M

Thế giới

Ảnh chụp màn hình bảng lương của phi công American Airlines gây bão

  • Thứ hai, 29/12/2025 14:48 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Bảng lương được chia sẻ trên X của một cơ trưởng hãng hàng không American Airlines bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội và gây bão.

Bức ảnh chụp màn hình bảng lương đang gây bão được cho thuộc về một cơ trưởng Boeing 737 của American Airlines, làm việc tại Miami (Mỹ), New York Post đưa tin.

Nếu nhìn kỹ, có thể thấy mức thu nhập hàng năm của phi công này lên tới con số choáng ngợp: 458.000 USD.

bang luong anh 1

bảng lương đang gây bão được cho thuộc về một cơ trưởng Boeing 737 của American Airlines. Ảnh: Breaking Aviation News & Videos.

Một phần lý do khiến phi công này có thu nhập cao như vậy là mức lương theo giờ rất cao - khoảng 360 USD/giờ. Đáng ngạc nhiên hơn, con số này thậm chí còn chưa phải mức cao nhất trong thang lương dành cho phi công.

Các cơ trưởng điều khiển những chiếc máy bay cỡ lớn như Boeing 777 hay Airbus A350 có thể kiếm tới 450 USD/giờ. Trong khi đó, theo Flying, một phi công trung bình sẽ bay khoảng 900 giờ mỗi năm, tương đương 75 giờ mỗi tháng.

Dựa vào những con số trên, chỉ cần làm phép tính đơn giản cũng đã cho ra khoản lương “khủng” khiến nhiều người choáng ngợp.

Tuy nhiên, tại Mỹ, số giờ bay của phi công cũng bị giới hạn bởi các quy định liên bang.

Những yếu tố khác như thời gian nghỉ giữa các chuyến bay, số giờ dành cho công việc trước - sau chuyến bay, cũng như việc phi công có thâm niên với một hãng hàng không cụ thể hay không, đều được tính đến khi xác định số giờ được phép bay, Flying cho hay.

Khi bảng lương này được Breaking Aviation News & Videos chia sẻ lên X, nhiều người bình luận không tin vào mắt mình. Không ít ý kiến cho rằng phi công xứng đáng được trả mức lương cao như vậy, xét đến tầm quan trọng và trách nhiệm của công việc họ đảm nhiệm.

“Tôi hoàn toàn thấy ổn khi người đang điều khiển cỗ máy giữ tôi ở độ cao 35.000 feet (hơn 10.600 m) trên không được trả rất nhiều tiền”, một hành khách viết.

“Khi mạng sống của bạn nằm trong tay người khác, bạn sẽ muốn đó là người có năng lực nhất. Tôi thích việc các cơ trưởng được trả lương cao, và họ được đào tạo cũng như đủ chuyên môn để giữ cho bầu trời an toàn”, người khác chia sẻ.

Minh An

