong khi đó, nhiếp ảnh gia Chin Leong Teo đến từ Singapore giành vị trí á quân chung cuộc. Một trong số những tấm ảnh đạt giải của anh là cảnh một người cầm ô vàng băng qua giao lộ trên mặt đường ướt mưa nhìn từ trên cao. Ảnh: Chin Leong Teo.
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Khu vườn trên mái với hồ bơi, hàng cọ, ghế nghỉ và ô nhiều màu sắc nằm phía trên tuyến đường đông đúc xe cộ. Ảnh: Chin Leong Teo.
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Từ toàn bộ bài dự thi, ba giám khảo gồm Tom Hegen, Isabella Tabacchi và Joanna Steidle đã lựa chọn 101 tác phẩm tốt nhất. Một trong số đó là tấm ảnh đàn ngựa Yilki phi nước đại qua vùng cao nguyên phủ bụi ở Cappadocia, Thổ Nhĩ Kỳ vào lúc hoàng hôn. Ảnh: Kah-Wai Lin.
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Bức ảnh ghi lại vòng hào quang cầu vồng (glory) bao quanh một hòn đảo giữa biển. "Khi đang chụp vùng biển tuyệt đẹp ngoài khơi bờ đông bắc Sardinia, tôi bất ngờ gặp một cơn mưa lúc hoàng hôn và điều kỳ diệu đã xuất hiện trước mắt", tác giả chia sẻ. Ảnh: Paolo Lazzarotti.
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Rạn san hô Ningaloo, Tây Australia. Một con cá mập hổ ngoạm rùa xanh trong hàm, ghi lại khoảnh khắc săn mồi hiếm gặp trên mặt nước. Bức ảnh phản ánh mối quan hệ giữa kẻ săn mồi và con mồi, đồng thời cho thấy sự cân bằng tự nhiên của hệ sinh thái đại dương. Ảnh: Dylan De Haas.
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Đông Bắc Italy. Trong lúc ghi lại hình ảnh một chú ngựa trắng, nhiếp ảnh gia bất ngờ chứng kiến khoảnh khắc con vật lăn mình trên mặt đất để gãi lưng, tạo nên làn bụi mờ ấn tượng. Ảnh: Fabio Pappalettera.
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